Bloomberg: Никакого «плана Б» по спасению Украины у администрации Байдена нет

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Bloomberg: Никакого «плана Б» по спасению Украины у администрации Байдена нет

Никакого "плана Б" по спасению Украины у США нет, в администрации Байдена существует единственный план - это выделить дополнительное финансирование и в его рамках осуществлять поставки вооружений. Об этом пишет Bloomberg.

Издание, ссылаясь на американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными сообщает, что Белый дом очень зол на своих европейских союзников, которые тянут с помощью Украине надеясь, что у США имеется какой-то дополнительный план. На самом деле ничего такого нет, единственный вариант - это выделить Киеву деньги, но он блокируется Конгрессом.



У США нет "плана Б" по оказанию помощи Украине, за исключением военной помощи в размере 60 миллиардов долларов, которая по-прежнему заморожена в конгрессе…

- заявил один из собеседников издания.

Другой чиновник отметил, что Байден и его администрация все сильнее разочаровываются в европейских союзниках, не предпринимающих ничего, что могло бы помочь Киеву. По его словам, Брюссель не может найти деньги для Зеленского, когда они лежат у него под носом. Речь идет о российских замороженных активах. Да и зенитными ракетными комплексами Patriot Европа могла поделиться с Украиной, от нее не убудет.

В США опасаются, что еще большее промедление с военной помощью позволит российской армии развить наступление, что приведет к потере Украиной дополнительных территорий. А допустить победы Москвы никак нельзя.
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    13 комментариев
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    1. антивирус Звание
      антивирус
      +2
      Сегодня, 06:16
      Есть планZ. Z cобрать всех подляк и сдать путину-экономия неск сот млрд долл. Магадан, магадан...
      1. vasyliy1 Звание
        vasyliy1
        +3
        Сегодня, 06:21
        Если нет плана у Америки найдется у Европы- деньги на анти Россию они выделят по любому. Нам надо добивать окраину до конца, иначе от нее всегда будет исходить угроза.
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 06:18
      единственный вариант - это выделить Киеву деньги, но он блокируется Конгрессом
      Неужели им при таком сумасшедшем государственном долге, некуда больше тратить деньги, как на Украину?
      1. антивирус Звание
        антивирус
        0
        Сегодня, 06:24
        Смысл амской системы - перекачать деньги из бюджета в частный карман.
        Вме смыслы по войне на окраине видны в отчетах бирж и инвест контор.
        Кап вложееия, инвестиции - свято защищены.
        В тч до ауг.
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 06:27
        Цитата: Голландец Михель
        Неужели им при таком сумасшедшем государственном долге, некуда больше тратить деньги, как на Украину?

        Можно подумать, что они этот долг собрались выплачивать! laughing Им главное свои карманы набить. И в этом они от украинцев не отстают. Ах, да. Еще же надо себя "хехемоном" показать, а тут Европа никак не раскошелится.
    3. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +2
      Сегодня, 06:20
      Другой чиновник отметил, что Байден и его администрация все сильнее разочаровываются в европейских союзниках, не предпринимающих ничего, что могло бы помочь Киеву. По его словам, Брюссель не может найти деньги для Зеленского, когда они лежат у него под носом. Речь идет о российских замороженных активах. Да и зенитными ракетными комплексами Patriot Европа могла поделиться с Украиной, от нее не убудет.

      Налицо кризис доверия коллективного Запада к Украине. Очевидно трезвый анализ подсказывает, что попытка эскалации на Украине приведёт к "войне в полную силу" и неминуемому разгрому ВСУ. Так как "Союз нерушимый республик свободных" доказал свою несостоятельность, то все области Украины будут включены в состав Российской Федерации без всяких прав на самоопределение, а это - прообраз воссоздания Российской Империи. Именно реинтеграция Советского пространства в Империю - самодостаточную единицу мирового пространства является кошмаром для коллективного Запада (прежде всего его англо-саксонской части) и прозападной части нашего руководства. Они жизнь положат, чтобы слить вполне реальную победу России в недееспособный договорничёк - фактической паузы между нынешней операцией и полномасштабной войной в Европе.
    4. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 06:23
      У США нет "плана Б" по оказанию помощи Украине, за исключением военной помощи
      Так они изначально не рассматривали ни каких планов Б,В..., т.к. почему-то были уверены, что с помощью западного оружия украина победит, а Запад ей дополнительно поможет вводя бесконечные санкции. Поэтому сегодня и вопят, что украине необходимо дать все, что она просит и переводят стрелки друг на друга.
    5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 06:24
      «Никакого "плана Б"» —

      — Незаметно подкрадывается план "π" ...
    6. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      -1
      Сегодня, 06:28
      План есть у Запада...статья пудрит мозги доверчивым форумчанам.
      smile Макрон готовится осуществить первый этап этого плана.
    7. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      0
      Сегодня, 06:31
      Думаю, что план Б есть и работает. Он заключается в ведении вторичных санкций против тех предприятий и банков, которые продолжают торговать с РФ. Это прежде всего в таких странах как Индия, Казахстан, Турция и др. Пытаются продавить и Китай, на это направлены серьёзные усилия. Таким образом пытаются создать нам экономические проблемы, чтобы в бюджете РФ не стало денег на СВО. По-моему, всё по взрослому, если продавят Китай - у нас будут большие проблемы, но это навряд ли.
    8. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 06:33
      Ха! Всё в лучших традициях штатов.... чужими руками... а лавры забрать себе! wassat
    9. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 06:46
      Никакого "плана Б" по спасению Украины у США нет

      А это у них традиционно: так было 08.08.2008 г. в Южной Осетии, и в Крыму в 2014 г.
      Если вспомнить, то этим грешил и Манштейн - никаких планов на случай провала основного замысла у него традиционно не было. Так он провалили деблокирование армии Паулюса в декабре 1942 г., провал наступления летом 1943 г. привёл к потере Днепровского вала, а уж провалившаяся попытка контрнаступления в декабре 1943 г. в конечном итоге привела к практически полному освобождению Правобережной Украины зимой-весной 1944 г.
    10. Electrical Звание
      Electrical
      +1
      Сегодня, 07:12
      План А - руками укропов ослабить Россию.
      План Б - если план А не сработал, найти другого лоха заместо предыдущего.
      План ВГДЗЖ... см план Б

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