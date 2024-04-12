В Москве при задержании ликвидировали террориста, готовящего взрыв в одной из синагог столицы

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В Москве при задержании ликвидировали террориста, готовящего взрыв в одной из синагог столицы

Российские силовики предотвратили теракт в одной из синагог Москвы, подготавливаемый уроженцем одной из стран Средней Азии. Как сообщили в ЦОС ФСБ, при попытке задержания террорист был ликвидирован.

Сотрудники ФСБ в ходе оперативных мероприятий вышли на уроженца одной из стран Средней Азии, прибывшего в Москву в прошлом году после освобождения из мест лишения свободы. Как оказалось, молодой человек является сторонником одной из запрещенных в России террористических организаций и готовит теракт в синагоге при массовом скоплении людей. Он уже провел разведку местности, а также закупил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. При задержании несостоявшийся террорист оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.



ФСБ РФ пресечена преступная деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего совершить теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан (...) 10 апреля при задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем

- говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По месту проживания террориста обнаружено изготовленной самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления. Оперативные и следственные действия продолжаются.

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    44 комментария
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    1. 501Legion Звание
      501Legion
      +12
      Сегодня, 08:57
      почему страну не называют а пишут общими фразами лишь
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        +3
        Сегодня, 09:00
        Потому что, наверное, по мнению автора новости, эти все к нам переезжают и нэвэрлэнда.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 09:20
          Цитата: AdAstra
          Потому что, наверное, по мнению автора новости, эти все к нам переезжают и нэвэрлэнда.


          Не только в этой публикации, в других источниках тоже не упоминается, откуда приехал преступник. Но нашлись некоторые другие дополнительные сведения о нём:

          "Речь идет об иностранце 2002 года рождения. На родине он отбывал наказание «за совершение преступления общеуголовного характера» и в это время установил контакты с осужденными за террористическую деятельность. В результате фигурант «стал разделять идеологию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации» — ее название не уточняется.
          В ноябре 2023-го, освободившись из колонии, иностранец приехал в Россию и начал подготовку к теракту" (с)
        2. frruc Звание
          frruc
          +3
          Сегодня, 09:44
          ............прибывшего в Москву в прошлом году после освобождения из мест лишения свободы.

          Этим молодым людям годами промывают мозги на Родине, а потом они благополучно и без проблем приезжают в РФ (подготовленными и идеологически подкованными) В то время как инженерный, IT и некоторые "деятели культуры" рвут на запад или юг.
      2. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +11
        Сегодня, 09:03
        почему страну не называют а пишут общими фразами лишь

        Боятся негативной реакции людей...хотя на мой взгляд власти скрывая информацию об преступниках только ухудшают ситуацию...уродливая форма толерантности и терпимости к личности убийц, террористов, насильников до добра не доведёт.
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          +1
          Сегодня, 09:11
          уродливая форма толерантности и терпимости к личности убийц, террористов, насильников до добра не доведёт.
          Толерантность тут ни разу не причем, на завозе незаменимых специалистов делаются огромные деньги, зачем внимание привлекать. Хотя иногда глядя на размах завоза, закрадывается мысль, а не хотят ли заменить коренное население, раз в открытое столкновение с страной с ЯО идти опасно, тихой сапой...
      3. james Звание
        james
        +3
        Сегодня, 09:03
        Отгадайте с 3-х раз. По мнению администрации сайта несёт достаточно полезной информации.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 09:20
          Неужели для того,что бы Моссад не навести? belay yes
      4. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 09:09
        Религиозные фанатики... чьи они??? Да ничьи, они такие есть.
        Это не отменяет нашей озабоченност/тревог вообще, о том, что к нам попадают, разными путями, много не адекватных и преступников!
        В общем, проблемы есть и эта забота наша общая, но первую скрипку должно играть государство, контролирующих органы, охранители!
      5. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 09:14
        Цитата: 501Legion
        почему страну не называют а пишут общими фразами лишь

        Да разве велика разница, откуда он именно? Поезда Душанбе-Москва и Ташкент-Москва каждый день бесконтрольно их возят. В каждом областном городе по пути по взводу-два ежедневно высаживают.
        А вербовать оптом за три копейки - тоже невелика премудрость. Эти, из "Крокуса", тоже денег хотели и думали, что их с Украины прямиком домой с премией отправят - вон, отец одного из них говорил, что он перед расстрелом звонил и обещал, что через несколько дней приедет. А на самом деле наши мужики спасли их от того, чтобы их в ближайшей "зелёнке" не прикопали. Вербуют овцеводов на родине оптом.

