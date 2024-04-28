Первая из первых: винтовка человека по имени Пекарь



Кадр из сериала «Приключения королевского стрелка Шарпа» (1993-2008). В руках у Шарпа винтовка Бейкера…

— Тогда во что же вы верите? — настойчиво добивался своего Висенте.

— В Троицу, сэр, — величественно ответил Харпер.

— Это винтовка Бейкера, штык и я, — пояснил Шарп.

«Приключения стрелка Шарпа», Бернард Корнуэлл



Винтовка Бейкера, использовавшаяся в Бразилии. Фотография А. Добресса



Французский батарейный замок винтовки Бейкера. Бразильская модель. Фотография А. Добресса

«В 1800 году Совет по артиллерийскому вооружению приказал основным производителям оружия в Англии закупить самые лучшие винтовки для использования их стрелковым корпусом (95-м полком), сформированным правительством. Среди тех, кто был выбран по этому случаю, мне было предложено присутствовать: и был назначен комитет полевых офицеров с целью изучения и составления отчетов по их усмотрению. Поступило множество винтовок из Америки и разных частей континента. Всех их испытывали в Вулидже; и тогда мой ствол, имеющий в винтовке всего четверть оборота, был одобрен комитетом.»

«Когда впервые был сформирован 95-й полк, я сделал несколько винтовок, одинаковых по размерам с мушкетами, чтобы их можно было снабжать боеприпасами, если они потребуются из любого пехотного полка, который мог бы находиться рядом с ними. Однако командир полковник Мэннингем, а также все офицеры полка категорически возражали против них, поскольку они требовали слишком больших усилий и беспокоили солдат своим чрезмерным весом. В результате от них немедленно отказались и вооружились более легким образцом меньшего калибра.»



Пластина крепления штыка. Фотография А. Добресса

«сумела преодолеть предубеждения против такого оружия, будучи достаточно прочной для полевой службы.»



Замок английского производства с маркировкой TOWER. Фотография музея Питта Риверса. Музей Оксфордского университета



Рукоятка штыка-меча. Фотография музея Питта Риверса. Музей Оксфордского университета

