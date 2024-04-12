Президент России: Мы не наносили удары по электростанциям Украины зимой из гуманитарных соображений

Мы были вынуждены отвечать.

Я имею в виду то, что мы не хотели оставить без энергоснабжения в зимний период социальные учреждения. Но когда последовали удары по нашим энергообъектам, вы вынуждены были ответить.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершает двухдневный визит в Россию, в ходе которого с Владимиром Путиным обсуждается целый ряд вопросов. Не обходится, безусловно, и без украинской тематики. Российский президент, в частности, прокомментировал многочисленные за последнее время удары, нанесённые по гидро- и теплоэлектростанциям, крупным энергообъектам на территориях, подконтрольных киевскому режиму.Президент России отметил, что со стороны украинского режима была осуществлена серия ударов по объектам энергетического комплекса на территории РФ.Владимир Путин:При этом глава государства подчеркнул, что ВС РФ, исходя из гуманитарных соображений, не наносила такие удары зимой.Президент РФ:Глава государства в беседе с Александром Лукашенко подчеркнул, что в этом плане продолжается решение задачи по демилитаризации Украины, так как генерирующие мощности работают и в интересах военно-промышленного комплекса киевского режима.При этом Владимир Путин добавил, что если «перейдём к каким-то разговорам, к разрешению таких вопросов другими способами», то «Россия к этому готова».Напомним, что только за последние несколько дней ударами ВС РФ были поражены теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали в Сумской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Киевской областях. Полностью уничтожена Трипольская ТЭС, обеспечивавшая электрогенерацию не только для области нахождения – Киевской, но и для нескольких соседних: Житомирской и Черкасской. Ранее ВС РФ нанесли удары по ряду ГЭС, построенных на Украине во времена «ненавистного» Киеву Советского Союза, включая ДнепроГЭС.