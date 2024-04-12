Постпред РФ в ООН: всё больше украинцев передают России данные о военных объектах на украинской территории
Выступая в ходе заседания Совета безопасности ООН, российский постпред уделил внимание украинскому закону о мобилизации. По словам Василия Небензи, эти законодательные нормы окончательно превращают украинцев в крепостных для киевского режима. Теперь украинским гражданам (пока мужчинам, но, судя по риторике отдельных нардепов и командиров ВСУ, вскоре и женщинам) фактически запрещён выезд из страны, запрещено свободное перемещение по самой Украине, вводится постоянный контроль и учёт мест их проживания, социального статуса и т.п.
По словам российского дипломата, это уже приводит к тому, что многие украинцы значительно изменили своё отношение к конфликту и не готовы воспринимать пропаганду киевского режима о России как о «стране-агрессоре, захватчике».
Василий Небензя отметил, что всё больше граждан Украины в различных регионах передают России координаты военных объектов, делятся информацией о ВСУ.
Российский постпред в ООН:
По словам Василия Небензи, никакие «мясные штурмы» и никакие очередные пакеты натовской военной помощи не способны переломить ситуацию на фронте:
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