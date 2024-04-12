Пресса США: Продвижение российских войск и ракетные удары поставили Украину на грань коллапса

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Пресса США: Продвижение российских войск и ракетные удары поставили Украину на грань коллапса

Наступление российской армии практически по всей линии фронта показало, что Украина находится на грани коллапса, масла в огонь подливают результативные удары российских ракет по энергетической инфраструктуре. Похоже, что в ближайшее время наступит переломный момент, после которого Россия прорвет фронт. К такому выводу пришли журналисты агентства Bloomberg.

Украина находится в самом уязвимом положении за все время боевых действий, к этому привела острая нехватка боеприпасов и потери личного состава. Кроме того, украинская противовоздушная оборона находится в критическом состоянии, что тоже не добавляет оптимизма. По мнению издания, следующие несколько месяцев станут решающими, потрепанная оборона ВСУ может не выдержать и это приведет к прорыву фронта и началу масштабного наступления российской армии.



Согласно западным чиновникам, осведомленным о ситуации, острая нехватка боеприпасов и живой силы на 1200-километровом фронте и дыры в противовоздушной обороне свидетельствуют о том, что Украина находится в самом уязвимом положении за более чем два года конфликта

- пишет Bloomberg.

Между тем, американские политики и чиновники пытаются успокоить Киев говоря, что пока не видят признаков возможного прорыва фронта. В то же время они признают, что моральный дух в ВСУ крайне низок, а это грозит развалом армии при определенных обстоятельствах.

Отмечается, что российская армия не испытывает проблем ни с личным составом, ни с боеприпасами, что позволяет ей проводить " незначительные" наступательные операции, якобы не влияющие на обстановку на фронте в общем.
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    15 комментариев
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    1. Msi Звание
      Msi
      +5
      Сегодня, 07:25
      Продвижение российских войск и ракетные удары поставили Украину на грань коллапса

      Не знаю как там на счёт коллапса, но у нас на Белгородчине явно всё тише становится. У меня установлено приложение МЧС России. Так предупреждений об атаках всё меньше и меньше приходит...
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +5
        Сегодня, 07:33
        Слава Богу, что в Белгороде поспокойнее стало.

        До утраты полномочий Зеленского осталось 38 дней. Думаю, ближе к концу мая будет весело у бандеровцев.
        1. антивирус Звание
          антивирус
          -1
          Сегодня, 07:47
          Непрезидента можно будет замочить в сортире? Или...?
          В квебек отпустить?

          Артист на мове будет стримы слать в екатеринослав
          1. alebdun2000 Звание
            alebdun2000
            0
            Сегодня, 08:06
            Это безполезно, его свои придушат. Чтоб уже тушка послужила в деле очернения России
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +5
        Сегодня, 07:35
        Был у Вас на Белгородщине,проездом. Понравилось. Чисто,аккуратно. Люди отличные. Держитесь,дорогие наши! Враг будет разбит. Победа будет за нами.
      3. Single-n Звание
        Single-n
        0
        Сегодня, 08:00
        зато в соседние области стали лететь чаще.
        1. Msi Звание
          Msi
          0
          Сегодня, 08:08
          зато в соседние области стали лететь чаще.

          Не знаю чаще или нет... Приграничье Курской и Брянской области страдает конечно, но интенсивность ударов у них пониже всегда была.
    2. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +6
      Сегодня, 07:29
      Про коллапс ВСУ и прочие подобные сообщения надо очень осторожно реагировать...враг коварен и может устроить сюрприз в любой момент когда мы поверим в его слабость и издыхание на поле боя.
    3. rocket757 Звание
      rocket757
      +5
      Сегодня, 07:30
      Пресса США: Продвижение российских войск и ракетные удары поставили Украину на грань коллапса
      . А как иначе? Когда Россия пришла на войну, враг будет повержен! soldier
    4. мазута Звание
      мазута
      +6
      Сегодня, 07:33
      Особой паники,ужаса во вчерашнем видео с пленным взятым на Тендровской косе как то не заметил.Вполне уверенный в себе морпех или кто он там по их классификации,уверенно шли на операцию,что то захватили ненужное бритам,подорвали вышку и потом уже только дружно померли.Говорил четко,ясно,был поражён нашей добротой.(Увы "доброта хуже воровства"порой бывает).Если отпустить,даже не задумываясь обратно сиганёт в лодку и куда угодно отправится,хоть на Тендровскую,хоть на Тарханкут.Лишь бы оружие было.
      1. alebdun2000 Звание
        alebdun2000
        0
        Сегодня, 08:08
        Да вообще не понятно, зачем их в плен берут....чтоб новые регионы отстраивать?
    5. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 07:42
      Украина находится на грани коллапса

      Подтолкунуть надоть.... пинка им в зад! winked
    6. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 08:04
      Похоже, что в ближайшее время наступит переломный момент, после которого Россия прорвет фронт. К такому выводу пришли журналисты агентства Bloomberg.
      Журналисты агентства Bloomberg слишком оптимистичны. Какой переломный момент, какие прорывы. Еще день-два и лохопольд даст заднюю и удары прекратятся. И все вернется к тому что и было.
      1. Electrical Звание
        Electrical
        0
        Сегодня, 08:17
        Весь этот движняк что идет сейчас только лишь из за того, что рагули по глупости и скудоумию ударили по самому важному для властей. По карману олигархов от нефтянки. За что и получили показательную взбучку. Все, урок проведен, на этом все и закончится. А обстрелы Белгорода и гибель людей, по карману олигархам не бьют, и власти на это глубоко пофиг.
    7. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 08:07
      Какого коллапса ? Техника подойдет из Германии ,еще не всю отправили ВСУ из строевых частей. Народ сейчас начнут таскать прямо с улиц ,вот уже женщин можно ,закон приняли

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