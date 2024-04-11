Танки Т-90М Прорыв» по опыту СВО получили дополнительную противоминную защиту днища
Российский основной боевой танк Т-90М "Прорыв" с начала спецоперации получил несколько усовершенствований, в том числе дополнительную защиту днища от мин. Об этом сообщили на "Уралвагонзаводе", выпускающем эти танки.
ОБТ Т-90М модифицировали с учетом опыта применения в СВО, в том числе усилив защиту днища в носовой части танка против мин. По словам заместителя начальника по производству сборочного цеха УВЗ Алексея Калитюка, данное решение должно помочь танку при наезде на мину носовой частью, что бывает гораздо чаще, чем подрыв под задней.
- приводятся слова Калитюка в проекте "Тыл".
О других усовершенствованиях танка ничего не сообщается, ранее на УВЗ заявили, что поддерживают обратную связь с военными в СВО, поэтому небольшие изменения в конструкцию могут вноситься прямо на этапе производства. Касается это не только Т-90М, но и Т-72Б3 и Т-80БВМ.
Напомним, что "Уралвагонзавод" проводит глубокую модернизацию танков Т-72 до уровня Т-72Б3М, Т-90 до уровня Т-90М и производит новые танки Т-90М "Прорыв". Данный танк считается лучшим из всех, применяемых в зоне спецоперации, по крайней мере, об этом говорят танкисты. Впрочем, каждый экипаж хвалит свою машину.
Информация