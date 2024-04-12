Bloomberg: Никакого «плана Б» по спасению Украины у администрации Байдена нет

У США нет "плана Б" по оказанию помощи Украине, за исключением военной помощи в размере 60 миллиардов долларов, которая по-прежнему заморожена в конгрессе…

Никакого "плана Б" по спасению Украины у США нет, в администрации Байдена существует единственный план - это выделить дополнительное финансирование и в его рамках осуществлять поставки вооружений. Об этом пишет Bloomberg.Издание, ссылаясь на американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными сообщает, что Белый дом очень зол на своих европейских союзников, которые тянут с помощью Украине надеясь, что у США имеется какой-то дополнительный план. На самом деле ничего такого нет, единственный вариант - это выделить Киеву деньги, но он блокируется Конгрессом.- заявил один из собеседников издания.Другой чиновник отметил, что Байден и его администрация все сильнее разочаровываются в европейских союзниках, не предпринимающих ничего, что могло бы помочь Киеву. По его словам, Брюссель не может найти деньги для Зеленского, когда они лежат у него под носом. Речь идет о российских замороженных активах. Да и зенитными ракетными комплексами Patriot Европа могла поделиться с Украиной, от нее не убудет.В США опасаются, что еще большее промедление с военной помощью позволит российской армии развить наступление, что приведет к потере Украиной дополнительных территорий. А допустить победы Москвы никак нельзя.