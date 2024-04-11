Главный редактор немецкой газеты Welt Вольфрам Ваймер отметил, что в настоящее время на главу киевского режима Владимира Зеленского "грустно смотреть": в его глазах читается откровенный страх, вызванный тем, что он осознает, что ВСУ в настоящее время находятся в заведомо проигрышной, учитывая потенциалы сторон, оборонительной позиции.Ваймер при этом предполагает, что в Киеве, безусловно, чувствуют, что у западных союзников повсюду, и не только в Германии, меняется общественное мнение в сторону уменьшения числа сторонников поддержки продолжения вооруженного конфликта на Украине.Главред немецкого издания также напоминает, что в США осенью текущего года должны состояться президентские выборы. Дональд Трамп, у которого существенные шансы стать президентом США, объявил, что намерен разрешить украинский кризис за одни сутки, прекратив оказывать военную поддержку Киеву. Осознавая это, Зеленский рассчитывает на помощь со стороны Берлина, однако и немецкий лидер впервые с начала конфликта на Украине проявляет себя как ненадежный союзник, а также медлит и колеблется в вопросах выделения вооружений и боеприпасов для украинской армии. В связи с этим, в Киеве царит огромное разочарование.Ранее британское издание The Guardian сообщало, что глава МИД королевства Джеймс Кэмерон встретился в США с Трампом и пытался его убедить в необходимости разблокировать в Конгрессе выделение поддержки Украине, однако попытка британского министра завершилась неудачей.

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