Президент России: Мы не наносили удары по электростанциям Украины зимой из гуманитарных соображений

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Президент России: Мы не наносили удары по электростанциям Украины зимой из гуманитарных соображений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершает двухдневный визит в Россию, в ходе которого с Владимиром Путиным обсуждается целый ряд вопросов. Не обходится, безусловно, и без украинской тематики. Российский президент, в частности, прокомментировал многочисленные за последнее время удары, нанесённые по гидро- и теплоэлектростанциям, крупным энергообъектам на территориях, подконтрольных киевскому режиму.

Президент России отметил, что со стороны украинского режима была осуществлена серия ударов по объектам энергетического комплекса на территории РФ.



Владимир Путин:

Мы были вынуждены отвечать.

При этом глава государства подчеркнул, что ВС РФ, исходя из гуманитарных соображений, не наносила такие удары зимой.

Президент РФ:

Я имею в виду то, что мы не хотели оставить без энергоснабжения в зимний период социальные учреждения. Но когда последовали удары по нашим энергообъектам, вы вынуждены были ответить.

Глава государства в беседе с Александром Лукашенко подчеркнул, что в этом плане продолжается решение задачи по демилитаризации Украины, так как генерирующие мощности работают и в интересах военно-промышленного комплекса киевского режима.

При этом Владимир Путин добавил, что если «перейдём к каким-то разговорам, к разрешению таких вопросов другими способами», то «Россия к этому готова».

Напомним, что только за последние несколько дней ударами ВС РФ были поражены теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали в Сумской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Киевской областях. Полностью уничтожена Трипольская ТЭС, обеспечивавшая электрогенерацию не только для области нахождения – Киевской, но и для нескольких соседних: Житомирской и Черкасской. Ранее ВС РФ нанесли удары по ряду ГЭС, построенных на Украине во времена «ненавистного» Киеву Советского Союза, включая ДнепроГЭС.
  • сайт президента Белоруссии
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23 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 06:15
    ВС РФ, исходя из гуманитарных соображений, не наносила такие удары зимой.

    Какелы издеваются и зверствуют над нашими военнопленными, лупят по гражданским и убивают их, а мы беспокоились как бы им зады их не отморозить зимой.... Ну как же так?
    ИМХО неправильно это. Излишняя мягкость.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +5
      Сегодня, 06:17
      Видимо, у некоторых в мозгах всё ещё "братство народов" и "интернационализм" сидят. И не только у тех при власти, должен отметить.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 06:18
        У определённой части украинцев всё это "братство" давно уже закончилось. Если оно вообще когда-либо было..... Они своих то не жалеют, чего уж про наших говорить.
        1. Болторез Звание
          Болторез
          0
          Сегодня, 07:42
          Там и при Союзе "братство" было как в Прибалтике.
  2. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +8
    Сегодня, 06:16
    И очень зря!!! Глядишь быстрей бы всё закончилось, если бы зимой электростанции разбомбили! На одной чаше весов "гуманитарные соображения", на другой - жизни наших бойцов! Что важнее?
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +2
      Сегодня, 06:30
      Глядишь быстрей бы всё закончилось, если бы зимой электростанции разбомбили! На одной чаше весов "гуманитарные соображения", на другой - жизни наших бойцов! Что важнее?

