Африканский телеканал: В Нигер прибыли 100 военных инструкторов из России и приобретённая у нашей страны военная техника

29
Африканский телеканал: В Нигер прибыли 100 военных инструкторов из России и приобретённая у нашей страны военная техника

После произошедшего летом 2023 года военного переворота в Нигере, эта страна встала на путь противостояния западному неоколониализму и теперь решила тесно сотрудничать с Российской Федерацией, в том числе и в военной сфере.

10 апреля 2024 года в Нигер прибыли 100 военных инструкторов из России и приобретенная у нашей страны военная техника. Известно, что техника предназначается для «системы противовоздушной обороны последнего поколения». Что это за система, не сообщается, но она была недавно закуплена у нашей страны. Об этом сообщает нигерский государственный телеканал RTN.



Военные инструкторы из России будут осуществлять помощь командованию нигерской армии в подготовке личного состава, в том числе по сложным военным специальностям. Не исключено, что кто-то из них будет участвовать и в обслуживании переданной военной техники.

Отметим, что в последние годы серьезно возросло влияние России на Африканском континенте. Прежде всего, речь идет о бывших французских колониях. Центральноафриканская республика, Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, а теперь и Нигер развивают активные связи с нашей страной. Известно, что в ряде африканских государств находятся российские военные инструкторы и советники, специалисты российских частных военных компаний.

Оказание помощи африканским странам в защите национального суверенитета полностью соответствует национальным интересам российского государства. Очень важно не просто помочь этим странам в обретении подлинной самостоятельности, но и свести к минимуму влияние Запада, включая ту же Францию, на африканские государства. Ведь это позволит и нанести значительный экономический ущерб враждебным по отношению к нашей стране государствам.
  • Wikipedia / Spc. Zayid Ballesteros
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
29 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +10
    Сегодня, 08:26
    Вагнера наверно прибыли...эти ребята всему научат...очень эффективно обучают.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +6
      Сегодня, 08:28
      В Нигер прибыли 100 военных инструкторов из России и приобретённая у нашей страны военная техника

      Событие заслуживает внимания. Такой тихий удар в пах желающим пожить за чужой счёт...
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 09:49
        Что это за система, не сообщается, но она была недавно закуплена у нашей страны.

        Это такой ответ господину Макрону на его военспецов и наемников на украине, теперь пусть утрется соплями. А техника, я думаю бронетанковая, теперь "танковый биатлон" и в Нигере будет практиковаться.
    2. Aken Звание
      Aken
      -1
      Сегодня, 08:31
      Но в статье про Вагнер не сказано. Либо замалчивают, либо кто-то ушлый перехватил бизнес.
      Такие у меня опасения.
      Есть ли у кого из завсегдатаев ВО достоверная информация?
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +3
        Сегодня, 08:33
        smile
        Есть ли у кого из завсегдатаев ВО достоверная информация?

        Вы слишком много просите.
        1. Aken Звание
          Aken
          -1
          Сегодня, 08:35
          Как сказать. Иногда проскакивает весьма любопытная информация.
          Не для массового распространения, но ещё и не ДСП.
          Порой люди делятся.
          1. Леха с Андроида. Звание
            Леха с Андроида.
            0
            Сегодня, 08:38
            Не для массового распространение, но ещё и не ДСП.

            Пусть так и остаётся... в военное время
            лучше поменьше вопросов задавать. smile
            1. Aken Звание
              Aken
              -3
              Сегодня, 08:40
              Это мечта любого чиновника - когда ему не задают не согласованные заранее вопросы.
              А с начальством-то он договорится.
              1. Мини Мокик Звание
                Мини Мокик
                0
                Сегодня, 09:59
                Может вам еще и голые фото британских политиков прислать? laughing
                1. Aken Звание
                  Aken
                  0
                  Сегодня, 10:08
                  Мужиков точно не надо.
                  Баб можно. Но только ранние, когда они студентками были.
                  Если пришлёте нечто наподобие известной фотки Меркель, буду несказанно рад и благодарен.
    3. Сергей250455 Звание
      Сергей250455
      0
      Сегодня, 09:27
      Там Африканский корпус МО РФ. Туда и Вагнера входят.
  2. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    -3
    Сегодня, 08:27
    если африканцы хотят поднабраться опыта по уничтожению всяких выродков..пусть практикуются в реале на фашистах на Украине lol
    1. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +5
      Сегодня, 08:31
      пусть практикуются в реале на фашистах на Украине lol

