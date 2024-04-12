Лампа с химикатами. Новые сведения об украинском химическом оружии
Несработавший боеприпас с Артемовского направления. кадр из фронтового видео
За время Спецоперации по защите Донбасса неоднократно поступали сообщения о применении противником различного химического оружия – отравляющих и раздражающих веществ тех или иных типов. Кроме того, украинские формирования при помощи своих западных партнеров и покровителей принимают меры, направленные на обеспечение их собственной безопасности при использовании химикатов. Об очередной химической атаке стало известно на днях.
Кустарный боеприпас
В начале недели в отечественных СМИ и профильных блогах появилась информация о новых попытках применения противником химических боеприпасов. Сообщается, что в районе н.п. Клещеевка на Артемовском направлении противник при помощи легких БПЛА пытается сбрасывать на позиции наших войск самодельные средства поражения с химической начинкой.
Также опубликован видеоролик, снятый бойцами отряда «Байкал». Они демонстрируют несработавший химический боеприпас, а также описывают его принцип работы и риски. Кроме того, объясняют меры предосторожности – предупреждают об опасности выделяемого дыма и рекомендуют не взаимодействовать с изделиями и/или расстреливать их с безопасного расстояния при отсутствии угроз для людей.
Химический боеприпас выполнен из электролампы большой мощности, из-за чего имеет соответствующее неофициальное название. В колбе находится некое твердое либо густое жидкое вещество темного или черного цвета, выполняющее функции боевого оснащения. Как сообщается, при падении стеклянная емкость разрушается, и химикат вступает в реакцию с выделением токсичных газообразных продуктов. Вдыхание такого дыма несет угрозу здоровью.
Какое вещество противник использует при изготовлении своих «ламп», неизвестно. При этом высказываются разные версии. Так, РИА Новости в своем сообщении предполагает, что в колбе находится белый фосфор. Телеграм-канал «Проект РХБЗ» разделяет мнение о фосфоре, а также указывает на возможность использования ирританта-стернита (вещество, раздражающее верхние дыхательные пути) типа адамсит.
Изделие крупным планом. Можно лучше рассмотреть колбу и ее наполнение
Неясное и очевидное
О химических «лампах» украинских формирований известно мало, и пока приходится полагаться на немногочисленные доступные данные, оценки и предположения. При этом уже можно сделать некоторые выводы о состоянии противника и его деятельности.
Очевидно, что «лампы» с особым наполнением изготавливаются в кустарных условиях. Возможно, их делают прямо в подразделениях, использующих легкие ударные БПЛА. Промышленное происхождение таких изделий маловероятно. При всем понесенном уроне, украинские предприятия все еще имеют возможность не опускаться на уровень переделки электроламп.
Однако появление таких боеприпасов может указывать на плохое состояние украинских подразделений на Артемовском направлении. Вероятно, у них подходят к концу боеприпасы, совместимые с БПЛА, и из-за этого приходится заниматься «техническим творчеством». В ход идут любые доступные емкости подходящего размера и вещества для их заполнения.
СМИ и блоги предполагают, что украинская «лампа» может быть снаряжена белым фосфором либо адамситом – эти версии строятся на описании эффекта от боеприпаса. Однако с ними можно поспорить. Дело в том, что фосфор в нормальных условиях представляет собой белое или желтоватое воскообразное вещество, а адамсит является желтым порошком. Оба вещества совсем не похожи на то, что было в «лампе» из Клещеевки.
В то же время, нельзя исключать, что в колбе была смесь поражающего вещества с иной субстанцией. В частности, фосфор могли перемешать с доступными нефтепродуктами. В таком случае фосфор будет отделен от воздуха, что предотвратит его преждевременное возгорание, а также улучшит зажигательную способность боеприпаса.
Химические боеприпасы, применяемые украинскими формированиями. Слайд из доклада Минобороны РФ, февраль 2024 г.
