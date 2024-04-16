Китайские палубные истребители
По темпам строительства боевых кораблей Китай в настоящее время обгоняет все другие страны, и, согласно взглядам командования ВМС НОАК, авианосцы в будущем должны кардинально увеличить ударные возможности китайского флота и обеспечить боевую устойчивость корабельных группировок, действующих на океанских просторах вдали от своих берегов.
Ещё в первой половине 1990-х китайское высшее военно-политическое руководство пришло к выводу о необходимости иметь на вооружении авианосцы. Так как опыта проектирования и строительства авианосцев в КНР не было, в России для изучения купили списанные авианесущие крейсера пр. 1143 «Киев» и пр. 1143.2 «Минск».
Авианосцы ВМС НОAК
Очень удачным приобретением стал в апреле 1998 года недостроенный авианесущий крейсер пр. 1143.6 «Варяг», за который Китай заплатил Украине смешную для такого корабля водоизмещением более 50 тыс. тонн сумму 25 млн долларов. Согласно экспертным оценкам, уровень технической готовности авианосца на тот момент был более 70 %.
Первоначально китайские представители заявляли, что этот недостроенный авианосец станет плавучим центром развлечений с казино. Корабль прибыл в Китай 3 марта 2002 года и был поставлен в сухой док судостроительного предприятия Dalian Shipbuilding Industry Company в городе Далянь.
Заложенный в СССР авианесущий крейсер подвергся тщательной ревизии, после чего было принято решение о достройке по изменённому проекту. В ходе строительства с корабля срезали пусковые установки тяжелых ракет, что позволило использовать освободившиеся объёмы для других целей. Изменения были внесены в системы ПВО, радиотехническое и навигационное оборудование. В начале 2011 года стало известно, что Китай завершил достройку и модернизацию корабля, а в августе уже начались ходовые испытания.
25 сентября 2012 года в порту Далянь состоялась торжественная церемония принятия в состав ВМС НОАК авианосца Type 001 «Ляонин» с бортовым номером «16».
Стандартное водоизмещение корабля составляет 55 тыс. тонн, полное – немногим более 70 тыс. тонн. Длина – 304,5 м. Ширина полётной палубы – 70 м. Осадка – 10,5 м. Четыре энергетические установки мощностью 50 000 л. с. обеспечивают максимальную скорость хода 32 узла. Дальность плавания экономичным 18-узловым ходом составляет 8 000 морских миль. Экипаж – 1 980 человек.
Для обеспечения ПВО ближней зоны имеется три 30-мм ЗАК Type 1130 и три 18-зарядных пусковые установки ЗРК HHQ-1. Противолодочную оборону, помимо вертолётов, обеспечивают две 12-зарядные ПУ ПЛУР. В состав авиационного крыла может входить до 36 летательных аппаратов: палубные истребители J-15, вертолёты Z-18 и Z-9, а в перспективе самолёты ДРЛО KJ-600.
Как и на российском авианесущем крейсере проекта 1143.5 «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», на первом китайском авианосце нет катапультного устройства для запуска самолётов, и взлёт происходит при помощи трамплина.
В декабре 2016 года в Желтом море состоялись первые крупномасштабные учения, в которых была задействована корабельная группировка во главе с китайским авианосцем. В ходе учений отрабатывались действия по отражению атак вражеской ударной авиации.
После этого «Ляонин» появился в центральных водах Восточно-Китайского моря и, проследовав проливом Мияко, вышел в западную часть Тихого океана. В январе 2017 года авиационная группа с «Ляонина» провела ночную тренировку взлёта и посадки в Южно-Китайском море. 12 января 2017 года китайский авианосец прошёл через Формозский пролив, что вызвало широкий резонанс на Тайване.
В начале 2021 года авианосная группа «Ляонина» совершила поход к островам Спратли, проведя по пути учения в Филиппинском море. В Южно-Китайском море навстречу кораблям ВМС НОАК выдвинулась американская АУГ во главе с авианосцем «Теодор Рузвельт» и экспедиционная группа во главе с десантным кораблём типа «Уосп».