        Удивляет, что наглосаксы, так обделавшись в "Крокусе" с ИГИЛом, шпарят по той же методичке,. Или навербовали, так не пропадать же "добру"? Раскачать межнациональную истерику да на своих врагов с наших стрелки перевести. Примитивно - аж зубы сводит...
    2. AdAstra Звание
      AdAstra
      -1
      Сегодня, 08:59
      Вот же ш, таки, бен зона.
      1. bars042 Звание
        bars042
        -1
        Сегодня, 09:08
        И вам того же:
        [https://ok.ru/video/7246170556980]
        1. AdAstra Звание
          AdAstra
          +1
          Сегодня, 09:13
          А Вы, таки, не согласны, что тот которого ликвидировали - нехороший человек?
          1. bars042 Звание
            bars042
            0
            Сегодня, 09:30
            А Вы, таки, для начала, ответьте на вопрос:
            "Шо це таке":
            Вот же ш, таки, бен зона ??
            1. AdAstra Звание
              AdAstra
              +2
              Сегодня, 09:32
              Вот же ш, таки, сын женщины с низкой социальной ответственностью.
              Так лучше? hi
              1. bars042 Звание
                bars042
                -2
                Сегодня, 09:35
                Вот Чесно! Ничего не понял!
                1. AdAstra Звание
                  AdAstra
                  0
                  Сегодня, 09:41
                  "Вот же ш, таки, сын проститутки."
                  А так? Надеюсь не надо объяснять про кого я это?
                  1. bars042 Звание
                    bars042
                    -4
                    Сегодня, 09:49
                    А ты сам то, из под какого члена зародился?
                    Неужто из под болтореза?
                    1. AdAstra Звание
                      AdAstra
                      +2
                      Сегодня, 09:53
                      А чё задело, как я о террористе отозвался, обидело?
                      1. bars042 Звание
                        bars042
                        -3
                        Сегодня, 09:56
                        Слив засчитан!
                        Ведь речь была, с твоих слов про мою Мать! А ты слился когда напомнили про Твою!
                        1. AdAstra Звание
                          AdAstra
                          +1
                          Сегодня, 10:00
                          Проспитись товарищ. И вообще пить в рабочий день с утра не комильфо. hi
                        2. bars042 Звание
                          bars042
                          -2
                          Сегодня, 10:08
                          Великобританский волк табе товарищь!
                          А шо ты так свободно пишеш в Рабочее то Время?
                        3. AdAstra Звание
                          AdAstra
                          0
                          Сегодня, 10:39
                          И Вам всего хорошего."""""
                        4. bars042 Звание
                          bars042
                          0
                          Сегодня, 10:41
                          Не буду вас задерживать. Пишите есчо!
        2. Болторез Звание
          Болторез
          +1
          Сегодня, 09:21
          вам того же:
          Не понял, зачем здесь это ваше видео, но эта версия лучше
          Вживую они просто огонь.
          1. bars042 Звание
            bars042
            0
            Сегодня, 09:24
            Вы Лично, лично Вы, поняли об чём речь - "Вот же ш, таки, бен зона" ?
    3. Peter1First Звание
      Peter1First
      +7
      Сегодня, 08:59
      Он наверное хотел на еврейскую пасху взорвать, да не успел! Надо как в Турции сделать визовый режим со среднеазиатами, а наказание за выдачу им незаконных разрешений увеличить лет до 25...
    4. Болторез Звание
      Болторез
      +6
      Сегодня, 09:03
      прибывшего в Москву в прошлом году после освобождения из мест лишения свободы.
      Ценный специалист по варке чифиря sad .
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        +3
        Сегодня, 09:16
        Ценнее не бывает. Хорошо, что вовремя воздали ему за его "ценность" hi """""
    5. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 09:04
      при попытке задержания террорист был ликвидирован.
      . это, как раз, похоже на религиозного фанатик.
