Декоммунизация невозможна без деэлектрификации: ВКС РФ с применением КАБ нанесли удар по Сумской ТЭЦ

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Декоммунизация невозможна без деэлектрификации: ВКС РФ с применением КАБ нанесли удар по Сумской ТЭЦ

Нашла своё подтверждение информация о том, что в результате комбинированного удара среди прочих объектов электрогенерации на Украине была поражены и ТЭЦ в городе Сумы. Киевский ставленник в Сумах заявляет о том, что удар был нанесён российской авиацией с применением корректируемых авиабомб КАБ (вероятно, речь о КАБ-250).

Сумская ТЭЦ имела суммарную мощность не более 50 МВт и обеспечивала главным образом промышленность, в том числе и ту, которая работала в военных интересах киевского режима.



Конечно, Сумской ТЭЦ далеко до масштабов уничтоженной сегодня Трипольской ТЭЦ в Обуховском районе Киевской области, однако факт в том, что «десоветизация»-«декоммунизация» украинской энергетики планомерно продолжается. Если учитывать, что на Украине давно действует закон об этой самой декоммунизации, а известное определение коммунизма – «советская власть плюс электрификация всей страны», то, получается, без деэлектрификации Украине никак не избавиться от «ненавистного советского прошлого», с чем и помогают ВС РФ…

Напомним, что сегодня были нанесены удары по генерирующим мощностям киевского режима в Киевской, Харьковской и Николаевской областях. Ставленники киевского режима в ряде регионов призывают украинских граждан экономить электроэнергию и не пользоваться бытовыми электроприборами хотя бы в период с 18 до 22:00 по местному времени.
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    16 комментариев
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    1. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      +2
      Сегодня, 19:44
      Нет не возможна: поэтому Россия должна помочь в этом нашим не братьям.
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +1
        Сегодня, 20:01
        Владимир Зеленский: Бандеровщина - это власть укров + развал экономики) (((
      2. alystan Звание
        alystan
        +4
        Сегодня, 20:05
        Чем она в настоящее время и занимается.

        После прилетов по Трипольской ТЭС, которую по непонятной причине до сих пор не трогали, досталось и Добротворской ТЭС.

        Пишут, что Трипольская ТЭС вероятно на мазуте, и судя по масштабам пожара восстанавливать в машинном зале уже нечего.

        Трипольская ТЭС, помимо генерации для Киевского энергоузла, играла важную роль в маневрировании мощностью энергосистемы Украины при помощи быстрорегулируемого турбогенератора.

        Но осталась в целости находящяяся на территории станции открытое распределительное устройство на 330 кВ, которое продолжает участвовать в транзите и распределении электроэнергии в центральной части Украины. Вот ее обязательно надо вывести из строя, потому что она тоже участвует в обеспечении перераспределения э/э с трех АЭС и перетоков из ЕС.
    2. костя1 Звание
      костя1
      +2
      Сегодня, 19:46
      Декоммунизация это когда на Окраине не будет света-а не только призывы-ограничить потребление
    3. ddmitrij Звание
      ddmitrij
      +10
      Сегодня, 19:46
      Электричество, тепло и газ - это пережитки имперского совка.
      Свободный украинец может жить исключительно от земли, солнца и ожидания скорейшего вступления в ЕС, НАТО и межгалактическую демократию.
      А остальное всё - лишнее.
    4. Wratch Звание
      Wratch
      +1
      Сегодня, 19:50
      Значит еще есть что экономить... вот когда появиться призывы использованию привозной воды,использованию выгребных ям,и рекламе лучин и керосиновых ламп,вот тогда деэлектрификация будет считаться удавшейся.
    5. alystan Звание
      alystan
      +1
      Сегодня, 19:52
      Кто же не давал это делать два долгих года?
      Глядишь, они давно стали бы покладистее.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 20:03
        России запрягать сложно... зато легко потом ехать... А какой русский не любит быстрой езды lol
    6. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 20:02
      Ну автор жжет! good
      Избавим 404 от социалистического и коммунистического прошлого в каменный... туды её в качель lol
    7. Михаил Дадеко Звание
      Михаил Дадеко
      +1
      Сегодня, 20:06
      Может у жителей за Кремлёвской стеной пришло понимание,что " братья вовсе не братья" , в части центральной и западной Украины?
    8. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 20:07
      А сколько можно было терпеть удары по российским НПЗ и другим инфраструктурным объектам, а также наглую браваду буданова и малюка по поводу этих ударов?
      Вполне закономерное возмездие. Очередь за мостами через днепр, чтобы нарушить снабжение группировки всу на левом берегу днепра, противостоящей Вооружённым Силам России.
    9. Victor19 Звание
      Victor19
      0
      Сегодня, 20:07
      Ильич бы охарактеризовал существующий на Украине строй как буржуазно-националистическую диктатуру.
    10. Дилетант Звание
      Дилетант
      0
      Сегодня, 20:12
      Зеленсковщина - есть бандеровщина минус электрификация всей страны
      (Альтернативная цитата)
    11. evgen1221 Звание
      evgen1221
      +2
      Сегодня, 20:25
      Учитывая сколько у них населения останется вообще, им мощностей аэс за глаза хватит на будущее.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        0
        Сегодня, 20:42
        Цитата: evgen1221
        им мощностей аэс за глаза хватит на будущее.

        Да, судя по всему хватит, с отключениями из за отсутствия маневренных мощностей, но совсем без электричества не останутся, судя по всему опять экспортные мощности рубят, от прошлых ударов они оклимались, систему перестроили.
    12. Hariton Laptev Звание
      Hariton Laptev
      0
      Сегодня, 20:36
      Вопрос один почему 2года они давали фашистскому режиму электроэнергию?

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