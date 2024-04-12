Минобороны РФ: Средствами ПВО уничтожены БПЛА ВСУ над Ростовской и Белгородской областями
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В ночь на 12 апреля 2024 г. вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку нанести удары по целям на территории нашей страны с помощью беспилотной авиации. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Для проведения атак украинские формирования использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Однако силы противовоздушной обороны российской армии своевременно отреагировали на появление в воздушном пространстве нашей страны вражеских дронов.
Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один – над территорией Белгородской области
- сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Таким образом, ВС РФ смогли уничтожить все пять дронов противника, с помощью которых он пытался атаковать наши регионы. Отметим, что такие попытки в последние месяцы участились. В первую очередь, риску ударов украинских беспилотников подвергаются регионы, находящиеся не так далеко от украинской границы.
Но растет и количество атак БПЛА ВСУ против объектов на удаленных от украинской границы территориях, вплоть до Татарстана и Мордовии. Это обстоятельство требует от российской армии повышения уровня и качества работы сил противовоздушной обороны, новых решений в плане обеспечения безопасности стратегических объектов и гражданской инфраструктуры от атак с воздуха с применением беспилотной авиации.
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