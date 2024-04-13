Освобождение Крыма: советские войска прорываются к «крепости Севастополь»
Советские командиры на митинге в освобожденном Симферополе
Наступление подвижной группы
После прорыва вражеской обороны на севере полуострова (Освобождение Крыма: прорыв обороны немецкой 17-й армии), 11 апреля 1944 года командование 4-го Украинского фронта с целью быстрейшего освобождения Крымского полуострова сформировало подвижную группу фронта. В неё вошли 19-й танковый корпус, 279-я стрелковая дивизия (два полка были посажены на автотранспорт) и 21-я отдельная истребительно-противотанковая артиллерийская бригада. Подвижную группу возглавил заместитель командующего 51-й армией генерал-майор В. Н. Разуваев.
Решающую роль в преследовании отступающего противника сыграл рассекающий удар подвижной группы фронта. Наступление подвижной группы на Симферополь отрезало северную группировку немецкой 17-й армии от керченской группировки. Большую поддержку наступающим войскам 19-го танкового корпуса оказала советская авиация, которую вызвали с помощью радиостанций, расположенных в авангарде корпуса. Советская авиация имела в воздухе полное преимущество.
Левый фланг подвижной группы (202-я танковая бригада, 867-й самоходный артполк и 52-й отдельный мотоциклетный полк) наступал в направлении Джанкой – Сейтлер, Карасубазар – Зуя, навстречу Отдельной Приморской армии. 12 апреля советские войска заняли Сейтлер. В этот же день советские танкисты при поддержке партизан в районе Зуи разгромили большую колонну противника, которая отступала в сторону Симферополя.
В результате подвижная группа 4-го УФ перерезала путь на Севастополь через Симферополь для войск немецкого 5-го армейского корпуса. В это время главные силы 19-го танкового корпуса продолжали наступление на Симферополь. В этом же направлении наступала и 51-я армия Крейзера.
Основные силы 19-го танкового корпуса в районе Сарабуза встретили сильный узел сопротивления. Здесь оборону держала только что созданная боевая группа под руководством командира немецкой 50-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Сикста. В боевую группу входили гренадерский батальон немецкой 50-й пехотной дивизии, румынский мотополк, саперный батальон и батарея зенитных орудий. Советские танкисты не стали ввязываться в затяжной бой и, обойдя позиции противника, продолжили движение на Симферополь.
12 апреля 2-я гвардейская армия Захарова прорвала немецкие позиции на реке Чартолык. Армия Захарова стала развивать наступление вдоль западного побережья и на Евпаторию. На всех направлениях подвижные отряды преследовали противника.
Румынские горные стрелки сдаются в плен советским войскам на дороге в Крыму. В кадре справа советский боец в джипе Willys MB американского производства. Апрель 1944 г.
Ак-Монайские позиции – Феодосия – Карасубазар
12 апреля передовые силы Отдельной Приморской армии вышли к Ак-Монайским позициям противника. Однако с ходу не смогли прорвать немецкую оборону. Только подтянув артиллерию и нанеся мощный артиллерийско-бомбовый удар (авиация совершила 844 боевых вылета за день), армия Ерёменко прорвала немецкую оборону. К концу дня весь Керченский полуостров был освобожден от сил противника.
Генерал Ерёменко решил направить подвижную группу армии на Старый Крым, Карасубазар, чтобы установить связь с войсками 4-го УФ. В этом же направлении наступали передовые отряды и главные силы 11-го гвардейского стрелкового и 3-го горнострелкового корпусов. 16-й стрелковый корпус получил задачу наступать на Феодосию и далее вдоль побережья на Судак, Ялту и Севастополь.
Войска немецкого 5-го корпуса в основном отступали вдоль побережья. Большую роль в преследовании противника сыграли партизаны и подпольщики, которые перешли к открытым действиям. Партизаны устраивали засады на путях отхода врага, содействовали освобождению городов и населенных пунктов, спасали от разрушения города, важные объекты и исторические памятники, занимались разведкой. В тылу гитлеровских войск действовали крупные партизанские соединения В. С. Кузнецова, М. А. Македонского и П. Р. Ямпольского, множество подпольно-диверсионных групп.
Крымские партизаны разгромили немецкий гарнизон в Старом Крыму. Правда, немцы подтянули подкрепления и выбили партизан из города. В Старом Крыму гитлеровцы устроили кровавую бойню, убив и ранив сотни мирных жителей.
