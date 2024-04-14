Часов Яр как ещё одна операция Русской армии. Разговор с торопыгами
В который раз сталкиваюсь с тем, как наши читатели «берут» опорники и даже города раньше нашей армии. Желание ускорить победу я понимаю. А вот выдавать желаемое за действительное не стоит. Сегодня речь пойдет о «взятии» Часов Яра. Сколько материалов этому сейчас посвящено, даже считать не хочется. Но, парадокс, большинство основано на... прошлых победах нашей армии.
Ощущение такое, что в умах некоторых авторов все украинские города – близнецы. Отработали один и можно по той же кальке отрабатывать и другие. Разница только в величине населенного пункта. И это при том, что рассуждают об этом достаточно информированные люди. Не бабушки с ближайшей скамейки, а те, кто ежедневно следит за новостями из зоны СВО.
В начале материала отвечу тем, кто часто пишет о стратегической задаче нашей армии на летнюю кампанию. То, как лично я вижу развитие ситуации в ближайшие месяцы. В какой-то степени это тоже будет то самое «желаемое за действительное».
Мысли о задачах, военных и политических, которые желательно решить в летнюю кампанию 2024 года.
Исходя из действий нашей армии в настоящее время, можно сделать вывод, что мы продолжаем решать задачи по демилитаризации Украины. Уничтожаем военный потенциал Киева. Кроме этого, понятно и то, что Зеленский умышленно идет на провокации, целью которых является желание вызвать ответную реакцию России и нанесение ударов по мирному населению. Спасибо нашим бойцам и командирам за ювелирные удары. Объекты уничтожаются с минимальными потерями среди мирного населения.
Не секрет, что главным фактором, который может помешать нам задушить режим Зеленского, является ситуация с выборами в США. Почему-то все решили, что сразу после выборов ситуация может поменяться. При этом забывая, что до инаугурации нового президента страной будет руководить президент Байден. Так что, до 7 октября ничего не изменится.
Что же может стать действительной победой России?
Я считаю, что для этого достаточно взять Левобережье, пусть даже с блокадой крупных городов, и побережье – Одессу и Херсон.
Таким образом мы полностью закроем вопрос о хотелках НАТО и США на Украине.
Думаю, слова президента Путина об угрозе потери Украиной собственной государственности начали сбываться...
Нет портов, нет возможности поставить военные объекты вблизи российской границы, нет возможности использовать аэродромы Украины для базирования натовских самолетов и БПЛА. Значит, Украина превращается в никому не нужное государство и, увы, полностью лишается возможности не только вести войну, но и жить самостоятельной жизнью.
Более того, я допускаю раздел Украины.
Часть земель отойдет Румынии, часть – Венгрии, часть – России. Не думаю, что Россия и Белоруссия согласятся «отдать кусок Польше». Так что полякам достанется большой шиш.
Думаю, развивать тему пока рано. Потому и пишу о желательном, а не о поставленных задачах.
Часов Яр – это не опорный пункт, а крепость
Вернемся к теме сегодняшнего материала. Часов Яр.
Если не помнить того, что укрепления в этом городе начали строить ещё в 2014 году, если не знать того, что расстояние от Артемовска до этого города всего 10 км, если не учитывать, что перепад высот в разных районах города составляет 110 метров, а сам город возвышается над округой, то 12-тысячный (по мирному времени) городок – достаточно легкая «добыча».
Не думаю, что скажу что-то новое, если приведу ряд факторов, которые будут «помогать» хохлам оборонять его. Это, прежде всего, та самая физическая география. Перепады высот и расположение города на возвышенности дают возможность артиллерии противника достаточно серьезно усложнить передвижения наступающих войск.
А с учетом того, что гарнизон Часов Яра состоит не из только что набранных «добровольцев», а из элитных частей ВСУ, эта задача становится архисложной. Хорошо подготовленные и обстрелянные во многих боях подразделения в достаточно серьезно оборудованных в инженерном отношении опорниках способны держать оборону достаточно долго. Увы, но приходится признать, что принцип «ни шагу назад» присущ не только русской, но и украинской армии.
Далее.
