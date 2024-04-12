Чешский президент подтвердил планы Праги подписать соглашение о гарантиях безопасности с Киевом

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Чешский президент подтвердил планы Праги подписать соглашение о гарантиях безопасности с Киевом

Чехия подпишет с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, но сделает это позднее. С таким заявлением выступил чешский президент Петр Павел по итогам встречи с Зеленским на саммите в Вильнюсе.

Чешский лидер провел переговоры с украинским президентом в ходе саммита в Литве, по итогам которых анонсировал подписание соглашения о гарантиях безопасности. По словам Павела, сделать это планируется в мае-июне этого года. При этом Чехия будет оказывать поддержку Украине предоставлением различной информации, в том числе разведывательной и технологической. Также Прага обещает Киеву дальнейшую поддержку на пути в ЕС и НАТО.



Наша цель — укрепить устойчивость, обороноспособность, мобильность во всем украинском регионе

- заявил чешский президент.

Зеленский, в свою очередь заявил, что необходимо сконцентрировать весь потенциал, чтобы защитить от "российской агрессии" не только Украину, но и другие страны. Он рассказал о "коварных планах" Путина на фронте, еще раз потребовав от всех союзников поставок вооружений и боеприпасов, в первую очередь систем ПВО.

Ранее в четверг, 11 апреля, Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с Латвией. Согласно документу, латвийцы будут ежегодно выделять на военную помощь Киеву 0,25% ВВП республики. Кроме того, Латвия в течение 10 лет обязуется оказывать Украине помощь в сфере киберзащиты, разминирования и беспилотных технологий.
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    12 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 07:48
      — "Гарантий" всё больше,безопасности всё меньше ...
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 07:58
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — "Гарантий" всё больше,безопасности всё меньше ...

        Ранее в четверг, 11 апреля, Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с Латвией. Согласно документу, латвийцы будут ежегодно выделять на военную помощь Киеву 0,25% ВВП республики.

        Договор пожизненной ренты теперь называется "гарантиями безопасности"?
        Наверное, я что-то пропустил в новой юридической терминологии...

        Вот только плательщиков ренты Киев выбирает каких-то мелкотравчатых... Да и обманывает он их - там уже давно лапу "большие дядьки" наложили, потратив столько, сколько эти лимитрофы и за сто лет не смогут выплатить.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 07:49
      Этот жиденыш скоро с Гагаузией договор о безопасности,подпишет. Ничтожество обрезанное..
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +2
        Сегодня, 07:57
        Чешский президент подтвердил планы Праги подписать соглашение о гарантиях безопасности с Киевом
        один вопрос : и чо ?
    3. rocket757 Звание
      rocket757
      +3
      Сегодня, 07:53
      Чешский президент подтвердил планы Праги подписать соглашение о гарантиях безопасности с Киевом
      . Ха, ха, напихают зелебобику тех "гарантий" во все щели... будет похож на... а на кого он будет похож???
    4. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +4
      Сегодня, 07:55
      Он рассказал о "коварных планах" Путина
      - какие киношные формулировки, как-будто Путин сидит, хихикая и потирая руки строит планы)))) я вот Зе в таком обличии могу представить вполне. Темнейший вроде с самого начала четко обзначил все цели, на весь мир о них заявил. Как был Зе клоуном и бесталанным актеришкой, так им и остался
    5. С.З. Звание
      С.З.
      0
      Сегодня, 07:58
      Не понятно, каков результат подписанных до этого гарантий безопасности, наши СМИ сейчас являются рупором пропаганды, а чужие я не читаю (они, возможно, также ангажированы).

      Если страны-гаранты обещают сохранять границы Украины за 2013 год, то наши надежды на выгодный мир становятся не очень реальными.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 08:11
        Из всего подписуемого,там есть экономическая помощь.А так,все общие фразы,отписки.
    6. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 07:59
      Под фотографией можно сделать надпись:
      Злобный гном Вова ждёт подарка от чешского Санты...
    7. Сибирский цирюльник Звание
      Сибирский цирюльник
      +2
      Сегодня, 08:00
      Как в том старом анекдоте:
      ....- что нибудь изменилось?
      - нет,но писанины прибавилось...))
    8. APASUS Звание
      APASUS
      +2
      Сегодня, 08:03
      Ранее в четверг, 11 апреля, Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с Латвией. Согласно документу, латвийцы будут ежегодно выделять на военную помощь Киеву 0,25% ВВП республики.

      У короля Англии еще есть недвижимость на продажу ,у клоуна спонсор появился
    9. Ирек Звание
      Ирек
      0
      Сегодня, 08:14
      Этот чешский гомосек всё что угодно подпишет.

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