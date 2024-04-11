Генерал ВСУ предупредил депутатов Рады о возможном скором отступлении украинской армии

18
Генерал ВСУ предупредил депутатов Рады о возможном скором отступлении украинской армии

Группировка российских войск, сосредоточенная на территории Донбасса и Харьковской области, мощнее группировки ВСУ в несколько раз. Командованию ВСУ приходится значительно растягивать силы, чтобы удержать фронт. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль, выступивший перед депутатами Верховной Рады.

Выступление украинского генерала перед нардепами можно охарактеризовать одной фразой: "все пропало", ВСУ находятся на грани, войска могут начать отступать в любой момент. Причина этого - нет личного состава, в отделениях вместо 10 человек осталось по 2-4 солдата. На сегодняшний день группировка Вс России, сосредоточенная в Харьковской области, ДНР и ЛНР, в 7-10 раз мощнее группировки "Хортица", которая держит фронт.



Это Харьковская, Луганская, Донецкая области, противник превышает нас в 7-10 раз. (...) у нас сейчас в отделениях осталось по два, некоторые отделения – по три-четыре человека

- заявил Содоль.

По его словам, с имеющимся личным составом бригады могут от силы оборонять 5 км фронта, вместо положенных 15. Поэтому на одном участке держат по 1-3 бригады, не имея возможности отвести их в тыл на перегруппировку. Если не будет пополнения, то придется отходить, а где будет новая линия фронта никто не знает.

Отметим, что данной речью генерал пытался убедить нардепов принять новый законопроект о тотальной мобилизации. Осталось только спросить, а куда личный состав ВСУ подевался, ведь Зеленский совсем недавно хвалился, что у него под рукой чуть ли не миллионная армия, при этом в ВСУ "потерь практически нет".
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    18 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Sergio Vo Звание
      Sergio Vo
      +4
      Вчера, 22:57
      Бегите, хлопцы, бегите! На западной укре ещё есть свободные земли
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +4
        Вчера, 23:02
        Ну да, бежать, бежать, до канадской границы совсем недалече.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Вчера, 23:10
          По моему, лапшу всем на уши вешает этот командующий Объединенными силами ВСУ... По моему эта речь больше Западу адресована - "Спасайте нас, иначе проиграем!!!", что в переводе на нормальный означает - Либо дайте оружия, либо заходите сюда сами... Судя по тому как упираются укры, сил у них ещё предостаточно...
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +2
            Вчера, 23:17
            Все познаётся в сравнении... а оценивать придётся по результатам.
          2. Serhio250381 Звание
            Serhio250381
            0
            Сегодня, 00:53
            Скорее всего не врет. Под Купянском, говорят, у нас собрана большая группировка, которая просто стоит.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Вчера, 23:11
        Цитата: Sergio Vo
        Бегите, хлопцы, бегите! На западной укре ещё есть свободные земли

        Там наши польские земли, Восточные Кресы, хоть я русский по рождению.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +2
          Вчера, 23:18
          Чьи это земли будет решать тот, кто сильнее... все как всегда, как обычно.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +2
            Вчера, 23:30
            Цитата: rocket757
            Чьи это земли будет решать тот, кто сильнее... все как всегда, как обычно.

            Я за, но и мои предки там жили, они не укры. Я не могу забыть , что они творили, тот же геноцид.
        2. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          +1
          Вчера, 23:30
          Украм надо отойти на " исторически украинские земли".. если таковые,найдутся.
    2. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Вчера, 23:14
      Содоль умышленно сгущает краски, чтобы рада быстрее приняла закон о могилизации. Если бы ситуация была действительно такой, как он описывает, то отступление бы уже шло полным ходом. У всу практически не тронутая группировка на белорусской границе в пределах 300 тысяч штыков.
    3. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      0
      Вчера, 23:16
      Вот теперь как раз и есть повод ввести иностранные войска. А входить они будут с самолетами F16. Вот и начнется битва с НАТО
      1. Франк Мюллер Звание
        Франк Мюллер
        0
        Вчера, 23:27
        О возможной битве с НАТО нужно было думать ещё в 2014 - м году, да, похоже, на "минские" понадеялись. А ведь предупреждали - то? И не раз!
    4. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      -1
      Вчера, 23:22
      Скорее всего, это дымовая завеса. Под ее покровом фашисты готовят нам какую-то "неожиданность".
    5. Франк Мюллер Звание
      Франк Мюллер
      -1
      Вчера, 23:24
      Заговорили опять о "непростых решениях", но только уже с другой стороны фронта? lol
    6. костя1 Звание
      костя1
      0
      Вчера, 23:30
      Пришел и каак порадовал laughing
    7. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Вчера, 23:48
      Причина этого - нет личного состава, в отделениях вместо 10 человек осталось по 2-4 солдата.

      Зеля ж говорил что потери относительно миллиона мобилизованных буквально пара процентов. Неужто сбрэхал?
    8. штурм Звание
      штурм
      0
      Сегодня, 00:44
      Как минимум нужно отступать за Днепр,
      Как максимум, до Львова и дальше на запад. ..
    9. 1erWahrheitsMinister_1984 Звание
      1erWahrheitsMinister_1984
      0
      Сегодня, 00:57
      Es war von Anfang an klar, dass Russland die Ukraine insgesamt erobern muss, da die Mörderbande aus den USA in Polen und jetzt auch Rumänien die nächste Stufe dieses Krieges 2.0 gegen Russland bereits lange plant und durch bereits vorhandene US-Truppen schon länger vorbereitet...!!!
      Russland muß JETZT entschlossen und mit ALLER HÄRTE alles aus dem Weg räumen, was dem Gegner die Chance gibt sich erneut gegen Russland zu erheben....!! Alle die entkommen werden sich in Polen und Rumänien neu sammeln und formieren, um sich wie jetzt die Ukrainer, für ein paar Papier-Dollar die Köpfe einschlagen und sich für die Interessen der USA erschießen zu lassen...!!!

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»