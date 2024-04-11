В Сети появились кадры уничтожения пункта временной дислокации ВСУ в Карловке

Российские войска, наступающие на Авдеевском направлении, фактически разделились, атаковав в сторону Новокалиново, а также ударив на Карловку. И там, и там имеются успехи. По имеющейся на вечер четверга, 11 апреля информации, российские войска сегодня вошли на восточную окраину Новокалиново, продвинувшись примерно на 1 км.На Карловском направлении штурмовые группы ВС России, взявшие Первомайское, за среду значительно продвинулись в направлении дороги, соединяющей Уманское и Нетайлово. Наши взяли под контроль часть Уманского, отбросив ВСУ за дорогу, поскольку противник так и не смог организовать оборону в чистом поле и был вынужден отступать. В районе Нетайлово наши войска продвигаются с северо-западной стороны, это село закрывает нам дорогу к Карловке. Но артиллерия и КАБы уже наносят удары по данному населенному пункту, благо дальность позволяет.В Сети появились кадры уничтожения пункта временной дислокации ВСУ в районе разрушенной дамбы Карловского водохранилища. Чем прилетело не сообщается, судя по мощному взрыву, это могла быть авиабомба с УМПК, хотя возможны и удары РСЗО управляемыми снарядами.Напомним, что дамба Карловского водохранилища была подорвана в конце мая прошлого года. Тогда ВСУ обвинили в этом российские войска. Само Карловское водохранилище расположено на реке Вольчей в 40 км от Донецка, его дамба имела важное военное значение для ВСУ, по ней шло снабжение украинской группировки.

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