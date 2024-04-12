Постпред РФ в ООН: всё больше украинцев передают России данные о военных объектах на украинской территории

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Постпред РФ в ООН: всё больше украинцев передают России данные о военных объектах на украинской территории

Выступая в ходе заседания Совета безопасности ООН, российский постпред уделил внимание украинскому закону о мобилизации. По словам Василия Небензи, эти законодательные нормы окончательно превращают украинцев в крепостных для киевского режима. Теперь украинским гражданам (пока мужчинам, но, судя по риторике отдельных нардепов и командиров ВСУ, вскоре и женщинам) фактически запрещён выезд из страны, запрещено свободное перемещение по самой Украине, вводится постоянный контроль и учёт мест их проживания, социального статуса и т.п.

По словам российского дипломата, это уже приводит к тому, что многие украинцы значительно изменили своё отношение к конфликту и не готовы воспринимать пропаганду киевского режима о России как о «стране-агрессоре, захватчике».



Василий Небензя отметил, что всё больше граждан Украины в различных регионах передают России координаты военных объектов, делятся информацией о ВСУ.

Российский постпред в ООН:

Такое происходит в Харькове, Одессе, Николаеве и демонстрирует отношение многих украинцев к конфликту.

По словам Василия Небензи, никакие «мясные штурмы» и никакие очередные пакеты натовской военной помощи не способны переломить ситуацию на фронте:

А потому единственной темой на международных встречах по Украине скоро станет капитуляция киевского режима.
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    19 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +7
      Сегодня, 07:08
      «Такое происходит в Харькове, Одессе, Николаеве» —

      — Это русские города ...
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +5
        Сегодня, 07:11
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        Это русские города ...

        И русские наконец поверили, что их не бросят.
      2. Electrical Звание
        Electrical
        0
        Сегодня, 07:56
        — Это русские города ...
        Никакие они не русские. Типично-врожденная черта xoxла, как запахнет жареным, предать и переметнуться. Вы еще увидите как эти рагули, кто еще вчера скакал и кричал Москоляку на гиляку, завтра будет бить себя в грудь и требовать медаль и льготы как активному участнику партизанского движения
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 07:13
      эти законодательные нормы окончательно превращают украинцев в крепостных для киевского режима.

      Ну так... отказались от советского наследия... нас ещё в школе учили, мы не рабы- рабы не мы!
    3. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 07:13
      единственной темой на международных встречах по Украине скоро станет капитуляция киевского режима
      На это и надеемся. А вот, как скоро это произойдет зависит полностью от наших ребят на ЛБС, которые преодолевая трудности и рискуя жизнью уничтожают бандеровщину и продвигаются вперед.
    4. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 07:15
      Василий Небензя отметил, что всё больше граждан Украины в различных регионах передают России координаты военных объектов, делятся информацией о ВСУ.
      При всём уважении - Небензя не бежит ли впереди паровоза? Соблазн велик, конечно, желаемое за действительное выкатить...

      Уж не знаю, что там украинцы передают, а только у нас, почему-то, и наши, и понаехавшие с Украины п@донки всё больше шкафы на железной дороге жгут да беспилотники неизвестно откуда летят...
      Ждём СМЕРШ... Без него не разобраться, кто, кому и чего передаёт.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 07:29
        Да, почти уже постоянно публикуют информацию что поймали сочувствующих бандеровцам граждан России у которых обнаружили взрывчатку, горючие материалы, оружие и т.д.
        Слава Богу что Органы работают и отлавливают таких предателей Родины. И хорошо что в ряде случаев успевают их отловить ДО ТОГО как эти негодяи нагадят....
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 07:35
          Цитата: Nexcom
          Слава Богу что Органы работают и отлавливают таких предателей Родины. И хорошо что в ряде случаев успевают их отловить ДО ТОГО как эти негодяи нагадят....

