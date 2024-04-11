Иран не исключил отказа от удара по Израилю, если Совбез ООН осудит атаку на консульство ИРИ в Дамаске

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Иран не исключил отказа от удара по Израилю, если Совбез ООН осудит атаку на консульство ИРИ в Дамаске

Иран не исключает отказа от ответных действий в отношении Израиля за удар по консульству республики в Дамаске, если последует реакция со стороны Совбеза ООН. Об этом заявило постоянное представительство Ирана при международной организации.

Если Совет Безопасности ООН официально осудит действия израильских властей и привлечет к ответственности виновных в ударе по консульству ИРИ в столице Сирии, то Тегеран мог бы отказаться от ответных действий в отношении Израиля. Иран еще 2 апреля в письме на имя генсека ООН Антониу Гутерриша призвал осудить Израиль за удар по дипломатическим зданиям в Дамаске. При этом Тегеран предупредил, что оставляет за собой право на "решительный ответ".



Если бы Совет Безопасности ООН осудил заслуживающий осуждения агрессивный акт сионистского режима в отношении наших дипломатических объектов в Дамаске и затем привлек к ответственности виновных, то необходимости наказания Ираном этого режима-изгоя можно было бы избежать

- говорится в сообщении.

На данный момент обстановка на Ближнем Востоке напряжена, весь мир ожидает ответного хода Ирана. Но нанесение удара по территории Израиля выгодно нынешним властям еврейского государства, Нетаньяху нужен только повод, чтобы дальше раскрутить маховик войны. Сейчас Тель-Авив поджимают США во главе с Байденом, которому не нужна длительная война, поскольку на носу выборы. Вашингтон требует завершить боевые действия в секторе Газа, Тель-Авив намерен воевать дальше, ведь ХАМАС еще не повержен.

Между тем, Израиль грозит ударами по ядерным объектам Ирана, если тот нанесет удары по израильской территории. В то же время Тегеран может ответить и по другому, например заблокировать Суэцкий канал для судов некотрых стран. Экономический эффект будут куда сильнее военного.
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    33 комментария
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    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      -3
      Сегодня, 19:04
      харк тьфу ((печально за кровь осуждать грозно надувая щеки если это правда то Израиль таких воинов на бубуке оптом провернет
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +3
        Сегодня, 19:06
        Согласен.За своих генералов надо мстить.На Востоке это явно сочтут за слабость и могут сожрать,так что давать заднюю себе дороже выйдет по итогу.Так и до мальчиков для битья недолго дойти можно.Четыре года назад Сулеймани американцы убили ,так за него отомстили,а сейчас что?
        1. Mazunga Звание
          Mazunga
          -3
          Сегодня, 19:08
          я думал что они красаффчеги конкретные нам помогают учения устраивают головорезы на них так красиво гоцают а тут вышел пацанчик перышком пощекотал кто куда ой дядя только не бейте фуцана
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            -2
            Сегодня, 19:11
            Может им плюшек каких пообещали.По слухам иранский газ хотят пустить через Азербайджан в Европу.Вроде как переговоры идут.А Израиль имеет влияние на Азербайджан.
            1. Mazunga Звание
              Mazunga
              -2
              Сегодня, 19:14
              теперь веса у них прибавится))) а генералов поубавится хел ха авир умеете обтяпывать дела не отнять
            2. Lev_Russia Звание
              Lev_Russia
              0
              Сегодня, 19:49
              Вроде как переговоры идут.А Израиль имеет влияние на Азербайджан.

