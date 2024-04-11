Анджей Дуда пообещал Зеленскому поискать в Польше зенитные ракеты, оставшиеся от советских комплексов ПВО

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Анджей Дуда пообещал Зеленскому поискать в Польше зенитные ракеты, оставшиеся от советских комплексов ПВО

Пока Европа "ищет" для Украины семь батарей зенитных комплексов Patriot, президент Польши Анджей Дуда пообещал Зеленскому "поскрести по сусекам" и найти какое-то количество советских зенитных ракет, оставшихся еще со времен Варшавского договора. Об этом польский президент заявил на пресс-конференции.

В Вильнюсе прошло встреча Зеленского с Анджеем Дудой, темой переговоров стали зенитные комплексы, которые могла бы поставить Украине Польша. Глава киевской хунты и не скрывал, что специально приехал в столицу Литвы, чтобы выпросить хоть какое-то количество зенитных установок. По-видимому, в разговоре с Дудой выпросить хоть что-то у Зеленского не вышло, но тот пообещал поспрашивать у военных о наличии зенитных ракет еще советского периода.



Есть еще ракеты с советских времен, они есть в запасах Польши. Мы обсуждали их передачу в пользу противоракетной обороны Украины. Я буду продолжать говорить на эту тему с министром национальной обороны, когда вернусь в Варшаву

- заявил Дуда.

Ранее в Польше заявили, что лимит безвозмездной передачи оружия Украине исчерпан, теперь все будет передаваться или за деньги, или в кредит. Впрочем, Зеленский готов пообещать все что угодно, лишь бы начались поставки вооружений. А с противовоздушной обороной у Киева сейчас дела идут очень плохо, по некоторым данным, более-менее зенитными ракетными комплексами прикрыт только Киев. Также кончаются запасы зенитных ракет, чем пользуются ВС России, увеличивая число результативных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, да и не только.
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    17 комментариев
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    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      +3
      Сегодня, 21:15
      Пусть пришлёт банки с огурцами увеличенного объёма laughing..хох.лы ими мастерски ракеты сбивают, на раз- два
      1. северный кавказ Звание
        северный кавказ
        0
        Сегодня, 21:23
        Какие огурцы!? Поляки то зерно высыпают и фуры тормозят, то сострадание проявляют! Вопрос. В чём интерес Польши к окраине?
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 21:45
          Дуда обещал Зеленскому "поскрести по сусекам" и найти какое-то количество советских зенитных ракет, оставшихся еще со времен Варшавского договора.

          Зеля Дуду так достал, что тот Зеле обещал - по сусекам поскрести и хоть что - нибудь найти... Хоть С - 200 - ти, аль С -300, но в амбарах было чисто... Слопал Зеля всё давно и осталось лишь га - в - но...
          ..хох.лы им мастерски ракеты сбивают, на раз- два
          1. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Сегодня, 22:20
            Цитата: Lev_Russia
            Зеля Дуду так достал, что тот Зеле обещал

            Д
            Дуда Зеле обещал Речь Посполитую, но не Уккраину.
    2. костя1 Звание
      костя1
      +3
      Сегодня, 21:20
      "Поискать"?-я тащусь-в кладовке они у него что ли или в гараже-где сто лет не разбирались? laughing
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        +1
        Сегодня, 21:26
        Поискать"?-я тащусь-в кладовке они у него что ли или в гараже-где сто лет не разбирались? laughing

        Ну, это на дипломатическом языке означает ... winked хм...как бы так повежливей сказать...в общем, послал
        1. костя1 Звание
          костя1
          0
          Сегодня, 21:32
          "Послал" это когда сказал-"да, уже, искал я-где мог-нету"
        2. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Сегодня, 21:33
          Цитата: Чёрный
          Ну, это на дипломатическом языке означает ... хм...как бы так повежливей сказать...в общем, послал
          И да и нет. Через недельку предложит Киеву купить у Польши старые С-75.
          Напомню в Польше было больше 700 штук ПУ вместе с ракетами комплексов ЗРК С-75, С-125 и С-200. Не знаю куда их ляхи дели, но продать не могли.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 21:50
            С-75 и С-200 с жидким топливом и их не модифицировали, скорее всего распилили ещё в 90-е или в Африку продали. А С-125 они сами апгрейдили и ещё в начале СВО начали отправлять всукам. Недавно они хвалились видео как какой-то орлан сбили под Одессой.
            Я так понимаю С-125 это самое многочисленное ПВО Польши сегодня, всё же одним пэтриотом много не навоюешь. Вот и жмотятся
    3. Див Дивыч Звание
      Див Дивыч
      +1
      Сегодня, 21:24
      Пусть украинцы переходят на пзрк (луки со стрелами), раз патриоты (банки с огурцами) заканчиваются.
      1. костя1 Звание
        костя1
        0
        Сегодня, 21:33
        Действительно-куда подевались сбивавшие ракеты банками с огурцами-причем-пачками?
    4. Третий район Звание
      Третий район
      0
      Сегодня, 21:30
      <<<<<Анджей Дуда пообещал Зеленскому поискать в Польше зенитные ракеты,>>>>>>

      Интересная формулировка - поискать. Что это грибы в лесу , что ли what
    5. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 21:35
      Экономическая мощь запада получается дутая?Нам тут втирали по ушам,что запад может 100/ 500 ЗРК в день выпускать.Деньги печатать они умеют,не будут печатать их тогда избиратель на вилы посадит.Моя морская поговорка а действии: Если хочешь жить в уюте,лучше пей в чужой каюте.Похоже демократы допились в США ,пришёл капитан - директор и начал раздавать подарки.И капитан не американец.
    6. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 21:42
      Чудные дела, ещё в 2022 выгребли минимум половину своих танков, отправляли С-125, а теперь внезапно оказывается, что они забыли передать последнее?! Это они чего, можно сказать украли у Украины кучу перемог!
    7. PPD Звание
      PPD
      0
      Сегодня, 22:08
      А вот если Польша претендует на часть Украины, то после таких деловых- дружеских отношений они будут на нее претендовать?
      Сначала с Россией боремся, а потом" я тут подумал надо кусок территории у тебя забрать?"
      Так что ли? request
    8. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 22:22
      По данным "Википедии" у польши имеются: 1 ЗРК С-200, 17 ЗРК С-125 "Нева", некоторое количество ЗРК 2К11 "Круг". И это вместо просимых Patriot? Воистину безбрежная щедрость панов. Как говорят сами укропы, "на тоби небоже, що мени негоже". Как-то так.
    9. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      0
      Сегодня, 22:39
      Судя по фото у Дуды на лице написано: "Как ты меня достал со своими просьбами!"
      А вообще предлагать Зеле взять что-то в долг это все равно что отдать бесплатно. Они все равно ничего не вернут. И страны то такой не будет, а если и останется обрубок Украины, то без промышленности, людей и энергетики. Он физически не сможет отдать все что было взято в долг.

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