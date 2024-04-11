«Хуже гиперзвукового "Кинжала"»: Украинские эксперты утверждают, что по Трипольской ТЭС ударили новой российской ракетой Х-69

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«Хуже гиперзвукового "Кинжала"»: Украинские эксперты утверждают, что по Трипольской ТЭС ударили новой российской ракетой Х-69

Удар по Трипольской ТЭС, полностью уничтоживший одну из мощнейших электростанций Киевской области, был нанесен новейшей российской крылатой ракетой Х-69. К такому выводу пришли эксперты украинского издания Defence Express.

По данным издания, ссылающегося на собственные неназванные источники, по Трипольской ТЭС "прилетело" крылатой ракетой Х-69, об этом говорят найденные обломки ракеты, а также та точность, с которой она ударила в цель. Эксперты отмечают, что это не первое применение данной ракеты по объектам на Украине, но пока массово Х-69 не применяется.



Подчеркивается, что новая многофункциональная малозаметная высокоточная авиационная крылатая ракета Х-69 хоть и является дозвуковой, но она гораздо хуже российского гиперзвукового "Кинжала", поскольку предназначена для самолетов тактической авиации типа Су-34 и Су-35, а их полет практически не отслеживается. Если на взлет носителей "Кинжалов" МиГ-31К или дальних и стратегических ракетоносцев объявляется воздушная тревога, то на взлет Су-34 и Су-35 никто не реагирует, так же как и на запуск ракет Х-69.

Ракета Х-69 является дальнейшим развитием Х-59, ее дальность составляет 400 км, что делает уязвимой объекты практически на всей территории Украины. А фактическое отсутствие противовоздушной обороны и сверхнизкая высота полета, составляющая 20 метров, делают ее почти неуязвимой. При этом она несет боевую часть весом в 310 кг.

По версии издания, удар Х-69 по Трипольской ТЭС открывает новые возможности для ВС России. Теперь Киеву следует ожидать более точных прилетов по энергетической инфраструктуре Украины.
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    12 комментариев
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    1. alystan Звание
      alystan
      +3
      Сегодня, 20:29
      Рожин пишет, что удар был комбинированный - БЛА «Герань» и крылатыми ракетами.
      Какими КР не уточняет.
      Хуже не хуже, а в данном случае важен результат. wassat
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +4
        Сегодня, 20:32
        Хуже гиперзвукового "Кинжала"»: Украинские эксперты

        Ну, такой оценки своей деятельности наш "Кинжал" украинским экспертам не простит! am
        1. alystan Звание
          alystan
          +1
          Сегодня, 20:34
          Не совсем понятно, кому могут быть интересны такие их заключения? belay
          1. Ясная Звание
            Ясная
            0
            Сегодня, 20:38
            Цитата: alystan
            Не совсем понятно, кому могут быть интересны такие их заключения? belay

            Вспомните массовые факкельные шествия и скакания на Украине, и тогда будет понятно кому это интересно.
      2. marchcat Звание
        marchcat
        +3
        Сегодня, 20:36
        Для Украины хрен редьки не слаще, что по ним прилетело "Кинжал" или Х-69. Главное, что лишились Трипольской ТЭС. good
        1. Ясная Звание
          Ясная
          0
          Сегодня, 20:40
          Цитата: marchcat
          Для Украины хрен редьки не слаще, что по ним прилетело "Кинжал" или Х-69.

          Вспомнился Виктор Степанович наш Черномырдин, со своим winked "Хуже водки лучше нет!"
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      -1
      Сегодня, 20:31
      Отечественный аналог Storm/Scalp/Taurus -похвально! Так и думал, что образцы западных ракет помогут усовершенствовать свои собственные!
      1. Добрый Звание
        Добрый
        +1
        Сегодня, 20:40
        Так и думал, что образцы западных ракет помогут усовершенствовать свои собственные!
        Автоваз бы действовал по такой схеме, все были бы довольны. Тем более что образцов для совершенствования хоть отбавляй!
    3. Степняк Звание
      Степняк
      +2
      Сегодня, 20:34
      Даже в 21-м веке в разгрузке бойца присутствует древнее оружие - нож. Очень надёжное и эффективное средство! Дозвуковая... Ну и что? Главное, что задача выполнена. Тут уже и дубиной махнуть не стыдно было бы.
    4. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 20:35
      Для всук она хуже,а по сути равнозначна Кинжалу!Они могут отследить взлёт носителей Кинжалов,но не саму ракету в полёте!
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        0
        Сегодня, 20:39
        Ракета дозвуковая, поэтому не сбить её -это позор для ВСУшной ППО. А сбить не получается, ибо низко летит и радиолокационно мало заметна...
    5. evgen1221 Звание
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 20:37
      Ну по авторитетным свидетельствам экспертов из 404, они уже 100500 ударов тактическим яо пережили. Некоторые в мире в это верят.

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