Жители освобожденного Бахчисарая возле мечети Ханского дворца встречают партизан
Командир 6-й бригады Южного соединения партизан Крыма Михаил Федорович Самойленко (слева) и комиссар бригады Петр Павлович Кузнецов на фоне мечети Ханского дворца в освобожденном Бахчисарае.
12 апреля войска Отдельной Приморской армии были на подходе к Феодосии. В этот день авиация Черноморского флота нанесла мощный бомбово-штурмовой удар по Феодосийскому порту и судам, которые там находились. В результате эвакуация немецких войск морем из Феодосии была сорвана. 13 апреля войска 16-го стрелкового корпуса освободили Феодосию.
В этот же день большая группа штурмовиков и бомбардировщиков ВВС Черноморского флота под прикрытием истребителей нанесла удар по порту Судака. Советские самолеты потопили три большие баржи с солдатами противника и 5 барж повредили. После этого налёта немцы больше не рисковали эвакуировать войска морем в Севастополь. Солдаты, на глазах которых три баржи, переполненные людьми, ушли под воду, категорически отказывались садиться на суда. Немцы и румыны продолжили отступление к Севастополю по горным дорогам.
Авиация 8-й и 4-й воздушных армий, Черноморского флота наносила мощные удары по отходящим колоннам противника и транспортным узлам. Штурмовики и бомбардировщики создавали завалы на горных дорогах. Подвижные части наступающих корпусов и армий, партизаны не давали немцам передышки.
Подвижная группа Отдельной Приморской Армии под началом командира 227-й стрелковой дивизии полковника Н. Г. Преображенского (в неё входили соединения 227-й стрелковой дивизии на автотранспорте и 227-й отдельный танковый полк) вышла к Старому Крыму. При поддержке партизан Восточного отряда Кузнецова подвижная группа освободила поселение. Затем подвижный отряд при поддержке партизан Северного отряда освободил Карасубазар. Здесь была разгромлена колонна противника, следовавшая в Симферополь. В этот же день в Карасубазаре войска 4-го Украинского фронта соединились с частями Отдельной Приморской армии.
Во время наступления советские воины проявляли героизм и самоотверженность. Так, 13 апреля 1944 года в районе села Ашага-Джамин (современное село Геройское) Сакского района девять разведчиков 3-го гвардейского мотоинженерного и 91-го мотоциклетного отдельного батальонов приняли неравный бой с противником. Командовал подразделением гвардии сержант Н. И. Поддубный, его заместителем был гвардии младший сержант М. З. Абдулманапов. В составе отряда были гвардии красноармейцы П. В. Велигин, И. Т. Тимошенко, М. А. Задорожный и Г. Н. Зазарченко, красноармейцы В. А. Ершов, П. А. Иванов и А. Ф. Симоненко.
Они сражались около двух часов. Советские воины отбили три атаки роты противника, а затем несколько батальонных атак. Немцы были вынуждены провести артподготовку, а затем предприняли новую атаку. Разведчики дрались яростно, когда закончились боеприпасы, они, многие уже раненые, вступили с врагом в рукопашную схватку.
Немецкое командование приказало взять разведчиков живыми. Оставшихся в живых бойцов связали колючей проволокой и пытали, выкалывали глаза, дробили кости, кололи штыками. Никто не сказал ни слова. После зверских пыток гитлеровцы расстреляли героев на окраине села. Только один из них – пулеметчик Ершов, получивший 10 огнестрельных и 7 штыковых ран, чудом выжил. 16 мая 1944 года все девять воинов были удостоены звания Героя Советского Союза.
Торжественное построение партизан в освобожденном Симферополе. 14 апреля 1944 г.
Симферополь – Севастополь
13 апреля подвижная группа 4-го УФ освободила от противника Симферополь. В освобождении города также участвовали бойцы Северного и Южного соединений партизан. В этот же день части 2-й гвардейской армии Захарова освободили Феодосию. В Москве трижды прогремели победные салюты в честь освободителей Феодосии, Евпатории и Симферополя.
Битва за Крым ещё не была завершена.
Командование 19-го танкового корпуса считало, что целесообразно направить все силы от Симферополя к Севастополю, чтобы на плечах гитлеровцев ворваться в город.
Однако командующий подвижной группой фронта Разуваев думал иначе. Он приказал части сил корпуса идти в район Карасубазара для перехвата сил немецкой керченской группировки. Другие войска были направлены в Алушту для перехвата сил противника, отступающих вдоль морского побережья. И только две танковые бригады преследовали немецкие войска, которые отступали через Бахчисарай в Севастополь.
