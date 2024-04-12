Чешский президент подтвердил планы Праги подписать соглашение о гарантиях безопасности с Киевом
Чехия подпишет с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, но сделает это позднее. С таким заявлением выступил чешский президент Петр Павел по итогам встречи с Зеленским на саммите в Вильнюсе.
Чешский лидер провел переговоры с украинским президентом в ходе саммита в Литве, по итогам которых анонсировал подписание соглашения о гарантиях безопасности. По словам Павела, сделать это планируется в мае-июне этого года. При этом Чехия будет оказывать поддержку Украине предоставлением различной информации, в том числе разведывательной и технологической. Также Прага обещает Киеву дальнейшую поддержку на пути в ЕС и НАТО.
- заявил чешский президент.
Зеленский, в свою очередь заявил, что необходимо сконцентрировать весь потенциал, чтобы защитить от "российской агрессии" не только Украину, но и другие страны. Он рассказал о "коварных планах" Путина на фронте, еще раз потребовав от всех союзников поставок вооружений и боеприпасов, в первую очередь систем ПВО.
Ранее в четверг, 11 апреля, Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с Латвией. Согласно документу, латвийцы будут ежегодно выделять на военную помощь Киеву 0,25% ВВП республики. Кроме того, Латвия в течение 10 лет обязуется оказывать Украине помощь в сфере киберзащиты, разминирования и беспилотных технологий.
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