«Это какой-то паноптикум»: президент РФ высказался о так называемой «конференции мира», которая пройдёт в Швейцарии

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«Это какой-то паноптикум»: президент РФ высказался о так называемой «конференции мира», которая пройдёт в Швейцарии

Президент России в ходе встречи с Александром Лукашенко прокомментировал вопрос, связанный с проведением так называемой «конференции мира» в Швейцарии. Напомним, что проведение конференции запланировано на конец июня, причём между лидерами стран Запада идёт дискуссия относительно того, нужно ли приглашать Россию. Декларативно швейцарская сторона выступает за такое приглашение, отмечая, что без России решать вопросы мира на Украине, да и в Европе в целом, было бы странно. Однако никакого официального приглашения в Москву пока направлено не было, а всё упирается в одни лишь разговоры.

Комментируя такую ситуацию, Владимир Путин указал на то, что она свелась к варианту паноптикума: когда одновременно говорят о том, что всё решать будут без России, и о том, что без России решить вопросы мира невозможно.



Глава государства:

Сначала говорят, что приглашать нас не будут. Потом говорят, что без России решать вопросы невозможно. Но поскольку мы туда не едем, а они всё это продолжают обсуждать, и говорят, что нас не приглашают, а мы отказываемся, это какой-то паноптикум.

Президент России подчеркнул, что Россия не отказывается от переговорного процесса, но только не в формате навязывания каких-то условий и схем, которые с реальностью не имеют ничего общего.

Ранее российскими политиками неоднократно подчёркивалось то, что Россия готова к переговорам, но только при учёте условий, которые сложились к настоящему моменту. А потому ни о каком «отводе войск к границам 1991 года», какими их видят в Киеве, речи быть не может, как не может быть речи о «возврате» Крымского полуострова и новых регионов России под управление Киева.
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    23 комментария
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    1. Яро Полк Звание
      Яро Полк
      -4
      Сегодня, 06:32
      Не нужно Маше Захаровай себя вести как в этом фильме...мол..*мы не поедем, если даже нас пригласят* laughing ..это выглядет стремно со стороны.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +5
        Сегодня, 07:05
        Вы всё перепутали. Так ведет себя не Маша Захарова, а как раз те идиоты, которые там о чем-то переговариваться вздумали. Пыжатся сделать вид, что без участия России можно решать какие-то вопросы по конфликту.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 06:32
      «Одновременно говорят о том, что всё решать будут без России, и о том, что без России решить вопросы мира невозможно» —

      — "Решалы" ...
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 07:25
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «Одновременно говорят о том, что всё решать будут без России, и о том, что без России решить вопросы мира невозможно» —

        — "Решалы" ...
        Конференция явно бесполезная - её "решения и постановления" наверняка отпечатают на хорошей бумаге. Нет бы сразу на туалетной... Сидишь, читаешь, узнаёшь, что они там нарешали. Ну, а потом по назначению.

        Передаю лайфхак европейцам бесплатно.
    3. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 06:33
      Вот и прекрасно. До июня время есть. Так что посмотрим ближе туда, о какой территории будет идти речь на "конференции мира". Может проще будет назвать "Конференция стран при капитуляции киевского режима"?
    4. Комментарий был удален.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +5
        Сегодня, 06:44
        Я вообще не понимаю, что можно подписывать с украинской властью? Они же недоговороспособны. Тем более,что украина так и осталась с выходом к морю.
        1. Electrical Звание
          Electrical
          +1
          Сегодня, 07:26
          Я вообще не понимаю, что можно подписывать с украинской властью? Они же недоговороспособны.
          А кто вам сказал что кто-то с украиной собирается о чем то договариваться? Они меж собой что нибуть порешают, а украина что прикажут то и подпишет. Украина в данном случае зиц-председатель без права голоса.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -2
        Сегодня, 06:47
        А что Вас так удивляет.Меня нисколько.Держат его видимо крепко за причинное место.Может он и хочет,как лучше.Но ,увы...Вся эта непоследовательность в итоге приведет к "похабному миру",сиресь поражению.А то,что он про "паноптикум и просее..".Ну,надо же делать хорошую мину...
        1. Велизарий Звание
          Велизарий
          +5
          Сегодня, 07:01
          Цитата: dmi.pris1
          А что Вас так удивляет.Меня нисколько.

