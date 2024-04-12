Французская пресса: Киев просит Париж помочь ВСУ продержаться в обороне в течение этого года

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Французская пресса: Киев просит Париж помочь ВСУ продержаться в обороне в течение этого года

Власти Украины надеются продержаться до 2025 года, после чего украинская армия перейдет в наступление, которое должно завершиться победой Киева. Такие планы озвучивают на переговорах представители киевской хунты, прося западных союзников помочь выстоять в этом году.

Франция могла бы стать основным союзником Украины, Киев просит Париж помочь поставками вооружений, чтобы продержаться в обороне в этом году, а затем перейти в наступление, которым бредит Зеленский. Как заявил один французских чиновников, участвовавший в переговорах с представителями Киева, они просят значительного увеличения поставок вооружений.



Украинцы говорят нам: "Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025-м мы сможем возобновить наступление"

- приводит газета Figaro слова чиновника.

По мнению французов, сейчас украинская армия находится в обороне, "успешно отражая" наступление российских войск, а для собственной наступательной операции им просто нехватает вооружений. Киев требует от союзников системы ПВО и ракеты к ним, чтобы уменьшить ущерб от воздушных нападений, но все дело в том, что промышленность не может выпускать ракет больше, чем она способна.

Да и не сильно верят на Западе в возможность Украины перейти в наступление ни в этом, ни в следующем году. Слишком большие потери несут ВСУ, скрыть их уже не получается. Киеву необходимо задуматься о завершении конфликта, чтобы не потерять больше территорий.
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    8 комментариев
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    1. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +7
      Сегодня, 06:31
      Власти Украины надеются продержаться до 2025 года, после чего украинская армия перейдет в наступление, которое должно завершиться победой Киева
      Этот бред можно даже не комментировать, т.к. его нужно адресовывать психиатру и наркологу. По поводу французов. Макрон готов кроме поставок оружия достать из своего гардеробчика брендовый камуфляж с бронежилетом и возглавить операцию по спасению украины?
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 06:36
        Цитата: rotmistr60
        Макрон готов кроме поставок оружия достать из своего гардеробчика брендовый камуфляж с бронежилетом и возглавить операцию по спасению украины?

        А когда там у Макрона срок кончается? Может его на 2024 год и нехватит. А то, что Зели не хватит - так тут и к гадалке не ходи. С кем договариваться Макрону? С и.о. клоуна?
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 06:49
        Цитата: rotmistr60
        Макрон готов кроме поставок оружия достать из своего гардеробчика брендовый камуфляж с бронежилетом и возглавить операцию по спасению украины?

        Так и спасать то нечего, уже все давно в прах превратилось.
      3. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 07:21
        Цитата: rotmistr60
        Макрон готов кроме поставок оружия достать из своего гардеробчика брендовый камуфляж с бронежилетом и возглавить операцию по спасению украины?

        Со стразиками, гламурненький? feel
    2. Яро Полк Звание
      Яро Полк
      +2
      Сегодня, 06:41
      граждане галлы..выворачивайте свои карманы дальше..проще говоря laughing
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 06:45
      Украинцы говорят нам: "Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025-м мы сможем возобновить наступление"

      "Да поможуйте нам долларим" до 2050 года, а мы потом в наступ пойдем.
    4. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 06:47
      Макроша накликал на свой хребет.... wassat
      Назвался груздем..... bully
    5. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:40
      Французская пресса: Киев просит Париж помочь ВСУ продержаться в обороне в течение этого года
      . Какой уж теперь пафос... свою б шкурку спасти, да "нажитое непомерные трудом"...
      А макарон... он и есть макорон, болтает шибко много.

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