При приближении американских истребителей F-18 c палубы «Ляонина», находившегося восточней острова Хайнань, поднялось звено J-15. Вскоре к учениям присоединились 25 самолётов, взлетевших с Хайнаня: самолёты ДРЛО KJ-500, ракетоносцы H-6J, противолодочные самолёты Y-8Q и истребители J-11В. При этом H-6J под прикрытием истребителей J-11В и J-15 имитировали атаки противокорабельными ракетами на американский ордер. После того, как группировка ВМС США покинула район, авианосец «Ляонин» и корабли сопровождения посетили спорные острова в Южно-Китайском море.
Во время учений, проведённых в 2021 году, в состав авианосной группы ВМС НОАК входил ракетный эсминец Type 055, два эсминца Type 052D, фрегат Type 054А и корабль комплексного снабжения Type 901, рассчитанный на 25 000 тонн топлива и других грузов.
Первый китайский авианосец вошел в состав Северного флота ВМС НОАК, непосредственной зоной ответственности которого является Жёлтое море и Бохайский залив. Штаб флота находится в Циндао.
Спутниковый снимок Google Еarth: авианосец «Ляонин» у пирса военно-морской базы Циндао
Стоянка авианосца находится в заливе Лигэнь Вань, расположенном в 40 км южнее города Циндао. Здесь же базируется часть эсминцев и фрегатов сопровождения, а также корабли снабжения.
Спутниковый снимок Google Еarth: авианосец «Ляонин» и корабль снабжения Type 901 у стенки судостроительного завода в Даляне, снимок сделан в январе 2024 года
В настоящее время «Ляонин» находится на ремонте и модернизации в Даляне. В ходе работ, помимо замены изношенных узлов, корабль получит новое радиоэлектронное оборудование.
В ноябре 2013 года на верфи в Даляне заложили ещё один авианосец проекта Type 002 (бортовой номер «17»), получивший имя «Шаньдун». Корабль был спущен на воду в апреле 2017 года, став первым авианосцем, полностью построенным в Китае. Стоимость строительства оценивается в 4,5 млрд долларов.
Считается, что «Шаньдун» так же, как «Ляонин», оснащён котлами на жидком топливе, которые приводят в движение паровые турбины общей мощностью 50 000 л. с. Второй китайский авианосец имеет примерно те же габариты, водоизмещение, дальность и скорость хода и такой же состав авиационного крыла.
Однако есть и ряд существенных отличий.
Так, взлётный трамплин авианосца Type 002 имеет угол 12,0° вместо 14,0° на «Ляонине», что считается оптимальным для взлёта истребителя J-15. За счёт перекомпоновки надстройки освободилось пространство, позволяющее увеличить количество летательных аппаратов на палубе. Улучшен обзор из пункта управления полётами.
На внешних поверхностях «острова» размещены четыре антенны с АФАР улучшенного радара S-диапазона Type 346A. Также «Шаньдун» оснащён мощной станцией активных радиоэлектронных помех, предназначенной для противодействия вражеским средствам связи, радарам, системам навигации и наведения управляемых средств поражения.
Ходовые испытания авианосца в открытом море начались в августе 2018 года. При этом на верхней палубе была установлена модель истребителя J-15. В феврале 2019 года отработана передача горючего и припасов с судна снабжения Type 901 на ходу. В мае состоялись взлёт и посадка на палубу истребителя J-15.
В ноябре того же года авианосное соединение в составе «Шаньдуна», эсминцев, фрегатов, атомных подводных лодок и кораблей обеспечения проводило учения в Южно-Китайском море. После этого авианосец посетил ВМБ Санья, а 26 декабря 2019 года проследовал через Формозский пролив на верфь в Даляне для технического обслуживания.
Спутниковый снимок Google Еarth: авианосец «Шаньдун» у стенки судостроительного завода в Даляне, снимок сделан в апреле 2020 года
Портом приписки авианосца «Шаньдун» является военно-морская база Санья на острове Хайнань, находящаяся под управлением Южного флота.
Исследуя спутниковые снимки, имеющиеся в свободном доступе, можно прийти к выводу, что авианосец с бортовым номером «17» гораздо чаще выходит в море, чем корабль аналогичного класса с бортовым номером «16». Китайские обозреватели пишут, что это объясняется тем, что «Ляонин» в большей степени является учебным и опытным кораблём, на котором обкатывались различные новинки и собирался необходимый объём знаний. В свою очередь «Шаньдун» стал полноценной боевой единицей, на которой в значительной степени были устранены выявленные замечания, мешающие полноценной эксплуатации и боевой службе.