      Сейчас горит большой пожар на БВ, искры летят во все стороны... до летают и до нас!!!
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        0
        Сегодня, 09:22
        А чего хотели евреи, чтобы муслимы их любили и уважали за Газу, за Сирию и т д ?
        1. AdAstra Звание
          AdAstra
          +3
          Сегодня, 09:29
          Пусть тогда ехал бы в газу и воевал с солдатами цахал, а не теракты в РФ в синагогах устраивал.
          1. Peter1First Звание
            Peter1First
            +1
            Сегодня, 09:34
            А ему то какая разница? Там евреи, тут евреи. Только туда ехать далеко и дорого, языка не знает, визы нет... А тут те же евреи, но добраться до них куда проще!
            1. AdAstra Звание
              AdAstra
              +2
              Сегодня, 09:38
              Разница большая. Там его "товарищи" евреи очень быстро помножили бы на ноль и дело даже бы до перестрелки не дошло, прилетела бомба бы и привет. А тут безоружные люди, которые ничем ответить бы не смогли, пока дело дошло бы до реакции спецслужб, если бы его сейчас не выявили. А так - собаке собачья смерть.
            2. rocket757 Звание
              rocket757
              0
              Сегодня, 09:54
              Здесь, российские граждане!!!
              Граждане имеют право на защиту от государства, везде, всегда!
              Главенство закона, только и всего.
        2. rocket757 Звание
          rocket757
          +2
          Сегодня, 09:51
          Нас должно волновать, в первую очередь то, чего хотим МЫ, что для нас важно, нужно!
          Религиозный терроризм нам НЕ НУЖЕН!!! Ни в каком виде, ни от кого, нигде, никак.
          1. Peter1First Звание
            Peter1First
            +3
            Сегодня, 10:03
            Да чихать хотели азиаты на то "чего хотим МЫ"! Они совсем не собираются интегрироваться в наше общество, живут своими диаспорами со своими интересами, и делают только то, что сами считают нужным!
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              0
              Сегодня, 10:20
              Что будет, то и увидим!
              Главное, не переборщить со своими хотелкам, что б потом не разочаровыватся.
    6. Дилетант Звание
      Дилетант
      +3
      Сегодня, 09:16
      Наконец то начали "решать" с террористами так, как надо. Нечего их держать в тюрьме и кормить.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +6
        Сегодня, 09:23
        Да???А не завозить целенаправленно в страну?Не?Заратустра не позволяет?Самое наипервейшее решение по борьбе с терроризмом..Увы.
    7. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +4
      Сегодня, 09:17
      Цитата: Trapp1st
      уродливая форма толерантности и терпимости к личности убийц, террористов, насильников до добра не доведёт.
      Толерантность тут ни разу не причем, на завозе незаменимых специалистов делаются огромные деньги, зачем внимание привлекать.

      Так как раз это и привлекает.
      Сейчас любое подобное сообщение наводит на мысль не таджики ли это с узбеками...а уж если расстрелы расстрелы начнутся наших людей тут национальность убийц никак не скроешь.
      1. bars042 Звание
        bars042
        0
        Сегодня, 10:38
        национальность убийц никак не скроешь

        Вы сами то в "это" верите?
    8. народник Звание
      народник
      +5
      Сегодня, 09:24
      Не страна у нас, а проходной двор.Шляются педофилы и уголовники, простите, ценные специалисты из Средней Азии, как хотят. negative
    9. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 09:34
      Не первый такой случай за последнее время.
      Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В ФСБ заявили о предотвращении теракта в синагоге в Москве, который готовили боевики запрещенного в РФ афганского "филиала" ИГИЛ.

      "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Калужской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации "ИГИЛ" в Афганистане - "Вилаят Хорасан", члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы", - заявили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

      https://www.interfax.ru/russia/949428

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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