«Это беспроигрышное решение»: польская пресса пишет о создании в Быдгоще учебного центра НАТО и Украины

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«Это беспроигрышное решение»: польская пресса пишет о создании в Быдгоще учебного центра НАТО и Украины

Североатлантический альянс создает в польском городе Быдгощ новый учебный центр НАТО и Украины. О перспективах и пользе для Варшавы такого центра пишет польская пресса.

Решение создать в Быдгоще учебный центр было озвучено руководством НАТО в феврале 2024 года. Затем его подтвердил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Как известно, Быдгощ представляет собой практически полностью военный город, в котором сосредоточены воинские части и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Теперь к ним добавится и учебный центр НАТО.



Это беспроигрышное решение

- утверждает польское СМИ О2.

Польская пресса приводит перечень военных объектов в городе. Это инспекция обеспечения вооруженных сил, 1-я Поморская логистическая бригада, Учебный центр объединенных сил НАТО (JFTC), Группа интеграции сил НАТО, 3-й батальон связи НАТО, Центр экспертизы военной полиции НАТО и так далее. Кроме того, Быдгощ является важным коммуникационным узлом, который удобно использовать в военных целях.

Появление в городе нового учебного центра НАТО, считают польские чиновники, окажет продуктивное воздействие и на общее состояние городской инфраструктуры. В частности, появятся дополнительные рабочие места, будет дан толчок для более интенсивного развития сферы обслуживания. Мэр города Рафал Бруски заявил, что испытывает чувство гордости за сотрудничество муниципалитета с военными.

Однако польская пресса не учитывает многочисленные риски, которые являются следствием чрезмерной милитаризации Быдгоща. В случае начала крупномасштабного конфликта с Россией город станет одной из первоочередных целей ударов российской армии, и вряд ли местному населению это придется по душе.
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    15 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 08:56
      «Быдгощ представляет собой практически полностью военный город, в котором сосредоточены воинские части и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Теперь к ним добавится и учебный центр НАТО» —

      — То есть вполне законная военная цель ...
      1. Romario_Argo Звание
        Romario_Argo
        0
        Сегодня, 09:39
        согласен, но и Польшу понять можно - они уже просто защищаются
        Калининградский 11-й армейский корпус - плавно превращается в Армию
        Бригады переформировываются в Дивизии
        2 мотострелковые и 1 танковая дивизии, 4 бригады, 2 полка + 1 дивизия морской пехоты
      2. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        0
        Сегодня, 09:44
        И что немаловажно, очень компактная цель! drinks
      3. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 10:22
        Эта законная военная цель может (и будет) существовать и 50 и 100 лет и не испытывать никаких проблем от того, что она является законной целью.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 08:57
      Североатлантический альянс создает в польском городе Быдгощ новый учебный центр НАТО и Украины.

      Именно НАТО и Украины или уже Украины и НАТО...??? Я так понимаю, хохлопитеки уже и НАТО под себя подмяли...??? ЕС так уже давно под ними... Во дают!!! Весь Запад на себя работать заставили... То ли ещё будет... Хохлопитеки они такие... laughing
    3. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 09:01
      Это беспроигрышное решение
      Кто бы спорил. На создание центра и его дальнейшее функционирование деньги будут выделяться из фонда НАТО. Полякам останется только пожинать плоды НАТОвской "щедрости" и радоваться новым рабочим местам.
      создать в Быдгоще учебный центр
      А городок полностью напичкан военными структурами и представляет из себя важную цель в случае крупного конфликта.
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +1
        Сегодня, 09:10
        Кучненько так обустроились. Эффективность наших ракет при ликвидации этого гнойника будет прекрасной.
        Молодцы, в общем.))
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          0
          Сегодня, 10:23
          Только ликвидации никакой не будет. А так да, в теории все отлично.
          1. Tagan Звание
            Tagan
            0
            Сегодня, 10:38
            Будет или нет, судить трудно. Факт в том, что Польша нарывается. Сильно нарывается. А действия России частенько бывают непредсказуемы.
    4. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 09:05
      Это беспроигрышное решение

      А в чем выигрыш то?
      Первыми под удар попадёте что ли?
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 09:26
        Цитата: Леха с Андроида.
        Первыми под удар попадёте что ли?

        И будет как в сказке - "Одним ударом - семерых убивахам" tongue
    5. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 09:18
      Очень занятная информация сегодня вылезла на одном западном ресурсе. Польские спецслужбы ведут расследование в государственной польской нефтегазовой компании Orlen в сотрудничестве с Россией по обходу санкций с российской нефтью .Весело.Поляки в своём репертуаре.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 09:25
        Оrlen по прежнему закупает нефть из нефтепровода " Дружба" для своего НПЗ в Чехии в г Литвинов.Время ещё не настало чехов немного наказать ,вместе с поляками? bully
      2. Mедвежонок Звание
        Mедвежонок
        +1
        Сегодня, 10:10
        Война есть война, а деньги надо как-то зарабатывать. Богатые люди по обе стороны фронта всегда найдут источник дохода, а бедные останутся в окопах, как это было всегда.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          -1
          Сегодня, 10:19
          Что от вашего коментария пахнуло украинской безнадёгой.В России есть военные части сформированные из добровольцев, где командир успешный бизнесмен и у него проблем с снабжением нет ,у него всё лучшее.

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