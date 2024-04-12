WSJ: Израиль готовится к прямой атаке Ирана, которая якобы последует в ближайшее время

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WSJ: Израиль готовится к прямой атаке Ирана, которая якобы последует в ближайшее время

Иран ответит на удар Израиля по консульству республики в ближайшее время, атака будет прямой, но ограниченной. На Западе ожидают ответных действий Тегерана в течение 24-48 часов. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана. Предполагается, что Тегеран нанесет удары по югу или северу страны, но это не точно. Американская разведка тоже ничего нового сказать не может, кроме того, что иранские ракеты могут ударить по "израильской территории", а целями атаки станут различные объекты, в том числе и энергетические. Для удара будут применены ракеты и беспилотники. Однако, как подчеркивает источник, окончательного решения по удару еще не принято.



Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана по югу или северу Израиля уже в ближайшие 24-48 часов

- пишет газета.

Между тем, портал Axios утверждает, что ответ Ирана будет "ограниченным", такое заявление якобы сделал глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре с главой МИД Германии Анналеной Бербок. В то же время он подтвердил, что Тегеран "полон решимости" ответить Израилю за удар по консульству.

Как ранее сообщалось, Тель-Авив предупредил Тегеран о полной готовности нанести удар по ядерным объектам Ирана в случае атаки по израильской территтории.
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    19 комментариев
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    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      -4
      Сегодня, 06:55
      Зря жители иорданской долины переживают, персы давно уже не те, что при Дарии Первом.
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +5
        Сегодня, 07:11
        Можно подумать, израильтянам есть чем похвастаться.
        Персы выглядят более вменяемыми.
        1. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          -3
          Сегодня, 07:31
          Персы выглядят более вменяемыми.
          И более оплёванными. Лохами трусливыми.
      2. KukuRuzvelt Звание
        KukuRuzvelt
        +2
        Сегодня, 07:34
        Ой да ладно, как будто
        "жители иорданской долины", когда то были великими воинами. Шпыняли и захватывали их все, кому не лень. Персы, кстати, в том числе.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 06:57
      «Предполагается, что Тегеран нанесет удары по югу или северу страны, но это не точно» —

      — Уточните координаты ...
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +3
        Сегодня, 07:03
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «Предполагается, что Тегеран нанесет удары по югу или северу страны, но это не точно» —

        — Уточните координаты ...

        А поджилки-то затряслись....
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 07:09
          Цитата: Егоза
          Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
          «Предполагается, что Тегеран нанесет удары по югу или северу страны, но это не точно» —
          — Уточните координаты ...

          А поджилки-то затряслись....

          Пусть евреи трибалтов с поляками возьмут консультантами по поджилкам - те тоже уверены, что Россия после Украины кинется восстанавливать границы 1890-го года. lol
      2. Панкрат25 Звание
        Панкрат25
        +1
        Сегодня, 07:13
        — Уточните координаты ...

        Вы приготовились их куда то ввести?!
      3. svarog77 Звание
        svarog77
        0
        Сегодня, 07:45
        Возможно также по востоку или западу, но это не точно...
    3. антивирус Звание
      антивирус
      +2
      Сегодня, 07:00
      Тель-Авив предупредил Тегеран о полной готовности нанести удар по ядерным объектам Ирана в случае атаки по израильской территтории.
      -а иран может по димону? А по сша"случайно"?
    4. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +1
      Сегодня, 07:03
      Похоже, мы накануне грандиозного шухера!(С)
      А жаль...
    5. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 07:06
      Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана. Предполагается, что Тегеран нанесет удары по югу или северу страны, но это не точно.
      Евреи, конечно, правильно делают, что готовятся. Всякое может быть.
      Вот только не проще было им подумать, куда ракетами пулять, прежде чем по консульству лупить? Подозреваю, что без "добрых советов" закадычного заокеанского друга тут тоже не обошлось. Теперь только и остаётся панику раздувать да гадать - куда и когда Иран жахнет.

      Того и гляди - "друзья" из-за Большой Лужи насоветуют превентивно долбануть. Любят они это страсть как - когда чужими руками и далеко от Америки.
    6. Светлан Звание
      Светлан
      +2
      Сегодня, 07:08
      Смешно было бы если они не готовились.
    7. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 07:09
      Предполагается, что Тегеран нанесет удары по югу или северу страны, но это не точно
      А может по западу или востоку, но это не точно. Выходит, что разведка гадает на кофейной гуще? А где же прославленный "Моссад"?
      1. Светлан Звание
        Светлан
        +1
        Сегодня, 07:18
        Это сказала американская разведка, которая страдает ванговать любит.
        Израильская Моссад болтливостью никогда не отличалась, но отличалась работой в тишине.
    8. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +2
      Сегодня, 07:14
      Дурдом какой то...все друг друга предупреждают о готовящейся атаке в прямом эфире...прям телерепортаж готовят...типа мы начинаем атаку. what
    9. Комментарий был удален.
    10. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:34
      WSJ: Израиль готовится к прямой атаке Ирана, которая якобы последует в ближайшее время
      . Всё к чему-то готовятся и не важно, верят ли они, что оно произойдёт.
    11. Victal Звание
      Victal
      +3
      Сегодня, 07:50
      Будет смешно, если евреи будут называть прилетевшие к ним Шахеды "Геранями"
    12. С.З. Звание
      С.З.
      +1
      Сегодня, 08:00
      Иду на вы, но недалеко и потом вернусь.

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