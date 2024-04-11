Немецкий обозреватель: У Украины закончились ракеты для ЗРК Patriot, IRIS-T и других систем ПВО

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Немецкий обозреватель: У Украины закончились ракеты для ЗРК Patriot, IRIS-T и других систем ПВО

Немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке утверждает, что у Украины практически закончились запасы ракет для ЗРК Patriot, IRIS-T и других имеющихся у ВСУ систем ПВО.

Соответствующий вывод обозреватель Рёпке сделал после успешного уничтожения Россией расположенной под Киевом Трипольской ТЭС, а также ряда других важных для Украины инфраструктурных и военных объектов. Откровенно сочувствующий киевскому режиму немецкий эксперт отмечает, что, поскольку известно, что значительная часть украинской ПВО сосредоточена в районе столицы, успешные атаки ВС РФ на объекты в Киевской области красноречиво свидетельствуют о критическом дефиците у ВСУ ракет для поставленных ранее Западом ЗРК.



Предположения Рёпке подтверждают украинские источники, сообщающие, что на сегодняшний день у ПВО ВСУ осталось ракет для ЗРК Patriot лишь на несколько залпов, в связи с чем ВСУ вынуждены прикрывать только правительственный квартал Киева.

Между тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в обычной для себя и украинской дипломатии в целом хамской манере потребовал НАТО предоставить ВСУ имеющиеся у стран альянса системы ПВО. По словам Кулебы, просьбами добиться таких поставок не удается, в связи с чем он намерен перейти к "жестким требованиям". Украинский дипломат заявил, что его команда насчитала около ста систем Patriot, рассредоточенных по Евросоюзу, и недоумевает, почему НАТО отказывается поделиться ими с Украиной.
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23 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 19:25
    По словам Кулебы, просьбами добиться таких поставок не удается, в связи с чем он намерен перейти к "жестким требованиям"

    Уже в который раз встречаю эту фразу, но как-то она не складывается у меня в голове)
    Как это - жестко просить?!
    Ну объяснил бы кто...)
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 19:41
      Цитата: sdivt
      Как это - жестко просить?!
      Ну объяснил бы кто...)

      Да запросто. Напросился на приём к министру обороны "дружественной" страны и заявил громко - "Ты ливерная колбаса или защитник демократии? Гони пару "Пэтриотов", слабак!" И кулаком по столу. Ну а как иначе их проймёшь, этих жмотов? laughing
      1. ААК Звание
        ААК
        +1
        Сегодня, 20:02
        Наверное, "жёстко" попросить украинцам чего-то от немцев - это что-то вроде кадра из "жёсткого" немецкого фильма...
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 19:42
      Для этого надо родиться Кулебой. Думается, светилы психиатрии мечтают заполучить такого пациента.
    3. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 20:00
      Это из области мазохизма, просят, чтобы было жёстко: намордник, кожаная плётка.
      1. Ростов Папа Звание
        Ростов Папа
        0
        Сегодня, 20:21
        Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить. Ильф и Петров
        Всё к этому идёт....
    4. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 20:18
      Цитата: sdivt
      Ну объяснил бы кто...)

      Это он сказал для своих хлопцев.
      А как он будет разговаривать с представителями стран НАТО, вообще не известно.
  2. БойКот Звание
    БойКот
    +1
    Сегодня, 19:29
    Верить Бильду вообще и Репке в частности - себя не уважать. Но что-то в этом есть, наши мочат инфраструктуру не только по ночам, но и среди бела дня. И это хорошо, ибо вместе с обслугой. Я не кровожаден в принципе, но каждый выбирает по себе. У украинцев есть выход и способ выжить - штыки в землю. А еще надежнее - разворот на 180 градусов.
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +2
      Сегодня, 19:39
      Владимир! Ваш тезис "Верить Бильду вообще и Репке в частности - себя не уважать". Подтверждаю "из логова зверя", Франкфурта на Майне. 100% именно так! drinks
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +2
        Сегодня, 19:45
        Когда мы, здесь, в 1995 году на курсы немецкого ходили, именно это нам преподаватели (немцы) говорили. То есть, не опускаться до прочтения Bild.
        1. Fachmann Звание
          Fachmann
          +2
          Сегодня, 19:53
          Sehr interessant! Написал, выше, как было и как оно есть. Так кто-то не поверил, "минусов" напихал. Смешно... laughing
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    -1
    Сегодня, 19:30
    Кулиба ещё у султана С400 не додумался выклянчивать??? wassat
  4. Бережливый Звание
    Бережливый
    -2
    Сегодня, 19:31
    Зеля хрюкал что-то о "самодостаточности "ук-роины,что у них всё есть-совсем как в Греции.... laughing lol
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 19:34
    Украинский дипломат заявил, что его команда насчитала около ста систем Patriot, рассредоточенных по Евросоюзу, и недоумевает, почему НАТО отказывается поделиться ими с Украиной.

    Так потому и не хотят поделиться, видя удачное применение "Кинжалов" и "Искандеров" против "Пэтриотов", плюс за свою шкуру тоже страшно стало. Ведь сами себя напугали "российской угрозой", и теперь опасаются, на всякий случай, голыми остаться.
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +1
      Сегодня, 19:41
      Ох, прав Лавров с его неформальной лексикой, характеризующей европейское руководство. Ох, прав!
  6. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 19:37
    Так "закончились", "практически закончились" или "осталось ракет для ЗРК Patriot лишь на несколько залпов"? А что с ракетами для NASAMS, IRIS-T, SAMP-T, HAWK? Наконец, что с ракетами для С-300?
    А что прикрывать в правительственном квартале? Все, кому надо, уже по зкп рассредоточились, а тех, кто там остался, как говорится, власть имущим не жаль.
    В принципе, новость очень хорошая. Результаты поражений укропских объектов её в целом подтверждают. Надеемся, что дефицит ракет продолжится и кулебе выпросить (или вытребовать) не получится.
    В общем, держим кулаки за скорый конец укропво.
    1. Rage66 Звание
      Rage66
      +1
      Сегодня, 19:43
      До сих пор заканчивались только ракеты у России... А теперь вона чо...
      Закончились ЗРК против закончившихся ракет what
  7. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 19:42
    Все преходяще: Слава, победы, а теперь вот и помощь союзничков. Ракеты закончились, скоро и люди тоже уйдут в мир иной...
  8. A.A.G. Звание
    A.A.G.
    0
    Сегодня, 19:43
    Т. е., надо полагать, что наши ВКС щя как развернуться?!! ( и не будут пулять НУРСами, - как выдают СМИ третий год, - как достижение?). Прошу правильно понять моё негодование. Парням, девчатам -в окопах, кабинах, в тылах, - низкий поклон( ... И пожелание, - вернитесь живыми, здоровыми, - физически и морально!, - вы Здесь нужны!!). hi
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 20:27
      Цитата: A.A.G.
      Т. е., надо полагать, что наши ВКС щя как развернуться?!!

      Это, если наши ВКС будут воевать по методичкам западных обозревателей. winked
  9. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 20:05
    Снаряды, пехота, теперь ракеты.., всё закончилось, но каждый день сводки об ожесточённых боях.
  10. Владимир Михалев Звание
    Владимир Михалев
    +1
    Сегодня, 20:17
    Всё стандартно. Бабушка пусти погреться, а то так жрать хочется, что переночевать не где.
  11. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 20:24
    Откровенно сочувствующий киевскому режиму немецкий эксперт

    Он не особо сочувствует украм, он просто ярый русофоб и будет на стороне любого врага России.

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