Декоммунизация невозможна без деэлектрификации: ВКС РФ с применением КАБ нанесли удар по Сумской ТЭЦ
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Нашла своё подтверждение информация о том, что в результате комбинированного удара среди прочих объектов электрогенерации на Украине была поражены и ТЭЦ в городе Сумы. Киевский ставленник в Сумах заявляет о том, что удар был нанесён российской авиацией с применением корректируемых авиабомб КАБ (вероятно, речь о КАБ-250).
Сумская ТЭЦ имела суммарную мощность не более 50 МВт и обеспечивала главным образом промышленность, в том числе и ту, которая работала в военных интересах киевского режима.
Конечно, Сумской ТЭЦ далеко до масштабов уничтоженной сегодня Трипольской ТЭЦ в Обуховском районе Киевской области, однако факт в том, что «десоветизация»-«декоммунизация» украинской энергетики планомерно продолжается. Если учитывать, что на Украине давно действует закон об этой самой декоммунизации, а известное определение коммунизма – «советская власть плюс электрификация всей страны», то, получается, без деэлектрификации Украине никак не избавиться от «ненавистного советского прошлого», с чем и помогают ВС РФ…
Напомним, что сегодня были нанесены удары по генерирующим мощностям киевского режима в Киевской, Харьковской и Николаевской областях. Ставленники киевского режима в ряде регионов призывают украинских граждан экономить электроэнергию и не пользоваться бытовыми электроприборами хотя бы в период с 18 до 22:00 по местному времени.
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