      Ничего бы не закончилось. Это иллюзия, что озверев от холода и разрухи люди хлынут на улицы и свергнут ненавистную власть. Для этого нужно полное разложение репрессивных органов государства с одной стороны и боевая организация масс под руководством революционной партии с другой. Этого не наблюдается, Украина представляет собой уродливый слепок Третьего Рейха, который по апрель 1945 г. сохранял способность к сопротивлению СССР и Союзникам, и удерживал население в повиновении.
      Только сокрушение ВСУ и полная оккупация Украины способны сломить их волю к сопротивлению. А электростанции и отопление (последнее - наиболее важно) вопрос вторичный. Необходимо лишить сухопутные войска подвижности и захватить господство в воздухе. Так что приоритетные цели - мосты, плотины, аэродромы и системы ПВО.
    2. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      0
      Сегодня, 06:30
      Получается, что до следующей зимы планируется всё закончить. Или в следующую зиму гуманитарные соображения отменяются...
      1. Комментарий был удален.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 07:40
      Цитата: AllX_VahhaB
      И очень зря!!! Глядишь быстрей бы всё закончилось, если бы зимой электростанции разбомбили! На одной чаше весов "гуманитарные соображения", на другой - жизни наших бойцов! Что важнее?
      Боюсь даже предположить, что моя догадка окажется верной - а, может быть, наши большие головы в больших кабинетах тем, что сейчас разбирают, собрались "братский народ" СЛЕДУЮЩЕЙ зимой морозить?
      Уж слишком как-то запоздало начинают "гуманизьм" приплетать к тому, что нужно было делать в первую очередь.
  3. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +3
    Сегодня, 06:16
    Про гуманитарные соображения можно уже забыть - сво закончилась , идет война. Окраину гасить без сожаления!
  4. Electrical Звание
    Electrical
    +4
    Сегодня, 06:18
    Сдается мне дело вовсе не в гуманитарных соображениях. Кому то из олигархов от нефтянки хорошо хвост прищимили. Нефтезаводы встали, бабки в карман не текут. А за бабки они кого хочешь удавят. Вот и полетела ответка укропам. А все остальное это словестная лапша для лохтората.
    1. 1 z1 Звание
      1 z1
      -2
      Сегодня, 06:45
      А за бабки они кого хочешь удавят. Вот и полетела ответка укропам. А все остальное это словестная лапша для лохтората.

      hi
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +6
    Сегодня, 06:19
    Наверное это сверх гуманизм - гуманно относиться к тем кто хочет тебя уничтожить не гнушаясь любых методов. Что же тогда нужно еще сделать киеву, чтобы мы наконец раскатали в пыль его инфраструктуру и логистику? Но радует уже то, что за энергетику по всей видимости взялись всерьез.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +4
      Сегодня, 06:23
      Цитата: rotmistr60
      Но радует уже то, что за энергетику по всей видимости взялись всерьез.

      Дай Бог, чтобы не остановились и не стали опять к гуманизму обращаться.
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        +2
        Сегодня, 06:25
        Согласен с вами и надеюсь, что наконец пришло понимание того, что "с волками жить - по волчьи выть".
  6. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 06:20
    Путин согласился с Лукашенко, что для переговоров с Украиной нужно вернуться к согласованным в Стамбуле весной 2022 года договоренностям с Россией. Белорусский президент сказал, что в Стамбуле стороны пришли к «серьезным подвижкам». Лукашенко предложил «достать тот документ», Путин поддержал эту идею
  7. антивирус Звание
    антивирус
    +1
    Сегодня, 06:21
    Достаточно нарышкину объявить о отзыве из отпуска петрова и бошырова на курсы совершенствования английского. Всем все чтанет понятно:аглицкий(не мова) означает командировку в лондон. Центр космических связей дидиси, пауэр взорвать-символ террора отжившей свое еще в средние века монархии
  8. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +3
    Сегодня, 06:22
    благодарности конечно не дождешься от кастрюлеголовых скакуасов...что им позволили не дристать в пакет зимой..а ходить на толчок с мародеренный на Донбассе.
  9. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +7
    Сегодня, 06:23
    Гуманность Путина не знает границ...только вот наш враг к нашему народу не проявляет никакой гуманности...нехорошо.
    Не дай Бог ради этого гуманизма он снова пойдёт на очередной Стамбульский договорняк и отведет наши войска куда нибудь в Ростов...вот будет радости то гуманистам.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +4
      Сегодня, 06:35
      Вообще, тут есть ошибка. Гуманизм - это про отношение к людям. А фашисты они... Давно уже видел на просторах интернета:
      - Дед, ты на войне сколько людей убил?
      - Ни одного.
      - А откуда только медалей тогда?
      - Фашистов убивал.
  10. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 06:24
    Два года жалели. А всё равно пришлось.

    Может не надо было жалеть, а с первых дней начать?
    Посыл о том, что, дескать, "мы еще не начинали" никого совсем не впечатлил.
  11. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 06:33
    Ну, хорошо, из гуманитарных соображений зимой не трогали электростанции. Но, зима же не последняя! Надо ли теперь понимать так, что до следующей СВО закончится? Если нет, то какой был великий смысл? recourse
  12. Pavel73 Звание
    Pavel73
    +1
    Сегодня, 06:37
    Мы вам покажем настоящую декоммунизацию! (С) В. Путин.
  13. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 07:07
    Президент России: Мы не наносили удары по электростанциям Украины зимой из гуманитарных соображений

    Как я всегда здесь писал про отсутствие ударов - патологический гуманизм... Всё подтвердилось...

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