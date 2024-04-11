Генерал ВСУ предупредил депутатов Рады о возможном скором отступлении украинской армии

Это Харьковская, Луганская, Донецкая области, противник превышает нас в 7-10 раз. (...) у нас сейчас в отделениях осталось по два, некоторые отделения – по три-четыре человека

Группировка российских войск, сосредоточенная на территории Донбасса и Харьковской области, мощнее группировки ВСУ в несколько раз. Командованию ВСУ приходится значительно растягивать силы, чтобы удержать фронт. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль, выступивший перед депутатами Верховной Рады.Выступление украинского генерала перед нардепами можно охарактеризовать одной фразой: "все пропало", ВСУ находятся на грани, войска могут начать отступать в любой момент. Причина этого - нет личного состава, в отделениях вместо 10 человек осталось по 2-4 солдата. На сегодняшний день группировка Вс России, сосредоточенная в Харьковской области, ДНР и ЛНР, в 7-10 раз мощнее группировки "Хортица", которая держит фронт.- заявил Содоль.По его словам, с имеющимся личным составом бригады могут от силы оборонять 5 км фронта, вместо положенных 15. Поэтому на одном участке держат по 1-3 бригады, не имея возможности отвести их в тыл на перегруппировку. Если не будет пополнения, то придется отходить, а где будет новая линия фронта никто не знает.Отметим, что данной речью генерал пытался убедить нардепов принять новый законопроект о тотальной мобилизации. Осталось только спросить, а куда личный состав ВСУ подевался, ведь Зеленский совсем недавно хвалился, что у него под рукой чуть ли не миллионная армия, при этом в ВСУ "потерь практически нет".