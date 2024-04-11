Глава МАГАТЭ призвал прекратить атаки по ЗАЭС, снова не называя виновника ударов
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить удары по Запорожской АЭС. При этом Гросси "тактично" не стал называть виновника атак на российский ядерный объект.
Гросси подчеркнул, что атаки на Запорожскую АЭС привели к новому, чрезвычайно опасному этапу украинского кризиса. В заявлении МАГАТЭ также отмечается, что атаки на ЗАЭС означают серьезную эскалацию существующих угроз ядерной безопасности и могут привести к масштабной технологической катастрофе, сравнимой с аварией на ЧАЭС. Глава МАГАТЭ намерен обсудить атаки на российскую атомную электростанцию на ближайшем заседании Совбеза ООН.
Однако, несмотря на очевидность виновника атак на ЗАЭС, Гросси не стал упоминать Киев в своих призывах к деэскалации вооруженного конфликта на Украине, таким образом сделав вид, что якобы не известно, кто атаковал дронами инфраструктуру российского ядерного объекта.
При этом одна из атак боевиков киевского режима на Запорожскую АЭС произошла буквально на глазах у специалистов МАГАТЭ, лишь по чистой случайности украинский дрон разорвался в месте, где незадолго до инцидента находились международные наблюдатели.
Ранее сообщалось, что ВСУ осуществили серию атак на российскую атомную электростанцию. Ударами беспилотников были повреждены купол шестого энергоблока и тренажерный зал для сотрудников. Также отмечались прилеты украинских БПЛА в районе столовой и грузового порта.
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