Спутниковый снимок Google Еarth: авианосец «Шаньдун» на стоянке военно-морской базы Санья, на палубе истребители J-15 c вооружением на внешних подвесках
На спутниковых снимках видно, что, в отличие от «Ляонина», на борту «Шаньдуна» постоянно находятся палубные истребители. Западные эксперты считают, что одной из основных задач авианосного крыла является прикрытие ПЛАРБ пр. 094, которые также базируются на Хайнане.
В 2018 году началось строительство китайского авианосца второго поколения Type 003 «Фуцзянь». Спуск на воду корабля произошел 17 июня 2022 года.
Полное водоизмещение корабля может достигать 85 тыс. тонн. Согласно оценочным данным, его длина может составлять 320 м, а ширина 76 м. От предыдущих проектов «Фуцзянь» унаследовал неядерную силовую установку (8 котлов с наддувом и 4 паровые турбины).
Новый авианосец имеет плоскую полётную палубу, от трамплина отказались. Вместо него установлены три электромагнитные катапульты. Длина каналов катапульт составляет примерно 105 м. Наличие таких катапульт позволит существенно увеличить взлётную массу запускаемых самолётов, что положительно скажется на их боевой нагрузке и времени нахождения в воздухе.
В авиационном крыле может быть более 60 самолётов, вертолётов и БПЛА среднего класса. Основной ударной силой должны стать новые истребители J-15T и J-35 (FC-31 Falcon) в количестве до 40 единиц. Также на борту авианосца могут базироваться поисково-спасательные вертолёты Z-20КС и противолодочные Z-20F.
Морские вертолёты семейства Z-20 во многом скопированы с американского SH-60 Seahawk и имеют складной несущий винт. Эти совсем недавно принятые на вооружение ВМС НОАК вертолёты должны заменить на палубах авианосцев более крупные Z-18.
Средства противовоздушной обороны представлены четырьмя ЗРК FL-3000N и четырьмя 30-мм артустановками Type 1130. Контроль воздушного и надводного пространства планируется осуществлять при помощи двух РЛС с АФАР.
Достройка на плаву авианосца «Фуцзянь» ведётся на Цзяннаньском судостроительном заводе в городе Шанхай, входящим в состав государственной корпорации China State Shipbuilding Corporation.
Спутниковый снимок Google Еarth: авианосец «Фуцзянь» у достроечной стенки Цзяннаньского судостроительного завода в Шанхае
Аналитики, специализирующиеся на военно-морской тематике, полагают, что «Фуцзянь» может быть передан ВМС НОАК в 2025 году.
В перспективе ожидается постройка ещё одного авианосца по усовершенствованному проекту Type 004. Но она, по всей видимости, начнётся только после комплексных испытаний «Фуцзяня», в ходе которых постараются выявить его основные недостатки.
В материалах открытой китайской печати говорится, что водоизмещение этого корабля будет около 100 тыс. тонн, и на нем смогут разместиться более 80 самолётов и вертолётов. Ядерная силовая установка обеспечит скорость более 30 узлов и неограниченную дальность хода. Ожидается, что сборка корпуса нового авианосца в ближайшем будущем начнется на Цзяннаньском судостроительном заводе.
Палубные истребители семейства J-15
Начиная постройку своего первого авианосца, китайцы планировали приобрести в России палубные истребители Су-33. Однако в ходе переговоров количество закупаемых самолётов сократилось с 50 до 2, после чего стало совершенно очевидно, что Китай хочет несанкционированно скопировать эти самолёты, не платя при этом за лицензию, и российская сторона отказалась от сделки.
Выход вскоре был найден в виде покупки на Украине самолёта Т-10К-3, который являлся третьим прототипом Су-33. Располагая опытным палубным истребителем и частью конструкторской документации, китайские специалисты разработали истребитель, очень близкий к Су-33.
По китайским данным, максимальная взлётная масса J-15 достигает 32,5 тонны. Но самолёт с таким весом взлететь с авианосца без катапульты не может. Безопасный взлёт с коротким разбегом при использовании трамплина возможен при массе около 27 тонн.