              Израиль влияние на Азербайджан...??? А что, Турция Израилю свою сферу влияния уступила...???
        2. Синоид
          Синоид
          -3
          Сегодня, 19:54
          Думаю дело в другом. Просто Исламская Республика Иран показывает, что они более цивилизованные чем нацистский режим Исраиля и пытаются разрешить все вопросы на основании международных законов. Атака на посольства является нарушением международных норм и правил (конкретнее Протокол I к Женевским конвенциям, статья 52) и определяет страну Исраиль как изгой и международного террориста. Понятно, что в СБ ООН станы поддерживающие нацизм и терроризм (англосаксы) заблокируют документ. Со стороны Ирана это красивый шаг, - мы хотели сделать всё по закону. А так как ООН импотент (заложник англосаксов), любая страна имеет право на защиту, чем Иран в конце концов и воспользуется. Ну а про ядер батон Исраиля, а ответку от Ирана не боятся получить?
      2. knn54 Звание
        knn54
        -1
        Сегодня, 19:21
        -например заблокировать Суэцкий канал для судов некотОрых стран.
        А как он это сделает?
        Есть другие варианты,например,поставка современных ракет хуситам,хакерские атаки.
      3. Бережливый Звание
        Бережливый
        +3
        Сегодня, 19:33
        Всё,сдулись персы!К сожалению,за свои слова они отвечать делом так и не научились!
        1. Добрый злыдень Звание
          Добрый злыдень
          -1
          Сегодня, 20:22
          Цитата: Бережливый
          Всё,сдулись персы!

          И вы поверили, что они утрутся? Наивно! Выберут момент и ударят. Не зря говорят, восток - дело тонкое. И коварное!
      4. Master2030 Звание
        Master2030
        +3
        Сегодня, 20:01
        Хорошие примеры в Кремле
        Ceterum censeo Washingtago delendam esse
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      -1
      Сегодня, 19:06
      Иран не исключил отказа от удара по Израилю, если Совбез ООН осудит атаку на консульство ИРИ в Дамаске
      . Вот это оно то самое и есть... Ирану не нужна горячая война с Израилем и соответственно с полосатиками...
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        0
        Сегодня, 19:19
        Цитата: rocket757
        Ирану не нужна горячая война с Израилем и соответственно с полосатиками...

        Иран ведет блестящую политическую игру.
        Тему "продать этот шанс" турки Ирану уже предлагали, но получили отказ.
        Инициатива теперь у Ирана и он выбирает что и когда делать.
        ПВО расставляет, войска готовит, разворачивает, мирняк рассредотачивает, Тегеран и стратегические объекты прикрывает...
        И Праздник еще не закончился у мусульман.
        Суббота - вот когда первый рабочий день. wink
    3. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 19:10
      Мда, что то обмелчали гордые персы.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 19:17
        Я думаю - иранцы просто хотят играть в свою игру, а не израильскую. И наносить удары когда они сочтут нужным, а не когда это выгодно Израилю.
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          -1
          Сегодня, 19:24
          Цитата: paul3390
          Я думаю - иранцы просто хотят играть в свою игру, а не израильскую. И наносить удары когда они сочтут нужным, а не когда это выгодно Израилю.

          100% так.
          У них первый рабочий день - суббота.
          А пока праздник. Воевать еще нельзя.
    4. alystan Звание
      alystan
      -1
      Сегодня, 19:16
      Иран не исключает отказа от ответных действий в отношении Израиля за удар по консульству республики в Дамаске, если последует реакция со стороны Совбеза ООН. Об этом заявило постоянное представительство Ирана при международной организации.

      Неплохо задумано. Если США с ВБ тоже осудят, то это будет как если бы их действительно наклонили.
      Попадутся или нет наглосаксы на эту уловку еще не ясно. Иран ничего не теряет - либо откажется, либо вдарит. В любом случае он будет на коне.

      Государственное информационное агентство Ирана IRNA (официальный канал Ирана) заявляет, что «настало время наказать Израиль», добавляя, что окончательное решение о том, как реагировать, уже принято.

