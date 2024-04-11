Анджей Дуда пообещал Зеленскому поискать в Польше зенитные ракеты, оставшиеся от советских комплексов ПВО
Пока Европа "ищет" для Украины семь батарей зенитных комплексов Patriot, президент Польши Анджей Дуда пообещал Зеленскому "поскрести по сусекам" и найти какое-то количество советских зенитных ракет, оставшихся еще со времен Варшавского договора. Об этом польский президент заявил на пресс-конференции.
В Вильнюсе прошло встреча Зеленского с Анджеем Дудой, темой переговоров стали зенитные комплексы, которые могла бы поставить Украине Польша. Глава киевской хунты и не скрывал, что специально приехал в столицу Литвы, чтобы выпросить хоть какое-то количество зенитных установок. По-видимому, в разговоре с Дудой выпросить хоть что-то у Зеленского не вышло, но тот пообещал поспрашивать у военных о наличии зенитных ракет еще советского периода.
- заявил Дуда.
Ранее в Польше заявили, что лимит безвозмездной передачи оружия Украине исчерпан, теперь все будет передаваться или за деньги, или в кредит. Впрочем, Зеленский готов пообещать все что угодно, лишь бы начались поставки вооружений. А с противовоздушной обороной у Киева сейчас дела идут очень плохо, по некоторым данным, более-менее зенитными ракетными комплексами прикрыт только Киев. Также кончаются запасы зенитных ракет, чем пользуются ВС России, увеличивая число результативных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, да и не только.
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