Более того, в колбе вообще может отсутствовать белый фосфор или адамсит. Это может быть иное отравляющее / раздражающее вещество с характерным видом. Также имеет право на жизнь версия о кустарном зажигательном боеприпасе. При этом неизвестно, что именно смешали его создатели, какие продукты горения производит такая огнесмесь, и как влияет на органы дыхания и здоровье в целом.
Полноценные выводы о новом украинским кустарном боеприпасе можно будет сделать только после соответствующей экспертизы с необходимыми химическими и иными анализами. Такие мероприятия покажут, как и с применением чего сделана «лампа», и какую угрозу для личного состава, матчасти и построек она несет. Пока подобная информация отсутствует, следует прислушаться к бойцам из отряда «Байкал» – беречься и не взаимодействовать с опасными предметами и продуктами их горения.
В очередной раз
Недавняя ситуация с «лампами» с Артемовского направления пока остается до конца не ясной. Однако и без этого эпизода прекрасно известно и неоднократно подтверждено, что вооруженные формирования киевского режима используют химикаты разного рода. Отравляющие и раздражающие вещества применяются как в качестве боевого средства на фронте, так и для диверсий и терактов в тылу.
Впервые о химической атаке со стороны киевского режима стало известно еще в августе 2022 г. Тогда противник применил против наших бойцов химическое вещество-аналог боевого химиката BZ. «Би-зет» входит в Список 2 Организации по запрещению химического оружия и не допускается к использованию в боевых действиях.
С начала прошлого года химические атаки осуществляются при помощи БПЛА. Так, в феврале 2023-го отмечены два случая сброса емкостей с синильной кислотой, а в апреле дважды применялся ирритант «Терен-6». В июне и августе трижды осуществлялась атака с использованием смеси хлорацетофенона с хлорпикрином. В декабре очередной беспилотник сбросил на российские позиции гранату с веществом CS. Все подобные атаки в том или ином виде являются нарушением Конвенции о запрещении химоружия.
Информация о химических атаках и покушениях. Слайд из презентации Минобороны РФ
В 2022 и 2023 гг. противник неоднократно совершал покушения на должностных лиц из новых регионов с применением тех или иных веществ. Два таких инцидента известны достоверно, в них применялись рицин и соединения фенола. По нескольким другим инцидентам министерство обороны и следственные органы проводили необходимые проверки, но результаты расследования пока не раскрывались.
Российское Минобороны в лице войск радиационной, химической и биологической защиты тщательно документирует подобные инциденты и регулярно публикует отчеты. При этом международная Организация по запрещению химического оружия фактически игнорирует сообщения наших военных и не спешит обращать внимание на нарушения с украинской стороны. Безнаказанность становится стимулом для киевского режима, и он продолжает применять вещества и боеприпасы, запрещенные международными договорами.
Более того, уже давно известно, что Конвенция о запрещении химоружия нарушается не только киевским оружием, но и его союзниками. Так, упомянутое вещество BZ производится только в США, и иные варианты его появления на Украине фактически исключаются. Разнообразные газовые гранаты и т.п. изделия поставлялись из-за рубежа, что тоже является нарушением.
При этом нельзя исключать, что часть веществ синтезируется прямо на Украине с использованием сохранившихся химических производств. Кроме того, если подтвердятся предположения об отравляющем характере «лампы» из Клещеевки, можно будет говорить и о самостоятельной сборке химических боеприпасов – пусть даже и кустарных.
Предсказуемое будущее
Положение киевского режима постоянно ухудшается, и его перспективы уже очевидны. Однако его руководство, вооруженные формирования и иностранные покровители пока не спешат признавать очевидное и пытаются сопротивляться. Для противодействия российской армии в столь сложной ситуации пытаются использовать все доступные средства.
В ход идут различные кустарные изделия сомнительного вида и такой же эффективности. Кроме того, применяются ограниченные или запрещенные международными соглашениями боеприпасы и вещества. Однако все эти меры не помогают, и российские мероприятия по демилитаризации Украины успешно продвигаются вперед. И уже сейчас понятно, что киевский режим будет разгромлен, и ему придется ответить за все нарушения и преступления, в т.ч. в сфере химического оружия.
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