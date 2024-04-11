В Калининградской области задержаны двое местных жителей, организовавших по заданию СБУ диверсионное сообщество
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Российские силовики продолжают выявлять украинскую агентуру по всей территории России, очередное задержание прошло в Калининградской области. Как сообщила пресс-служба УФСБ по региону, двое местных жителей организовали диверсионное сообщество по заданию СБУ.
Сотрудники ФСБ по Калининградской области задержали двух местных жителей, которые по заданию СБУ организовали совершение диверсионных актов на объектах транспорта, связи, а также другой инфраструктуры по всей территории России. По заданию куратора из Киева, они организовали диверсионное общество, в котором были четко распределены роли. Один из задержанных привлекал исполнителей диверсий, осуществлял поиск объектов и координировал действия диверсантов. Второй оказывал помощь в поиске кандидатов и объектов. К совершению преступлений они привлекали, в основном, подростков.
Оба фигуранта задержаны, следственным отделом УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 281.3. и ч. 2 ст. 281.3 УК РФ "Организация диверсионного сообщества и участие в нем
- говорится в сообщении.
Как уточнили силовики, один из задержанных был завербован сотрудником СБУ, второй вступил в общество добровольно, по собственной воле.
На данный момент оба задержанных находятся под арестом, следственные и оперативные действия продолжаются. Обоим грозит лишение свободы, вплоть до пожизненного.
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