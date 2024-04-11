Иран не исключил отказа от удара по Израилю, если Совбез ООН осудит атаку на консульство ИРИ в Дамаске

Если бы Совет Безопасности ООН осудил заслуживающий осуждения агрессивный акт сионистского режима в отношении наших дипломатических объектов в Дамаске и затем привлек к ответственности виновных, то необходимости наказания Ираном этого режима-изгоя можно было бы избежать

Иран не исключает отказа от ответных действий в отношении Израиля за удар по консульству республики в Дамаске, если последует реакция со стороны Совбеза ООН. Об этом заявило постоянное представительство Ирана при международной организации.Если Совет Безопасности ООН официально осудит действия израильских властей и привлечет к ответственности виновных в ударе по консульству ИРИ в столице Сирии, то Тегеран мог бы отказаться от ответных действий в отношении Израиля. Иран еще 2 апреля в письме на имя генсека ООН Антониу Гутерриша призвал осудить Израиль за удар по дипломатическим зданиям в Дамаске. При этом Тегеран предупредил, что оставляет за собой право на "решительный ответ".- говорится в сообщении.На данный момент обстановка на Ближнем Востоке напряжена, весь мир ожидает ответного хода Ирана. Но нанесение удара по территории Израиля выгодно нынешним властям еврейского государства, Нетаньяху нужен только повод, чтобы дальше раскрутить маховик войны. Сейчас Тель-Авив поджимают США во главе с Байденом, которому не нужна длительная война, поскольку на носу выборы. Вашингтон требует завершить боевые действия в секторе Газа, Тель-Авив намерен воевать дальше, ведь ХАМАС еще не повержен.Между тем, Израиль грозит ударами по ядерным объектам Ирана, если тот нанесет удары по израильской территории. В то же время Тегеран может ответить и по другому, например заблокировать Суэцкий канал для судов некотрых стран. Экономический эффект будут куда сильнее военного.