На первых J-15 cтояли двигатели российского производства АЛ-31Ф3. Часть более поздних палубных истребителей оснащена китайскими двигателями WS-10, которые имеют немного более высокую тягу на чрезвычайном взлётном режиме. Максимальная скорость на высоте составляет 2 360 км/ч. Перегоночная дальность – до 3 500 км. Боевой радиус – до 1 500 км.
J-15 появился значительно позже, и его бортовое радиоэлектронное оборудование совершенней, чем у Су-33. Истребитель вооружен встроенной 30-мм пушкой с боезапасом 150 выстрелов. На двенадцати точках внешней подвески может быть размещена боевая нагрузка массой до 6 500 кг. В том числе: свободнопадающие и управляемые авиабомбы, НАР, противокорабельные ракеты YJ-83K и YJ-91, управляемые ракеты «воздух-поверхность» KD88 и противорадиолокационные ракеты LD-10.
Для уничтожения воздушного противника в ближнем бою предназначены УР PL-9 и PL-10, для средних дистанций имеются УР PL-12. По возможностям борьбы с надводными и сухопутными целями J-15 многократно превосходит Су-33.
С учётом того, что на предприятии Shenyang Aircraft Industry Group в городе Шеньян был успешно освоен выпуск конструктивно и технологически близких истребителей J-11, сборку J-15 удалось наладить быстро, и первый самолёт поднялся в воздух в августе 2009 года. 23 ноября 2012 года J-15 успешно прошёл взлётно-посадочные испытания на авианосце «Ляонин».
По состоянию на 20 сентября 2013 года было построено семь летающих прототипов J-15. В декабре 2013 года палубный истребитель J-15 был принят на вооружение ВМС НОАК. В октябре 2017 года авиакрыло авианосца «Ляонин» было укомплектовано 24 истребителями J-15.
В ноябре 2012 года начались лётные испытания двухместного учёбно-боевого J-15S. Самолёт с самого начала комплектовался китайскими двигателями WS-10 и имел оборудование для дозаправки и передачи топлива в воздухе.
Спарка имеет близкие к одноместной машине лётные данные, тот же состав БРЭО и вооружения, но дальность полёта несколько меньше.
На базе двухместного истребителя J-15S создан палубный самолёт радиоэлектронной борьбы J-15D.
Информации об этом самолёте немного. Известно, что с машины, предназначенной для группового прикрытия самолётов палубной авиации, демонтирована пассивная тепловизионная система переднего обзора и встроенная 30-мм пушка.
На сегодняшний день самой совершенной модификацией в китайском семействе палубных истребителей, ведущих свою родословную от Су-33, является J-15Т, совершивший первый полёт в июле 2016 года. Уже в ноябре 2016 года этот самолёт был запущен при помощи наземной электромагнитной катапульты. Считается, что этот истребитель предназначен для базирования на авианосцах Type 003 и Type 004. Официальные фотографии J-15T впервые представлены 17 декабря 2021 года.
Основным внешним отличием J-15T от строевых J-15, базирующихся на кораблях Type 001 и Type 002, является измененная форма законцовок крыла и иная передняя стойка шасси, адаптированная для катапульты. На самолёте используются более мощные китайские двигатели WS-10С с максимальной тягой до 147 кН.
Существенному обновлению подверглось БРЭО. Без раскрытия подробностей в китайских СМИ говорится, что J-15T имеет новую мощную БРЛС с АФАР, а также передовую систему управления огнём, совмещенную с продвинутой адаптивной системой отображения информации. В конструкции планера стало больше композитов, что сделало самолёт легче и снизило радиолокационную заметность. Также стали больше объёмы внутренних топливных баков, что увеличило дальность полёта.
По комплексу характеристик J-15T может являться самым совершенным палубным истребителем, предназначенным для завоевания превосходства в воздухе и обеспечения ПВО корабельной группировки.
По состоянию на конец 2021 года вместе с опытными прототипами было построено более 65 одноместных и двухместных истребителей J-15.
На аэродроме, расположенном неподалёку от города Синчэн в провинции Ляонин, построен взлётно-посадочный комплекс, аналогичный по назначению российскому комплексу «Нитка» на авиабазе Саки в Крыму.
