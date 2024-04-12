Пресса США: Продвижение российских войск и ракетные удары поставили Украину на грань коллапса

Согласно западным чиновникам, осведомленным о ситуации, острая нехватка боеприпасов и живой силы на 1200-километровом фронте и дыры в противовоздушной обороне свидетельствуют о том, что Украина находится в самом уязвимом положении за более чем два года конфликта

Наступление российской армии практически по всей линии фронта показало, что Украина находится на грани коллапса, масла в огонь подливают результативные удары российских ракет по энергетической инфраструктуре. Похоже, что в ближайшее время наступит переломный момент, после которого Россия прорвет фронт. К такому выводу пришли журналисты агентства Bloomberg.Украина находится в самом уязвимом положении за все время боевых действий, к этому привела острая нехватка боеприпасов и потери личного состава. Кроме того, украинская противовоздушная оборона находится в критическом состоянии, что тоже не добавляет оптимизма. По мнению издания, следующие несколько месяцев станут решающими, потрепанная оборона ВСУ может не выдержать и это приведет к прорыву фронта и началу масштабного наступления российской армии.- пишет Bloomberg.Между тем, американские политики и чиновники пытаются успокоить Киев говоря, что пока не видят признаков возможного прорыва фронта. В то же время они признают, что моральный дух в ВСУ крайне низок, а это грозит развалом армии при определенных обстоятельствах.Отмечается, что российская армия не испытывает проблем ни с личным составом, ни с боеприпасами, что позволяет ей проводить " незначительные" наступательные операции, якобы не влияющие на обстановку на фронте в общем.