У нас нет систем Patriot. Недавно у нас было соглашение с Нидерландами, что одна батарея будет развернута в Литве для тренировки этим летом и, что она будет расположена временно. Эти системы ПВО, они в Литве на ротационной основе

В последнее время украинское руководство еще настойчивее, чем прежде, требует у стран НАТО предоставления новых систем противовоздушной и противоракетной обороны. Однако европейские государства и сами столкнулись с их нехваткой.Так, по поводу перспектив передачи Украине новых средств ПВО и ПРО высказался президент Литвы Гитанас Науседа. По утверждению главы литовского государства, у его страны сейчас нет возможности передать Украине такие системы.- подчеркнул президент Литвы.Науседа подчеркнул, что Литва всегда старалась максимально помогать Украине и передавать все вооружения, которыми располагала. Но, отметил глава литовского государства, в настоящее время делать это становится всё сложнее и сложнее. Ранее Вильнюс передал Киеву системы NASAMS, договорившись по вопросам их передачи с руководством Норвегии. Сейчас ситуация в этом отношении стала более сложной.По утверждению литовского лидера, странам Запада становится все сложнее обеспечивать Украину системами противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасами к ним. Европа сейчас и сама не сильно ими обеспечена.Таким образом, Украина сталкивается с нерадостной для себя перспективой дальнейшего сокращения количества систем ПВО на вооружении ВСУ. Уже сейчас, отмечают западные эксперты, Россия практически полностью контролирует воздушное пространство Украины, а Киев не в состоянии обеспечить защиту своей военной и энергетической инфраструктуры от российских ракетных ударов.