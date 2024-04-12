«У нас нет систем Patriot»: президент Литвы высказался о передаче средств ПВО Украине

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«У нас нет систем Patriot»: президент Литвы высказался о передаче средств ПВО Украине

В последнее время украинское руководство еще настойчивее, чем прежде, требует у стран НАТО предоставления новых систем противовоздушной и противоракетной обороны. Однако европейские государства и сами столкнулись с их нехваткой.

Так, по поводу перспектив передачи Украине новых средств ПВО и ПРО высказался президент Литвы Гитанас Науседа. По утверждению главы литовского государства, у его страны сейчас нет возможности передать Украине такие системы.



У нас нет систем Patriot. Недавно у нас было соглашение с Нидерландами, что одна батарея будет развернута в Литве для тренировки этим летом и, что она будет расположена временно. Эти системы ПВО, они в Литве на ротационной основе

- подчеркнул президент Литвы.

Науседа подчеркнул, что Литва всегда старалась максимально помогать Украине и передавать все вооружения, которыми располагала. Но, отметил глава литовского государства, в настоящее время делать это становится всё сложнее и сложнее. Ранее Вильнюс передал Киеву системы NASAMS, договорившись по вопросам их передачи с руководством Норвегии. Сейчас ситуация в этом отношении стала более сложной.

По утверждению литовского лидера, странам Запада становится все сложнее обеспечивать Украину системами противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасами к ним. Европа сейчас и сама не сильно ими обеспечена.

Таким образом, Украина сталкивается с нерадостной для себя перспективой дальнейшего сокращения количества систем ПВО на вооружении ВСУ. Уже сейчас, отмечают западные эксперты, Россия практически полностью контролирует воздушное пространство Украины, а Киев не в состоянии обеспечить защиту своей военной и энергетической инфраструктуры от российских ракетных ударов.
  • Wikipedia / Darkone
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8 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 08:00
    «У нас нет систем Patriot»
    Да у вас из вооружения вообще своего ни чего нет, манерные нищеброды туда же со своей помощью. negative
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +1
      Сегодня, 08:04
      ну когда-то было, но они сами объявили де-советизацию)))за язык не тянул никто
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:01
    «У нас нет систем Patriot»: президент Литвы высказался о передаче средств ПВО Украине
    . А у кого они есть и он готов ими "поделится" с зелебобиком?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 08:07
      Вроде как японцы могут им что то передать.Только вот закавыка-а поможет ли?Или как у Ильфа и Петрова-"я дам вам парабеллум"...Причем,сами амезцы у себя делают ставку на другой системе ПВО
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 08:10
        И тут проявляется вторая проблема... иметь, что дать, не значит хотеть это сделать!
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 08:04
    Ну,у вас есть еще не разобранная до конца Игналинская АЭС.А вдруг пригодится на вна?Что то мне подсказывает...
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 08:05
    Зе стоит задуматься, явно нагрешил... и Литва кукишь с маслом показала.... wassat
  5. Victal Звание
    Victal
    +2
    Сегодня, 08:07
    Встретились два бомжа: "Друг, дай на денег, на стакан не хватает" -"Да нет у меня ничего, народ такой жадный сейчас пошёл..."

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