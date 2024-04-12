WSJ: Израиль готовится к прямой атаке Ирана, которая якобы последует в ближайшее время
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Иран ответит на удар Израиля по консульству республики в ближайшее время, атака будет прямой, но ограниченной. На Западе ожидают ответных действий Тегерана в течение 24-48 часов. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.
Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана. Предполагается, что Тегеран нанесет удары по югу или северу страны, но это не точно. Американская разведка тоже ничего нового сказать не может, кроме того, что иранские ракеты могут ударить по "израильской территории", а целями атаки станут различные объекты, в том числе и энергетические. Для удара будут применены ракеты и беспилотники. Однако, как подчеркивает источник, окончательного решения по удару еще не принято.
Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана по югу или северу Израиля уже в ближайшие 24-48 часов
- пишет газета.
Между тем, портал Axios утверждает, что ответ Ирана будет "ограниченным", такое заявление якобы сделал глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре с главой МИД Германии Анналеной Бербок. В то же время он подтвердил, что Тегеран "полон решимости" ответить Израилю за удар по консульству.
Как ранее сообщалось, Тель-Авив предупредил Тегеран о полной готовности нанести удар по ядерным объектам Ирана в случае атаки по израильской территтории.
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