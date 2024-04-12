В течение ночи серия ударов была нанесена по объектам в Винницкой и Хмельницкой областях
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Ночь на 12 апреля не стала исключением в плане нанесения российскими Вооружёнными силами ударов по объектам на подконтрольных врагу территориях. Среди прочего взрывы гремели на объектах в Винницкой области.
По некоторым данным, российские дроны вновь ударили по Ладыженской ТЭС, имеющей мощность в 1800 МВт. Киевский режим пытался провести комплекс частичных восстановительных работ на этом объекте генерации электроэнергии, однако тщетно.
Российские дроны «Герань» уже традиционно добрались до аэродрома Староконстантинов. Все попытки войск киевского режима восстановить его инфраструктуру тоже оказываются тщетными ввиду систематических ударов, наносимых нашими войсками.
Украинские чиновники в течение ночи в своих аккаунтах соцсетей писали то о появлении российских БПЛА над той или иной областью, то о выходе из её воздушного пространства, то об их возвращении. Это создавало дополнительную нагрузку на и без того перегруженную систему ПВО ВСУ.
Кроме того, на Украине в течение практически всей ночи была объявлена ракетная опасность для Харьковской и Днепропетровской областей. При этом взрывы прогремели на оккупированной войсками киевского режима части Запорожской области. Огневое поражение было нанесено пунктам размещения ВСУ, ГУР, а также складам хранения оружия.
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