Как известно, у англичан множество фамилий и имён, связанных с рабочими профессиями. Тот же Гарри Поттер не кто иной, как «гончар», имя Смит переводится как «кузнец», а вот фамилия Бейкер означает «пекарь». И вот как раз человеку с этой фамилией удалось войти в историю оружейного дела как создателю первой винтовки, причём ещё с кремневым замком, принятой на вооружение британской армией.А было так, что в конце XVIII – начале XIX века Наполеон начал широко применять колонную тактику и одновременно рассыпной строй, что привело к повсеместному созданию егерских батальонов и полков, а позднее даже и корпусов. Правда, далеко не всех егерей в этих частях тогда вооружали нарезным оружием. Задача была не столько метко стрелять, сколько… «применяться к местности». Поэтому нарезные штуцера выдавали обычно лишь 12 самым лучшим стрелкам на роту, причём в передовую цепь, а все остальные, как и раньше, имели гладкоствольные ружья, но с укороченными для удобства стволами. Англичане, имея прекрасный по своим качествам гладкоствольный мушкет «Браун Бесс», не могли не заметить тех потерь, которые ещё до начала наполеоновских войн нанесли им колонисты в США, как раз и вооружённые нарезными винтовками.В 1774 году англичанами в США опробовалась винтовка Фергюссона, заряжавшаяся с казённой части. В 1796 году Управление артиллерии купило несколько таких винтовок у известного оружейника Дурса Эгга. Оружие было опробовано, но показалось излишне сложным. В то же время стало очевидным, что винтовка в армии нужна, важно лишь получить лучшую из лучших. Предполагалось оснастить винтовками солдат элитных и специально обученных стрелковых корпусов, а также уже существовавших стрелковых частей, таких как 5-й батальон 60-го пехотного полка. В январе 1800 года было решено, что необходимо принять на вооружение нарезное ружье и начать обучать обращению с ним самые лучшие пехотные части.Вот тут-то свой образец Иезекииль Бейкер военным и предложил!Про Бейкера известно, что он первоначально проходил обучение у оружейника Генри Нока, а впоследствии и работал у этого мастера. Но в 1794 году Бейкер каким-то образом стал подрядчиком по оружию Британского управления артиллерийских вооружений. Обосновавшись в небольшой мастерской в лондонском Минориусе, он занимался производством замков и стволов. Некоторое время Бейкер сотрудничал с производителем замков Джеймсом Негусом. Бейкер также имел государственные контракты на поставку гладкоствольных мушкетов и пистолетов и производил их для Ост-Индской компании.Англичане с новым оружием поспешили. Решение приняли в январе, а уже в феврале на полигоне в Вулидже неподалёку от Лондона состоялись испытания новых нарезных ружей. Правда, никаких документов, кроме зарегистрированных командировочных расходов мастера-ремонтника Бейкера в Вулидже, на это время не существует.По словам самого Бейкера, было так:Интересно, что конструкция винтовки отнюдь не была новаторской, но содержала лучшие характеристики континентальных образцов. Более того, первые две заявки Бейкера были отклонены на том основании, что имели размер и калибр армейского мушкета и потому их посчитали слишком тяжелыми, но вот третья модель была одобрена, и в конечном итоге она стала первой моделью винтовки, принятой на вооружение британской армии. Как сказал сам Бейкер:Похоже, что полковник Мэннингем был трезвомыслящим человеком и сыграл жизненно важную роль в процессе принятия решений Советом. Именно Мэннингем предоставил Бейкеру немецкую егерскую винтовку с рекомендацией скопировать её. Вот так на винтовке Бейкера и появился ствол длиной всего 30 дюймов и калибр 15,9 мм. Винтовка действительно напоминала немецкую модель егерской винтовки, а также была похожа и на другие континентальные винтовки, но настоящей инновацией в ней оказались четвертьоборотные нарезы Бейкера, которые, как утверждалось, обеспечивали высокую точность. Выбор третьей модели винтовки Иезекииля Бейкера в качестве оружия для нового стрелкового корпуса занял два года. К тому же требовалось ещё и утвердить его экипировку и, в частности, отличную от традиционной британской красной униформу зелёного цвета. Новая форма была утверждена для восьми рот, и все они были оснащены винтовками Бейкера. Первый заказ состоял из 800 экземпляров, специально для 95-го пешего полка, и размещён у оружейников в Лондоне и Бирмингеме, среди которых были такие оружейники, как Эгг, Нок, Бейкер, Притчетт, Брандер, Уилкс, Беннетт, Харрисон и Томпсон. Первые винтовки стоили 36 шиллингов с пеналом в прикладе и 32 шиллинга для винтовок без пенала.В дополнение к документу о принятии винтовки на вооружение «», не требовал такой частой чистки, как другие винтовки, и при этом обладала всеми преимуществами с точки зрения точности стрельбы на дистанции триста ярдов.