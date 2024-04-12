В Москве при задержании ликвидировали террориста, готовящего взрыв в одной из синагог столицы

ФСБ РФ пресечена преступная деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего совершить теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан (...) 10 апреля при задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем

Российские силовики предотвратили теракт в одной из синагог Москвы, подготавливаемый уроженцем одной из стран Средней Азии. Как сообщили в ЦОС ФСБ, при попытке задержания террорист был ликвидирован.Сотрудники ФСБ в ходе оперативных мероприятий вышли на уроженца одной из стран Средней Азии, прибывшего в Москву в прошлом году после освобождения из мест лишения свободы. Как оказалось, молодой человек является сторонником одной из запрещенных в России террористических организаций и готовит теракт в синагоге при массовом скоплении людей. Он уже провел разведку местности, а также закупил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. При задержании несостоявшийся террорист оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.- говорится в сообщении ЦОС ФСБ.По месту проживания террориста обнаружено изготовленной самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления. Оперативные и следственные действия продолжаются.