Торжественное построение 2-го комсомольско-молодежного отряда «Смерть фашистам» (командир – Н. А. Сорока) 1-й бригады «Грозная» Северного соединения партизанских отрядов Крыма у дома № 7 на улице Гоголевская (современная ул. Гоголя) освобожденного Симферополя. В кадре награда отряда – наградное знамя ЦК ВЛКСМ, врученное 17 марта 1944 г.
САУ СУ-152 1452-го самоходно-артиллерийского полка РГК 2-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта на фоне разрушенного здания швейной фабрики им. Крупской на улице Карла Маркса, д. № 1 в Симферополе.
В результате силы подвижной группы фронта были распылены, и немецкое командование получило возможность организовать оборону Севастополя.
Командование 19-го танкового корпуса доложило о ситуации командующему фронтом, и решение Разуваева было отменено. Однако части подвижной группы уже выполняли первый приказ, и быстро изменить положение было невозможно. Драгоценное время было потеряно.
Ранним утром 14 апреля советские войска и партизаны освободили Бахчисарай. Партизаны Южного соединения успели уничтожить поджигателей и спасли город от гибели. Командование 19-го танкового корпуса перегруппировало силы и решило нанести удар на Качу, Мамашай, а затем выйти к северной окраине Севастополя. Танкисты к вечеру овладели селами. В районе сел Качи и Мамашай бригады 19-го танкового корпуса соединились с передовыми силами 2-й гвардейской армии, которые, обходя узлы немецкой обороны и не ввязываясь в затяжные бои, стремительно вышли к Севастополю.
В ночь на 14 апреля советские войска атакой с севера и с востока (наступали 16-й стрелковый корпус Отдельной Приморской армии и мотострелковая бригада 19-го танкового корпуса) при поддержке партизан взяли Алушту.
Группа пленных румынских солдат в Алуште. На обочине стоит грузовик ЗиС-5, предположительно, использовавшийся немецкими или румынскими войсками
Однако, несмотря на высокие темпы наступления советских войск, основные силы немецкой северной группировки – 49-й горно-стрелковый корпус под командованием Рудольфа Конрада, сумели выиграть эту гонку и сохранить артиллерию. Немецкий 49-й корпус занял оборонительные рубежи Севастополя.
15 апреля к Севастополю вышли главные силы 2-й гвардейской и 51-й армий. Командование 4-го Украинского фронта решило не ждать подхода войск Отдельной Приморской армии и попытаться взять город с ходу. Однако первые атаки на город немцы отразили. Советское командование подтягивает силы и средства, готовясь к решительному штурму.
За семь дней наступления Красная Армия освободила от противника почти весь Крымский полуостров. Достигшие «крепости Севастополь» (так город называло немецкое командование) немецкие и румынские дивизии понесли серьёзные потери, особенно в технике. Румынские соединения, по сути, развалились. Немецкие дивизии понесли большие потери и превратились в усиленные полки. Потери немецких и румынских войск за этот период превысили 30 тыс. человек.
Немецкий штурмовик «Фокке-Вульф» Fw.190 из состава 2-й группы 2-й эскадры непосредственной поддержки войск, уничтоженный советской авиацией на херсонском аэродроме
Одновременно командование 17-й армии вело усиленную эвакуацию. Эвакуировали тыловые, инженерные и строительные части, снабженцев, гражданских служащих, коллаборационистов и военнопленных. С 12 по 20 апреля с полуострова вывезли 67 тыс. человек.
Командование 17-й немецкой армии и группы армий «Южная Украина» пришло к выводу о неизбежности поражения и хотело начать полную эвакуацию. Однако высшее командование во главе с Гитлером с этим выводом не согласилось. Севастополь приказали оборонять до последнего патрона, оставить на полуострове всех, кто способен сражаться. Эвакуацию остановили. Более того, в Севастополь морем и воздухом перебрасывают свежие маршевые батальоны, оружие и боеприпасы. 17-ю армию вместо генерала Эрвина Йенеке с 1 мая возглавил генерал пехоты Карл Альмендингер (бывший командир 5-го армейского корпуса).
Конные подводы РККА проезжают по дороге мимо подбитой немецкой САУ «Мардер III» под Севастополем
Гвардейские реактивные минометы ведут обстрел войск противника на Сапун-горе
- Самсонов Александр
- https://ru.wikipedia.org/, http://waralbum.ru/
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