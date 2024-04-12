Постпред РФ в ООН: всё больше украинцев передают России данные о военных объектах на украинской территории

Выступая в ходе заседания Совета безопасности ООН, российский постпред уделил внимание украинскому закону о мобилизации. По словам Василия Небензи, эти законодательные нормы окончательно превращают украинцев в крепостных для киевского режима. Теперь украинским гражданам (пока мужчинам, но, судя по риторике отдельных нардепов и командиров ВСУ, вскоре и женщинам) фактически запрещён выезд из страны, запрещено свободное перемещение по самой Украине, вводится постоянный контроль и учёт мест их проживания, социального статуса и т.п.По словам российского дипломата, это уже приводит к тому, что многие украинцы значительно изменили своё отношение к конфликту и не готовы воспринимать пропаганду киевского режима о России как о «стране-агрессоре, захватчике».Василий Небензя отметил, что всё больше граждан Украины в различных регионах передают России координаты военных объектов, делятся информацией о ВСУ.Российский постпред в ООН:По словам Василия Небензи, никакие «мясные штурмы» и никакие очередные пакеты натовской военной помощи не способны переломить ситуацию на фронте:

А потому единственной темой на международных встречах по Украине скоро станет капитуляция киевского режима.

Такое происходит в Харькове, Одессе, Николаеве и демонстрирует отношение многих украинцев к конфликту.

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