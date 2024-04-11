Танки Т-90М Прорыв» по опыту СВО получили дополнительную противоминную защиту днища

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Танки Т-90М Прорыв» по опыту СВО получили дополнительную противоминную защиту днища

Российский основной боевой танк Т-90М "Прорыв" с начала спецоперации получил несколько усовершенствований, в том числе дополнительную защиту днища от мин. Об этом сообщили на "Уралвагонзаводе", выпускающем эти танки.

ОБТ Т-90М модифицировали с учетом опыта применения в СВО, в том числе усилив защиту днища в носовой части танка против мин. По словам заместителя начальника по производству сборочного цеха УВЗ Алексея Калитюка, данное решение должно помочь танку при наезде на мину носовой частью, что бывает гораздо чаще, чем подрыв под задней.



Была введена дополнительная носовая, лобовая защита. То есть на угловом донном листе - от подрыва мин. Если изделие наезжает на мину носовой частью, она дополнительно отрабатывает

- приводятся слова Калитюка в проекте "Тыл".

О других усовершенствованиях танка ничего не сообщается, ранее на УВЗ заявили, что поддерживают обратную связь с военными в СВО, поэтому небольшие изменения в конструкцию могут вноситься прямо на этапе производства. Касается это не только Т-90М, но и Т-72Б3 и Т-80БВМ.

Напомним, что "Уралвагонзавод" проводит глубокую модернизацию танков Т-72 до уровня Т-72Б3М, Т-90 до уровня Т-90М и производит новые танки Т-90М "Прорыв". Данный танк считается лучшим из всех, применяемых в зоне спецоперации, по крайней мере, об этом говорят танкисты. Впрочем, каждый экипаж хвалит свою машину.
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    9 комментариев
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    1. костя1 Звание
      костя1
      -11
      Сегодня, 19:44
      А старой то что-не хватало-или очень хочется-хоть что то-придумать-а не придумывается?
      1. Андрей Москвин Звание
        Андрей Москвин
        +4
        Сегодня, 19:59
        Графоманим потихоньку, костя?
      2. ydjin Звание
        ydjin
        +4
        Сегодня, 20:02
        костя1, к чему сарказм? Это всеобщее явление по итогам применения вносить доработки что у нас то и у врагов. Жизнь не стоит на месте, появляются новые угрозы на которые надо отвечать.
    2. ескела Звание
      ескела
      +2
      Сегодня, 20:02
      Как бы это не звучало но эта операция даст большой толчок науке и впк.
    3. oppozite28 Звание
      oppozite28
      0
      Сегодня, 20:08
      Была введена дополнительная носовая, лобовая защита. То есть на угловом донном листе - от подрыва мин. Если изделие наезжает на мину носовой частью, она дополнительно отрабатывает

      - приводятся слова Калитюка в проекте "Тыл".
      Опыт боевого применения вносит свои коррективы в конструкцию, вполне обычная практика.
    4. alystan Звание
      alystan
      -1
      Сегодня, 20:27
      Если изделие наезжает на мину носовой частью

      Может кто объснить, как танк может наехать на мину своей носовой частью?
      Левой или правой гусеницей да, но чтобы носовой частью уткнуться в грунт это надо постараться.
      Или новость немного не так преподнесена.
      Хотя вроде цитируют самого заместителя начальника по производству сборочного цеха УВЗ.
      1. Комментарий был удален.
      2. Suomynona Звание
        Suomynona
        +1
        Сегодня, 20:37
        Возможно, речь идёт о неконтактный минах
      3. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        0
        Сегодня, 20:41
        А про противоднищевые мины вы не слыхали? Бывают с неконтактным взрывателем, бывают с тоненькой антенной на взрывателе.
    5. syabroleonid Звание
      syabroleonid
      0
      Сегодня, 20:34
      По совокупности всех данных ,Т-80 БВМ всё равно стоит выше Т-90М.

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