      США, в свою очередь, подогнали к побережью Израиля авианосец «Эйзенхауэр». Глава ЦЕНТКОМ уже находится в Израиле со вчерашнего дня.
      1. razved Звание
        razved
        0
        Сегодня, 19:20
        Как вариант: расчёт на то, что не осудят. В этом случае Иран как бы сделал всё, чтобы избежать вооружённой эскалации...
        1. alystan Звание
          alystan
          +1
          Сегодня, 19:26
          И действует в полном соответствии с нормами международного права. Которые ООН и призван отстаивать. А он не чешется, а американцам только это и надо. Они наверняка рассчитывали "защитить" Израиль от нападок в Совбезе.
      2. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +2
        Сегодня, 19:23
        Цитата: alystan
        Попадутся или нет наглосаксы на эту уловку еще не ясно. Иран ничего не теряет - либо откажется, либо вдарит. В любом случае он будет на коне.

        отличная "на коне" поменять своих дипломатов, "на слова".. прям в истории так всегда "на коне" и делали.. главное вовремя осудить, а так бей кого хошь?
        1. Не_боец Звание
          Не_боец
          0
          Сегодня, 19:38
          Там еще и привлечении к ответственности. Кого привлекать будем? Сдавать своих? Если непосредственных исполнителей (летчиков) то вряд ли на этом все ограничится. Да и летуны у израиля элита из элит, из 100 желающих один становится летчиком.
    5. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 19:19
      В то же время Тегеран может ответить и по другому, например заблокировать Суэцкий канал для судов некотрых стран.

      Это маловероятно. Разве что руками хуситов, но те и так это пытаются сделать.
    6. Я свой Звание
      Я свой
      0
      Сегодня, 19:21
      . Если бы Совет Безопасности ООН осудил заслуживающий осуждения агрессивный акт сионистского режима в отношении наших дипломатических объектов в Дамаске и затем привлек к ответственности виновных, то необходимости наказания Ираном этого режима-изгоя можно было бы избежать

      А я хотел бы подчеркнуть, что большинство россиян судят о людях не по предубеждениям или вероисповеданию, а по справедливости, поступкам и честности. Ну может не совсем правильно и полно выразил мысль, но думаю в целом понятно
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Сегодня, 19:28
        А причём тут вообще то, как и о чём судят россияне?
        1. Я свой Звание
          Я свой
          0
          Сегодня, 19:47
          . Если бы Совет Безопасности ООН осудил

          Мы ведь осудили
    7. Victor19 Звание
      Victor19
      +1
      Сегодня, 19:29
      Держите меня семеро, я здесь все разнесу!
    8. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 19:29
      Похоже, сдулся Иран. А как дышал wink
    9. evgen1221 Звание
      evgen1221
      +2
      Сегодня, 19:37
      А какой профит то от того что осудят-и что???
      1. Я свой Звание
        Я свой
        0
        Сегодня, 19:51
        Осудят поступок Израиля, осудят и сша. А пока осуждают нас. Можно молча драться, а можно кричать как потерпевший. Как правило, для стороннего зрителя, потерпевшим выглядит тот, кто громче кричит
    10. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 19:40
      Нда, никаких ударов, в том числе внезапных и под ложным флагом, никаких хитрых ходов спецслужб. Так запад и развалит Иран, в следующий раз ударят больнее
    11. Rage66 Звание
      Rage66
      +3
      Сегодня, 19:46
      Короче... Ничего не будет...
      Удар по посольству...7 погибших, 2 генерала...
      Но яиц не хватило...
      Расходимся yes
    12. Master2030 Звание
      Master2030
      0
      Сегодня, 19:58
      Как то это иранично.
      Ceterum censeo Wshingtago delendam esse
    13. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 20:43
      Je ne comprends pas , sans doute la traduction mais cela change totalement le sens :
      La première citation dans le titre est au présent, donc l'option de la condamnation et de l'abandon de représailles restent ouvertes
      La deuxième citation en italique dans le corps du texte est elle au passé et donc l'option de la condamnation et de l'abandon des représailles est déjà fermée...
      Signification totalement différente...!

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