Спутниковый снимок Google Еarth: авиабаза Синчэн
На базе Синчэн имеется две взлётно-посадочных полосы с трамплинами и блоками аэрофинишеров, имитирующих условия взлёта и посадки на палубу авианосцев «Ляонин» и «Шаньдун».
Спутниковый снимок Google Еarth: истребители J-15 на авиабазе Синчэн
По некоторым данным, здесь в 2016 году начала функционировать экспериментальная электромагнитная катапульта. Также в интересах палубной авиации используется военно-морской полигон Хулудао в провинции Ляонин.
Палубный истребитель J-35
Первые китайские авианосцы, в основном повторяющие советский проект 1143.6, имеют относительно небольшие для боевых кораблей такого класса размеры, что затрудняет размещение на них достаточно крупных истребителей J-15.
В связи с этим ещё до спуска на воду авианосца «Ляонин» авиастроительная корпорация Shenyang Aircraft Industry Group преступила к созданию меньшего по размерам палубного истребителя, который должен был соответствовать американскому F-35 Lightning II.
Палубный самолёт нового поколения должен стать «универсальным солдатом», способным вести ближний воздушный бой и осуществлять перехват, но в основном ориентирован на ударные функции. Особый упор был сделан на снижение радиолокационной заметности, высокую информационную осведомлённость пилота и расширенный набор вооружения.
Исследовательская работа по этому проекту ведётся в лётно-исследовательском центре Янлань, использующем взлётно-посадочную полосу авиационного завода Xi'an Aircraft Company (ХАС) в окрестностях города Сиань, провинции Шенси. Однако из-за высокого уровня секретности сразу после испытаний опытные экземпляры убирали в ангары, и на общедоступных спутниковых снимках их найти не удалось.
Первый полёт опытного экземпляра произошел в октябре 2012 года, однако доводка самолёта ведётся до сих пор. Прототип, известный как FC-31 Falcon, в 2014 году демонстрировался на авиасалоне в Чжухае.
Первый экземпляр (FC-31 1.0) был предназначен для отработки компоновочных и аэродинамических решений, оснащался двумя двигателями российского производства РД-93 и имел упрощённое БРЭО.
Промежуточный опытный самолёт (FC-31 2.0), появившийся в конце 2016 года имел многочисленные изменения в составе оборудования и планера. Наиболее заметным внешним отличием стала изменённая форма хвостового оперения. По неподтверждённой информации, на этом экземпляре использовались ТРДДФ WS-13, которые сильно дымили при резком увеличении тяги.
В сентябре 2020 года взлетел третий опытный экземпляр (FC-31 3.0), на котором, возможно, был установлен радар с АФАР, а его двигатели уже не давали черного дыма.
В 2021 году появились фотографии китайского аналога F-35 вместе с другой авиатехникой на «палубе» модели авианосца из бетона, построенной в 20 км южнее города Ухань в провинции Хубэй.
Спутниковый снимок Google Еarth: бетонный «авианосец» в окрестностях города Ухань
В конце 2021 года стало известно об испытаниях палубной версии со складывающимся крылом, шасси, приспособленным для запуска с катапульты, и посадочной штангой. Серийный палубный вариант истребителя будет иметь обозначение J-35.
Согласно рекламным материалам, максимальный взлётный вес самолёта составляет 28 тонн, нормальный – 17,5 тонны. Проектная максимальная скорость полёта на большой высоте – немногим более 1 900 км/ч. Потолок – 16 000 м. Боевой радиус без дозаправки – 1 200 км/ч. С одной дозаправкой – 1 900 км. Боевая нагрузка – до 8 000 кг.
Спутниковый снимок Google Еarth: вертолётоносец Type 075 на стоянке военно-морской базы Санья
Англоязычные эксперты полагают, что Китай не остановится на создании палубного истребителя, способного взлетать с разбегом с сухопутных полос или с палубы при помощи электромагнитной катапульты.
С учётом наличия в составе ВМС НОАК вертолётоносцев Type 075 и строительством новых кораблей такого класса, весьма вероятно появление модификаций J-35 с вертикальным или укороченным взлётом. В этом случае многократно возрастут возможности ВМС НОАК в части авиационной поддержки десанта, при проведении операций вдали от своих берегов.
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