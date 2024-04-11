Глава МАГАТЭ призвал прекратить атаки по ЗАЭС, снова не называя виновника ударов

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Глава МАГАТЭ призвал прекратить атаки по ЗАЭС, снова не называя виновника ударов

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить удары по Запорожской АЭС. При этом Гросси "тактично" не стал называть виновника атак на российский ядерный объект.

Гросси подчеркнул, что атаки на Запорожскую АЭС привели к новому, чрезвычайно опасному этапу украинского кризиса. В заявлении МАГАТЭ также отмечается, что атаки на ЗАЭС означают серьезную эскалацию существующих угроз ядерной безопасности и могут привести к масштабной технологической катастрофе, сравнимой с аварией на ЧАЭС. Глава МАГАТЭ намерен обсудить атаки на российскую атомную электростанцию на ближайшем заседании Совбеза ООН.



Однако, несмотря на очевидность виновника атак на ЗАЭС, Гросси не стал упоминать Киев в своих призывах к деэскалации вооруженного конфликта на Украине, таким образом сделав вид, что якобы не известно, кто атаковал дронами инфраструктуру российского ядерного объекта.

При этом одна из атак боевиков киевского режима на Запорожскую АЭС произошла буквально на глазах у специалистов МАГАТЭ, лишь по чистой случайности украинский дрон разорвался в месте, где незадолго до инцидента находились международные наблюдатели.

Ранее сообщалось, что ВСУ осуществили серию атак на российскую атомную электростанцию. Ударами беспилотников были повреждены купол шестого энергоблока и тренажерный зал для сотрудников. Также отмечались прилеты украинских БПЛА в районе столовой и грузового порта.
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9 комментариев
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  1. alystan Звание
    alystan
    +4
    Сегодня, 20:21
    Одно время даже представителей Красного Креста ловили с поличным в сотрудничестве с террористами. Даже на Украине были задокументированные случаи, когда по их наводкам укробешенцы стреляли по мирным жителям и гражданским объетам.

    Вот и Гросси боится указать на виновников обстрелов ЗАЭС, а то ведь на самого себя как бы может вывести следствие.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 20:35
      по чистой случайности украинский дрон разорвался в месте, где незадолго до инцидента находились международные наблюдатели.

      Возможен скоро будет некролог, что Гросси на отдыхе в Альпах, подавился апельсином. winked
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +1
        Сегодня, 20:40
        Гросси призвал прекратить удары по Запорожской АЭС
        Призыв в пустоту, говорит лишь о бесполезности присутствия МАГАТЭ на станции.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          0
          Сегодня, 20:41
          Цитата: marchcat
          Гросси призвал прекратить удары по Запорожской АЭС
          Призыв в пустоту, говорит лишь о бесполезности присутствия МАГАТЭ на станции.

          Не иначе, Гросси гад, высматривает поточнее координаты.
  2. Peter1First Звание
    Peter1First
    +2
    Сегодня, 20:26
    Как я уже писал, МАГАТЭ это не военная и не политическая организация. Она не имеет полномочий объявлять виновных в обстрелах. Для классификации обстрелов и атак дронов нужна специализированная миссия военных наблюдателей, например та же миссия ОБСЕ. Но ОБСЕ были уличены в сотрудничестве с НАТО, их беспристрастность под большим вопросом. А аналога ОБСЕ, подмандатного ООН, найти очень трудно! Остается обвешать всю станцию мощными камерами и фиксировать доказательную базу самим!
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 20:41
      Цитата: Peter1First
      Как я уже писал, МАГАТЭ это не военная и не политическая организация. Она не имеет полномочий объявлять виновных в обстрелах.

      Тогда к чему эти многочисленные безадресные выступления и заявления Гросси, если толку от них полный ноль? Зачем они (спецы от МАГАТЭ) напросились инспектировать ЗАЭС, если их присутствие ничего не меняет? Фиксировать прилёты дронов и без них можно.
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 20:32
    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить удары по Запорожской АЭС. При этом Гросси "тактично" не стал называть виновника атак на российский ядерный объект.

    Уж лучше бы вообще не выступал с такими призывами. К кому они обращены? Только сотрясение воздуха без всяких последствий. При этом, всем понятно, кто виновник. Позорище, а не предостережение от МАГАТЭ.
  4. 89824024836
    89824024836
    +1
    Сегодня, 20:37
    Все высшие чиновники Евросоюза и различных якобы международных организаций висят на крючке за разные темные делишки у МИ-6 и ЦРУ. Они прекрасно понимают шаг влево шаг вправо расстрел. Прежде чем выбрать очередного претендента на тот или иной пост его посадят на крючок. Если не садится, то путь к власти ему закрыт.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 20:43
      Цитата: 89824024836
      Все высшие чиновники Евросоюза и различных якобы международных организаций висят на крючке за разные темные делишки у МИ-6 и ЦРУ. Они прекрасно понимают шаг влево шаг вправо расстрел. Прежде чем выбрать очередного претендента на тот или иной пост его посадят на крючок. Если не садится, то путь к власти ему закрыт.

      Это уже, как дважды два - четыре! yes

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