          Удивляет именно хаотическая непоследовательность действий.
          Сначала атакуем Украину признавая ее правительство и территориальную целостность,затем стоп и Стамбульские соглашения,затем принимаем 4 области в состав РФ и пишем это в Конституцию,затем -готовы к мирным переговорам с учетом ситуации на земле,теперь снова- Стамбульские соглашения.
          Сначала возобновляем атаки по энергоинфраструктуре противника и наносим весьма болезненные удары,а потом говорим- а давайте теперь мириться. Мы пошутили,вы посмеялись.
          Но ведь это же абсурд. Так нельзя вести политику никакой власти.
          1. yuliatreb Звание
            yuliatreb
            +1
            Сегодня, 07:16
            Уважаемый, удалили Ваш комментарий, в котором вы правильно выразили свою гражданскую позицию, на этом сайте так выражать мысли нельзя, демократия штука серьезная, да еще в перемешку сами понимаете с чем.
          2. Ю-81 Звание
            Ю-81
            +1
            Сегодня, 07:52
            "Если вы чего то не понимаете значит дело в деньгах". Не знаю чье это выражение, но ко всей политике буржуазных государств оно подходит как нельзя лучше.
            Ну а автор следующего изречения известен: "Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов."
      3. Комментарий был удален.
    5. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +6
      Сегодня, 06:40
      это какой-то паноптикум
      В частности ЕС уже давно территория возглавляемая неадекватными, малообразованными и агрессивными личностями вышедшими из одного западного инкубатора. В их заявлениях очень часто прослеживается отсутствие логики, противоречия и просто глупость. Не представляю, как с такими можно о чем-то договариваться.
      1. Комментарий был удален.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 06:59
        Цитата: rotmistr60
        В их заявлениях очень часто прослеживается отсутствие логики, противоречия и просто глупость.

        "Психушки" позакрывали, а психи одев смокинг и юбки от Кардена, по парламентам и правительствам разбежались.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 07:29
          Цитата: carpenter
          "Психушки" позакрывали, а психи одев смокинг и юбки от Кардена, по парламентам и правительствам разбежались.

          Ждут санитаров в камуфляже... Сначала буйных надо переловить, а потом уж и крикливых можно по палатам разгонять.
    6. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 06:42
      . Владимир Путин указал на то, что она свелась к варианту паноптикума

      беспорядочный набор всякой всячины- кунсткамера! wassat
    7. shrus79 Звание
      shrus79
      +2
      Сегодня, 06:42
      Цитата: Яро Полк
      Не нужно Маше Захаровай себя вести как в этом фильме...мол..*мы не поедем, если даже нас пригласят* laughing ..это выглядет стремно со стороны.

      Что-то я не вижу в данной статье, которую вы прокомментировали, упоминания или цитат Захаровой. Стремно со стороны выглядит неуважение к русскому языку.
    8. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 06:56
      Владимир Путин указал на то, что она свелась к варианту паноптикума
      А мне кажется, что эта "конференция", похожа на поминки, по убиенной западом Украине.
    9. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      -4
      Сегодня, 06:58
      Кроме Лукашенко, сентенции Путина и выслушать некому, поскольку даже Грузия с Молдавией присоединились к трибуналу над президентом РФ, учреждаемым ЕС. Самое время, конечно, напомнить, что РФ готова к Стамбульским договоренностям вернуться.
    10. С.З. Звание
      С.З.
      +1
      Сегодня, 07:34
      Трудно сказать, до чего там договорятся, однако можно сказать точно, что нам лучше от этого сборища не будет. Будет ли хуже - неизвестно, но лучше точно не будет.

      Развал фронта ВСУ решил бы все проблемы, но вот насколько такая цель далека и достижима ли вообще мне не понятно.

      Мир на текущих позициях был бы для нас победой.
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +1
        Сегодня, 07:50
        Мира на текущих позициях не будет даже в случае, если нашего президента ещё раз поводят за нос. На Украине подрастает поколение, которым не надо уже доказывать, что "русня"- абсолютное зло. А уж оружия им дадут под завязку!
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 07:51
        Развал фронта ВСУ решил бы все проблемы

        Увы - после развала укровермахта основные проблемы только начнутся..
    11. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 08:00
      «Это какой-то паноптикум»: президент РФ высказался о так называемой «конференции мира», которая пройдёт в Швейцарии
      . Кто туда приедет?
      На гейропейских плевать... полосатики, серьёзные ребята, но этого мало.
      Вот кого они к этому шабошу должны подтянуть, что б у их сборища был бы какой то реальный вес и нам могут нанести реальный, ощутимый вред???
    12. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 08:12
      Ранее российскими политиками неоднократно подчёркивалось то, что Россия готова к переговорам, но только при учёте условий, которые сложились к настоящему моменту.

      А что же вы хотели, уважаемый?
      Именно потому, что России направо и налево бросает фразы о готовности к переговорам, никому не интересны выдвигаемые нашей стороной условия.
      Капитуляция режима и суд над преступниками с последующим определением судьбы «недообразования» - именно такой исход может устроить Россию...
      Что касается сборища в Швейцарии или какой другой Европе, то повода посещать эти представления не имеет смысла...Абсолютно никакого. Мало того, люди многократно показали нам, что понимают только «политику кнута» и ультиматумов.

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