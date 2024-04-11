Советник главы офиса Зеленского заявил, что Киев решительно не устраивает «мирный план Эрдогана»

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Советник главы офиса Зеленского заявил, что Киев решительно не устраивает «мирный план Эрдогана»

Советник главы Офиса главы киевского режима Михаил Подоляк, комментируя якобы предложенный президентом Турции Реджепом Эрдоганом план мирного урегулирования украинского кризиса, заявил, что Киев решительно отвергает любые планы, кроме так называемой "формулы Зеленского". Подоляк при этом добавил, что, по его мнению, якобы предложенный Эрдоганом вариант предполагает фактическую заморозку вооруженного конфликта с неминуемой последующей эскалацией боевых действий.

Советник главы Офиса Зеленского отметил, что Киев не устраивают никакие альтернативные мирные планы, не предполагающие поражения России на поле боя, возврата в состав Украины всех территорий по состоянию на 1991 год, а также выплату Москвой репараций.



Ранее ряд турецких источников сообщил, что, по их данным, Эрдоган представил президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Зеленскому проект нового мирного договора, согласно которому, помимо прочего, сторонам предлагалось заморозить конфликт по текущей линии фронта, провести под международным контролем повторные референдумы на всех территориях, которые были освобождены от киевского режима, а также предоставить гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года.

Кроме того, в якобы предложенном турецким лидером плане сторонам предлагалось провести обмен военнопленными по формуле "всех на всех" и запретить России каким-либо образом препятствовать вступлению оставшейся части Украины в Евросоюз.
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    11 комментариев
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    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 21:48
      А что хохлопитеков устраивает...??? Капитуляция России и выплата контрибуции Украине... Ну тогда им всей страною в Кащенко...
      Хочу тебе сказать я - Украина,
      Должна же ты когда-нибудь понять,
      Стране лгунов, и кретинов
      Лечиться нужно, а не воевать…
      Так что кончай скорей сопротивляться,
      На коечку больничную ложись…
      И сразу после деНацификации
      Начнется у тебя другая жизнь!!!
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        0
        Сегодня, 22:53
        Советник главы офиса Зеленского заявил, что Киев решительно не устраивает «мирный план Эрдогана»

        И слава Богу, что не устраивает!
        Это только развязывает России руки!
    2. костя1 Звание
      костя1
      0
      Сегодня, 21:49
      Отвергают все варианты кроме капитуляции России?-ну ну-видать еще не клюнул жареный петух tongue
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 22:15
        Цитата: костя1
        Отвергают все варианты кроме капитуляции России?-ну ну-видать еще не клюнул жареный петух
        Пока Зеленский президент, другого плана у них не будет. Он же сам сказал, он не лох, а президент. Вот в конце мая его уберут, и Порошенко начнет договариваться.
        Но это для нас плохо, опять кучу всего наобещают и ничего не выполнят.
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 21:49
      Ну не устраивает, зачем кричать на весь мир из выгребной ямы. В МГИМО я не учился. drinks
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 22:16
        Цитата: tralflot1832
        Ну не устраивает, зачем кричать на весь мир из выгребной ям

        Да и так весь мир знает, где находится "выгребная яма".
        Ясно, что США и Британия.
    4. oppozite28 Звание
      oppozite28
      0
      Сегодня, 22:19
      Советник главы Офиса главы киевского режима Михаил Подоляк, комментируя якобы предложенный президентом Турции Реджепом Эрдоганом план мирного урегулирования украинского кризиса, заявил, что Киев решительно отвергает любые планы, кроме так называемой "формулы Зеленского".
      Так вежливо Эрдогана никто ещё не посылал laughing А он им ещё заводик с байрактарами обещался построить fellow
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 22:34
        Турки охотно с 2015 года в Днепропетровске строят три станции метро неглубокого заложения за еврокредит в триста лямов зелени. Кое-как вроде тоннели прокопали за эти деньги. В Москве в пару раз дешевле и при этом не только тоннель появляется. Так они и завод байрактарный построят, если кто выдаст денег
        1. oppozite28 Звание
          oppozite28
          0
          Сегодня, 22:40
          Так они и завод байрактарный построят, если кто выдаст денег
          До первого "Калибра" и внеочередного выпада Подоляка laughing США точно не дадут, разве что Урсула под честное слово Зеленского ...
    5. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 22:54
      Результат будет один и предсказуемый: в конечном счёте всё посредники пошлют усраину по известному адресу и тогда спасение утопающих действительно станет делом рук самих утопающих. Поскорее бы.
    6. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 22:54
      Формул много, толково мало...
      Спрашивается, чего дальше ждать?

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