          Спецслужбы-то работают, да только то ли больше их нужно, то ли полномочия расширить. Война-то совсем не джентельменская пошла. СМЕРШ нужен как воздух. А либералам, которые начнут улюлюкать о "полицейском государстве" и "шпиономании", сам первый в продажную харю плюну.
    5. Corvair Звание
      Corvair
      +2
      Сегодня, 07:29
      Там население должно быть понимает, что мы не бьём по гражданским и наши удары максимально точны, в том числе, с целью избежания неоправданных жертв.
    6. rocket757 Звание
      rocket757
      +4
      Сегодня, 07:32
      Постпред РФ в ООН: всё больше украинцев передают России данные о военных объектах на украинской территории
      . Люди поверили, что Россия ПРИШЛА и освободит нашу землю... у них появились основания верить, что их мечты сбудутся!
    7. U-58 Звание
      U-58
      +2
      Сегодня, 07:32
      У режима Зеленского земля под ногами начинает гореть. И чтобы сохранить себя, Зеленскому пора идти на переговоры без оглядки на заокеанских кураторов.
      Но вот хватит ли ума?
      Какой страх сильнее? Все профукать и кануть в никуда или договориться на условиях России и остаться руководителем новой Украины?
      Выбор за ними...
    8. Msi Звание
      Msi
      +2
      Сегодня, 07:33
      А потому единственной темой на международных встречах по Украине скоро станет капитуляция киевского режима

      Интересно какие территории мы присоединим. Какой результат для нас приемлемый?
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +3
        Сегодня, 07:44
        Цитата: Msi
        Интересно какие территории мы присоединим. Какой результат для нас приемлемый?

        Все территории до ЗУ. А вот с оплотом бандеровщины пусть европейские страны разбираются. Они территорию-то подгребут, а вот тамошнее население сумеют прижать к ногтю
        1. Msi Звание
          Msi
          +1
          Сегодня, 07:48
          Они территорию-то подгребут, а вот тамошнее население сумеют прижать к ногтю

          Вот это и плохо... Что прижмут к ногтю. Нам абсолютно не выгодно усиление многовекового врага, Польши... Да прочих румын и венгров. Может быть буферное государство, без права иметь вооружённые силы оставить,( полиция одна) если нет желания у нас заниматься западной украиной.
          1. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            +1
            Сегодня, 07:57
            Цитата: Msi
            Может быть буферное государство, без права иметь вооружённые силы оставить

            Такое решение имеет право на существование, но stop что мы видим в поверженной в 1945 году Германии и Японии? Откуда, из каких щелей в конце концов выползли эти потомки и фанаты Бандеры и Шухевича. С какой беспечности сегодня маршируют в мундирах отребья и появляются на публике выжившие мерзавцы типа Ярослава Хуньки?
            1. Msi Звание
              Msi
              +2
              Сегодня, 08:01
              что мы видим в поверженной в 1945 году Германии и Японии?

              Я кажется понял вашу мысль. Нельзя оставлять буфер и позволять "варится в собственном соку" им... На этом витке истории, возможно придётся оставить...
              В ФРГ денацификации не было если не ошибаюсь, а именно ФРГ поглотила ГДР, вот оттуда и результаты Германии.
              Японией так же никто не занимался вплотную...
    9. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 07:49
      Постпред РФ в ООН: всё больше украинцев передают России данные о военных объектах на украинской территории

      А это очевидно ровно так же, как смена приоритетов. Любовь к родине, к своей стране (земле, дому, родным) останется всегда, в отличие от веры в «благородство, честность и искренность» выбранных (или взошедших не престол без выбора) правителей.
      Вероятно (вполне возможно) нацистский режим, ложь и цинизм Зеленского стали невыносимы для людей, которые ПРОСТО ХОТЕЛИ НОРМАЛЬНОЙ, СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ.
    10. Stenolaz Звание
      Stenolaz
      -1
      Сегодня, 07:51
      Вот случай не держания речи. Ну и зачем надо было говорить об этом? Люди рискуют жизнями, а Небензе лишь бы покрасоваться.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 08:07
        Цитата: Stenolaz
        Ну и зачем надо было говорить об этом? Люди рискуют жизнями, а Небензе лишь бы покрасоваться.

        Раз сказал - значит разрешили сказать. И даже может шпаргалку написали. wink

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