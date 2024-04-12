Первая в этом году партия многоцелевых истребителей Су-35С передана военным
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Российские ВКС получили партию новых многоцелевых истребителей Су-35С, передача техники прошла на аэродроме Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.
Первая в этом году партия многоцелевых Су-35С передана военным, техника была принята инженерными службами на заводском аэродроме авиазавода, после чего убыла к местам несения службы. Все самолеты прошли необходимые наземные и летные испытания. Количество машин в партии не раскрывается.
Как отметили в ОАК, мощности КнААЗ им. Ю.А. Гагарина загружены заказами до 2028 года включительно. Авиазавод продолжает выполнение государственного оборонного заказа на поставку ВКС России истребителей Су-35С и Су-57. Кроме выпуска новых самолетов, предприятие производит ремонт строевых машин, а также их модернизацию. В планах авиастроителей к концу года значительно расширить производство, работы в этом направлении уже ведутся.
Су-35С оснащены самым передовым оборудованием и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Современные бортовые комплексы позволяют устанавливать связь и высокоскоростной информационный обмен как между самолетом и наземными пунктами управления, так и между самолетами
- заявил первый замглавы Ростеха Владимир Артяков.
В настоящее время в цехах КнААЗ в высокой степени готовности находятся самолеты следующей очереди. Истребитель Су-35С является основным боевым самолетом истребительной авиации в зоне СВО, наряду с Су-30СМ.
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