      На СВО на нашей стороне были ребята из Африки...некоторые погибли и похороненны на нашей земле...есть статьи про них и их геройскую смерть.
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 08:28
    в Нигер прибыли 100 военных инструкторов из России

    Я так понимаю - это официальные цифры и представители России, а о частных компаниях не говорят (Вагнера остальное заполняют наверно).
  4. владимир 290 Звание
    владимир 290
    +7
    Сегодня, 08:28
    привет гальским петухам в кружевных трусах!
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +5
      Сегодня, 08:42
      Именно из-за урезания кормовой базы они и петушатся. Прикольно конечно было жить за чужой счёт. Ну ничё, диета мозги вправит.
  5. militari97 Звание
    militari97
    +4
    Сегодня, 08:29
    Правильно! Нечего в Армению и Украину было суваться...
  6. geor.tcherniaev Звание
    geor.tcherniaev
    +3
    Сегодня, 08:30
    У бойца на фото слева на АК отсутствует приклад. Видно любитель стрелять по "сомалийски".
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 08:36
      Он на нём накануне мясо пожарил.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 08:30
    — Макрон круассаном поперхнулся ...
  8. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +3
    Сегодня, 08:32
    Вот теперь Макрона точно Кондратий хватит, с политикой хранции лягушатники и по миру пойдут , слуга народа любитель старушек не на ту лошадку ставил, пусть дальше фашингтону попу лижет, тьфу жопельлиз Макрон жопельлиз!
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:42
    После произошедшего летом 2023 года военного переворота в Нигере, эта страна встала на путь противостояния западному неоколониализму и теперь решила тесно сотрудничать с Российской Федерацией, в том числе и в военной сфере.
    . Без пафоса... просто выбрали другую сторону противостояния. Нам только на руку, но и проблем добавит и не мало.
    1. RuAbel Звание
      RuAbel
      +1
      Сегодня, 09:22
      Вопрос – почему выбрали другую сторону? У СССР на шее сидели африканцы, теперь РФ со своими жестами доброй воли сосать будут? После бесплатной раздачи слонов (зерна) есть подозрения, что и военная помощь будет "в кредит", а кредиты там обычно безвозвратные. Не, выхлоп будет, но ,в основном, для наших олигархов. Чёнить, да высосут из чёрного континента до очередного переворота...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:07
        Такие рассуждения имеют право быть и... имеют на то, серьёзные основания!
        Грабли там есть и не понятно, по ним топтатся будут или обойдутся стороной? request
  10. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    0
    Сегодня, 08:43
    У меня отвлеченный комментарий... как при всем натиске BLM движения и прочей повесточной требухи "Нигер" до сих пор не переименовали в "Афроамериканер"?
  11. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 08:47
    в последние годы серьезно возросло влияние России на Африканском континенте. Прежде всего, речь идет о бывших французских колониях

    Если не мы, то Китай эту нишу быстренько освоит....
    Так что, не надо щелкать....
  12. Zoer Звание
    Zoer
    0
    Сегодня, 08:55
    Кто такие "грамотные" заголовки составляет?
    Африканский телеканал: В Нигер прибыли 100 военных инструкторов из России и приобретённая у нашей страны военная техника

    Идёт цитирование африканского телеканала. Т.е. военная техника приобретённая у нашей страны- это у страны африканского телеканала? Я не ошибся? wassat
  13. bars042 Звание
    bars042
    0
    Сегодня, 08:56
    Камбули не Подведут!
    https://yandex.ru/video/preview/6890321285477910012
    )) soldier hi
  14. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:30
    Вот где нужен государству бизнес . Пришли военные ,а за ними бизнес .Они не только прибыль получают,но и являются проводниками политики России.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»