Украинцы говорят нам: "Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025-м мы сможем возобновить наступление"

Власти Украины надеются продержаться до 2025 года, после чего украинская армия перейдет в наступление, которое должно завершиться победой Киева. Такие планы озвучивают на переговорах представители киевской хунты, прося западных союзников помочь выстоять в этом году.Франция могла бы стать основным союзником Украины, Киев просит Париж помочь поставками вооружений, чтобы продержаться в обороне в этом году, а затем перейти в наступление, которым бредит Зеленский. Как заявил один французских чиновников, участвовавший в переговорах с представителями Киева, они просят значительного увеличения поставок вооружений.- приводит газета Figaro слова чиновника.По мнению французов, сейчас украинская армия находится в обороне, "успешно отражая" наступление российских войск, а для собственной наступательной операции им просто нехватает вооружений. Киев требует от союзников системы ПВО и ракеты к ним, чтобы уменьшить ущерб от воздушных нападений, но все дело в том, что промышленность не может выпускать ракет больше, чем она способна.Да и не сильно верят на Западе в возможность Украины перейти в наступление ни в этом, ни в следующем году. Слишком большие потери несут ВСУ, скрыть их уже не получается. Киеву необходимо задуматься о завершении конфликта, чтобы не потерять больше территорий.