Основные усовершенствования Бейкера заключались в уменьшении длины ствола, габаритных размеров и веса, а также в уменьшении калибра ствола. В 1805 году Иезекииль Бейкер основал собственное производство и привлёк внимание принца Уэльского, ставшего его покровителем. Вскоре Бейкер был назначен придворным оружейником. Дальнейшая поддержка со стороны принца Уэльского привела к тому, что Бейкер основал свою собственную испытательную мастерскую, в которой он подвергал своё оружие специальной проверке «Огонь, вода и мишень» и отмечал специальными штампами. Частный магазин и фабрика Иезекииля Бейкера превратились в заметного конкурента другим производителям оружия. Общество поощрения художеств и мануфактур вручило ему три серебряные медали за разработки в области предохранителей и форм для пуль. Отмечалось, что винтовка Бейкера не только показала свою точность, но иОпыт войны с Наполеоном привел к изменениям в винтовке Бейкера. Вторая модель была оснащена замком «Ньюленд», а третья модель появилась в 1806 году со спусковой скобой, оформленной в виде пистолетной рукоятки. Кроме того, она имела пенал на прикладе характерной формы.К 1809 году английские стрелки были оснащены ружьями третьей модели, которые к 1823 году стали стандартными. Вся фурнитура винтовки (например, хвостовик приклада, боковая пластина, спусковая скоба) винтовки изготовлялась из латуни. К винтовке полагался ремень, а пристрелена она была на 200 ярдов.Потребности в винтовке были таковы, что Бейкер передал производство по субподряду примерно 20 или более оружейникам, хотя сам за период 1805-1815 гг. изготовил всего 712 винтовок. Между 1805 и 1808 годами Управление артиллерийского вооружения приняло на свои склады около 10 078 винтовок Бейкера английского производства. К концу наполеоновской войны это число увеличилось до 14 000. Именно с 1813 года кавалерийский карабин Бейкера поступил на вооружение 10-го полка легких драгун. В итоге в Англии производилось в среднем 2000 винтовок Бейкера различных моделей. Только Бирмингем поставил 14 615 винтовок в сборе, а также 32 582 ствола и 37 338 винтовочных замков.В целом, как уже отмечалось, это оружие представляло собой стандартную винтовку того времени калибра 0,625 дюйма (15,9 мм) и весом около девяти фунтов (4,08 кг). Общая длина составляла 43 и три четверти дюйма (1162 мм), ствол камуфляжно-коричневого цвета имел длину всего лишь около 30 дюймов (762 мм). Калибр свинцовой пули составлял 0,615 дюйма, что требовало смазанных жиром прокладок. Ложа винтовки Бейкера изготавливалась из английского ореха и отличалась высоким качеством. Кремневый замок обычно имел маркировку TOWER и корону над буквами GR перед замком. Опытный стрелок из этой винтовки мог достичь скорострельности в три выстрела в минуту, а не слишком опытный мог рассчитывать на два выстрела в минуту.Офицеры стрелкового корпуса разрешали своим солдатам заряжать винтовки по своему усмотрению при условии, что они смогут продемонстрировать требуемую меткость стрельбы. В итоге удалось добиться того, что стрелки могли стрелять на дальность от 150 до 200 ярдов дважды в минуту, поражая при этом ростовую мишень. Это был ранее неизвестный уровень меткости по сравнению с ненадёжностью стандартного мушкета на дистанции более 75 ярдов. Впрочем, от стрелка, который мог стрелять в птиц и кроликов ради еды на определённом расстоянии, естественно, ожидалось, что он будет столь же метко стрелять и в движущихся французских или других солдат. Для этого, кстати, на стволе винтовки Бейкера имелось два прицела – передний и задний, чтобы стрелять на близком расстоянии и в даль. Кстати, ствол имел коричневое покрытие, чтобы своим блеском не выдавать стреляющего!Первым штыком к винтовке Бейкера был однолезвийный плоский клинок длиной 23 дюйма (60 см). В России такие штыки называли кортиком. Рукоятка была изготовлена из латуни и имела дужку, как у сабли. Штык весил 800 г. и, как подтвердили более поздние отчёты, создавал трудности для стрельбы, когда был прикреплён к дульному срезу винтовки. После 1815 года его заменили более легким штыком. Однако современные дневники и письма стрелков свидетельствуют о том, что их штык-меч им нравился, хотя в рукопашном бою по разным причинам он использовался редко. Зато он был очень полезен для рубки дров, рытья ям, резки и поджаривания мяса, да и вообще оказался очень удобным в обиходе солдата.Интересно, что рекруты в стрелковые полки отбирались более, скажем так, качественные, нежели в пехотные. Большинство стрелков уже умели читать и писать, о чём свидетельствуют сохранившиеся дневники и письма. Офицеры-стрелки, в отличие от офицеров линейных полков, часто обедали со своими солдатами и, таким образом, хорошо их узнавали. Для обучения стрелков использовались специально изготовленные движущиеся мишени, что повышало их навыки поражения движущихся солдат противника на расстоянии. Отмечалось, что винтовка Бейкера в среднем могла достичь средней точности попадания в цель, равной одному выстрелу из 20. Тогда как для армейского мушкета этот показатель составлял один выстрел из 200! Лучшим примером её высоких боевых качеств стал выстрел стрелка Планкетта, который во время отступления к Корунье выстрелом в голову убил французского генерала Кольбера, поразив последнего на расстоянии 600 ярдов, а после этого застрелил ещё и адъютанта, бегущего на помощь Кольберу. В целом для того времени относительно короткая винтовка Бейкера оказалась инновационным и удобным оружием, сыгравшим немалую роль в войнах Британской империи.