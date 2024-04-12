«Это какой-то паноптикум»: президент РФ высказался о так называемой «конференции мира», которая пройдёт в Швейцарии

Сначала говорят, что приглашать нас не будут. Потом говорят, что без России решать вопросы невозможно. Но поскольку мы туда не едем, а они всё это продолжают обсуждать, и говорят, что нас не приглашают, а мы отказываемся, это какой-то паноптикум.

Президент России в ходе встречи с Александром Лукашенко прокомментировал вопрос, связанный с проведением так называемой «конференции мира» в Швейцарии. Напомним, что проведение конференции запланировано на конец июня, причём между лидерами стран Запада идёт дискуссия относительно того, нужно ли приглашать Россию. Декларативно швейцарская сторона выступает за такое приглашение, отмечая, что без России решать вопросы мира на Украине, да и в Европе в целом, было бы странно. Однако никакого официального приглашения в Москву пока направлено не было, а всё упирается в одни лишь разговоры.Комментируя такую ситуацию, Владимир Путин указал на то, что она свелась к варианту паноптикума: когда одновременно говорят о том, что всё решать будут без России, и о том, что без России решить вопросы мира невозможно.Глава государства:Президент России подчеркнул, что Россия не отказывается от переговорного процесса, но только не в формате навязывания каких-то условий и схем, которые с реальностью не имеют ничего общего.Ранее российскими политиками неоднократно подчёркивалось то, что Россия готова к переговорам, но только при учёте условий, которые сложились к настоящему моменту. А потому ни о каком «отводе войск к границам 1991 года», какими их видят в Киеве, речи быть не может, как не может быть речи о «возврате» Крымского полуострова и новых регионов России под управление Киева.