Часов Яр меньше, например, чем Авдеевка, но все же город достаточно большой по площади. Более того, там намешано столько видов построек, что голова идет кругом. Кроме современных многоэтажек, там достаточно большой частный сектор, промзоны и прочее. И все это в сочетании с пригорками и оврагами... Конечно, пользуясь тем, что ПВО и авиация ВСУ сейчас «полудохлая», мы стараемся разрушать оборону ФАБами. Но…
Во-первых, ФАБ, как его не модернизируй, это все-таки авиабомба. И бомба приличной мощности. Сейчас много разговоров о ФАБ-3000. «Будем утюжить» опорники. Я уже как-то писал о том, как даже ударная волна выводит из строя солдат. А ведь в городе есть и мирные жители… Так что никуда мы от ФАБ-500 не уйдем. ФАБ-3000 – это штучный товар для особо упоротых мертвецов…
Выше я писал об элитных подразделениях ВСУ. Не секрет, что дроны больше всего досаждают нашим бойцам. Так вот, по некоторым сведениям, сейчас в городе и окрестностях находится 11 таких подразделений! Думаю, не стоит развивать эту тему. Всем понятны проблемы, которые они создают. Поэтому и такая ожесточенность боев. Отсюда и темпы наступления. Подготовленная оборона и знающие и мотивированные наступающие…
Нельзя забывать и о том, что гарнизон Часов Яра имеет и собственную ремонтную базу, арсеналы, склады с запасами ГСМ и питания. То есть ВСУ смогут возвращать в строй пораженные танки и бронемашины, пополнять боекомплекты не столько для стрелков, но и для артиллерии и танков. Это ещё одна задача для наших бойцов.
Я уже писал о том, что брать «в лоб» такую крепость будет сложно. И не очень грамотно с точки зрения тактики. То, что мы видим сегодня, это необходимость.
Читаю у некоторых аналитиков – «город взят в полукольцо»... Вот как. Это что, котел без одной стенки? Осада не предусматривает слова «полу».
Потому и бьются сейчас наши бойцы на флангах. Потому и кладут свои жизни за то, чтобы этого самого «полу» не было. Для того, чтобы тем, кто штурмуют непосредственно городскую застройку было легче. И наоборот, штурмующие город спасают жизни тех, кто заканчивает его окружение. Спасают уже тем, что противник не может снять даже небольшое подразделение и перебросить его на фланги.
И последнее.
Когда мы возьмем Часов Яр?
Начну с того, что в случае образования котла значение Часов Яра резко снизится. Но это не означает, что соединения, находящиеся там, а это четыре бригады ВСУ, правда, одна серьезно потрепана, будут сдавать город и прекращать сопротивление. Увы, но, по-моему, Часов Яр для ВСУ даже важнее тех городов, которые мы уже освободили.
Важнее по двум причинам.
О первой я уже писал выше. Почти десять лет город был одним из важнейших логистических центров. Отсюда достаточное количество складов и арсеналов и возможность вести длительную оборону.
И вторая, не менее существенная. В случае оставления города бригадам придется отходить практически по открытой местности, по низинам, без серьезных опорников до линии Краматорск – Славянск. Не думаю, что Русская армия пропустит такой «праздник на своей улице»…
Так что, не стоит кричать о победе в скором времени. Крышку котла мы захлопнем. Но не торопясь, сохраняя личный состав и технику.
Повторюсь в сотый раз. Мясорубка будет работать исправно…
Что в итоге?
Использую устаревшее слово, мало кому известное сегодня. Для начала хочу потрафить тем, кого бесят мои слова о том, что все идет по плану. Так вот, все действительно идет по плану. Посмотрите материалы 3–4-месячной давности. ВО уже тогда предсказал примерный ход развития событий.
Так что же дальше?
Я думаю, дальше задачи будут ставиться в том ключе, о котором я написал в первой части. Тактика – всего лишь часть стратегии. Когда и где будет происходить активизация боевых действий, будет зависеть от ситуации на данный конкретный момент. Где тонко, там и рвется. Вот и будем искать, где тонко.
Часов Яр действительно серьезная проблема. Но эта не глобальная проблема. Это всего лишь одна из операций, которые проходят практически постоянно. Были Мариуполь, Бахмут, Авдеевка… Тогда мы тоже говорили о чем-то глобальном… Теперь Часов Яр... Будет Славянско-Краматорская агломерация… Будет ещё много котлов и котелков.
Ровно до того момента, когда Киев подпишет капитуляцию...
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