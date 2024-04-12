Американское издание: Ужесточение мобилизации на Украине может привести к паническим настроениям в обществе

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Американское издание: Ужесточение мобилизации на Украине может привести к паническим настроениям в обществе

Новый законопроект киевского режима об ужесточении мобилизации может привести к противоположному результату. Ведь большинство украинских мужчин не хочет воевать и пытается избежать мобилизации в ВСУ любыми способами.

Сложившаяся ситуация давно не является секретом и для западных средств массовой информации. В той же американской прессе неоднократно писали и о кадровом дефиците в ВСУ, и о нежелании украинцев идти на военную службу по мобилизации.

Ужесточение мобилизации на Украине может привести к паническим настроениям в обществе

- пишет американская газета The Washington Post.

Как утверждает издание, хотя значительная часть населения Украины поддерживает власти в вопросе вооруженного конфликта, но погибать на фронте люди не хотят. Им проще выделять деньги волонтерам, оказывать информационную поддержку, но в роли мобилизованных солдат украинцы себя не представляют.

Издание отмечает, что украинская армия столкнулась с нехваткой многих тысяч солдат. Из-за этого невозможно проводить полноценную ротацию, а ведь тысячи военнослужащих воюют уже больше двух лет, находясь в отрыве от своих семей.

С другой стороны, нельзя забывать и о том, что ужесточение мобилизации может способствовать дальнейшей демографической катастрофе на Украине. Сейчас украинские женщины стараются вывозить своих сыновей подросткового возраста за пределы страны, пока они не достигли совершеннолетия и не попали под действующий запрет на выезд из страны мужчин призывного возраста.
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    17 комментариев
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    1. Ирек Звание
      Ирек
      +2
      Сегодня, 09:06
      Паника это хорошо , это не на муйдане скакать за ношенные кружевные труселя.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 09:17
        Паника это хорошо , это не на муйдане скакать за ношенные кружевные труселя.

        А где новые то взять... Украина уже давно европейским Second Hand - ом стала... Туда Запад весь свой мусор сбрасывает... Утилизировать дороже... Зато посмотрите какие драки на входе в такие магазины, дабы приобрести эти ношенные кружевные труселя... Да ещё и перепродать потом...
      2. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 10:14
        Вот только паники нет. Зе хорошо манипулирует и играет на публику - мобилизация не с 20 лет, а с 25. Женщины - только добровольно. А хахлы - они просто как овцы. Загреьли - значит буду воевать против русских. Никто оружие против власти и не пытается обратить.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 09:10
      «Большинство украинских мужчин не хочет воевать и пытается избежать мобилизации в ВСУ любыми способами» —

      — "Моя хата з краю" ...
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +6
      Сегодня, 09:12
      Не приведет. Скакания на майдане- не привели. Шествия нациков- не привели. Чего уж сейчас,переживать? Поздно.
    4. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 09:13
      Военкомы Зеленского настоящие костоломы и живодеры.
      Полно видеороликов где они гражданам Украины заламывают руки и бьют как при допросах третьей степени в Гестапо.
    5. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 09:14
      Американское издание: Ужесточение мобилизации на Украине может привести к паническим настроениям в обществе
      . Панические настроения... а кастрюли и взболтанные мозги, это ж не просто так!!! Как раз защита от того, что б население не возбухало, покорно шло на убой...
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 09:22
        Цитата: rocket757
        Панические настроения... а кастрюли и взболтанные мозги, это ж не просто так!!!

        Да тут и мозги на место станут. Не успели принять поправку к закону о мобилизации с 25 лет, как раздается вопль "волонтера" Тараса Чмута!
        «По моему мнению, мобилизация должна происходить с 20 лет уже. Мы слишком много потратили времени.
        Если мы хотим выжить как страна, мы должны повернуться лицом к войне, принять ее как реальность и начать что-то делать.
        Иначе это все зря. Мы теряем время, мы неэффективны», — завил украинский волонтер Тарас Чмут.
        Он пояснил, что сотни тысяч человек на Украине уже погибли или покалечены в результате боевых действий, и без активной мобилизации их смерти окажутся бессмысленными.
        Источник: https://rusvesna.su/news/1712833750
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 10:01
          Да тут и мозги на место станут.
          . Было б чему там вставать...
          Понятно, что люди находятся в разной степени отупения, опупения.... но, как уже не раз писали, основные инстинкты, это навсегда и подавить их, это только.... "химией" например, но эффект временный.
          В общем, удивляться есть чему... там уже идёт тотальная могилизация! О каких то перспективах, о будующем, говорить стоит только в... в общем, грядёт катастрофа не по отдельным направлениям, а вообще!
        2. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          0
          Сегодня, 10:17
          Это - как раз психологический трюк и он работает. Мол смотрите как можно было и как сделали мы - скачите и радуйтесь
      2. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 09:22
        тикаемо хлопци у польшу..
      3. Romario_Argo Звание
        Romario_Argo
        +1
        Сегодня, 09:28
        даже американцы подводят нас к мыслям о создании на украине освободительного движения
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 10:04
          Все сложно/просто... нет/не видно/не могут показаться настоящие лидеры нигде, никак и это трагично, для всех остальных, кто готов и... прочее.
    6. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 09:24
      Ужесточение мобилизации на Украине может привести к паническим настроениям в обществе
      У части этого общества уже давно такие настроения, иначе не бежали бы в Европу кто как и на чем может уже на протяжении двух лет. А часть выехала еще до начала СВО чему сегодня очень радуется.
      1. Romario_Argo Звание
        Romario_Argo
        +1
        Сегодня, 09:29
        зато у тех кто остался, есть шанс в скором будущем войти в государственный аппарат на новых российских территориях - через участие в партизанском движении
        а это деньги - а украинцы очень любят деньги
    7. Болторез Звание
      Болторез
      +4
      Сегодня, 09:32
      большинство украинских мужчин
      Вовсе не против войны- они просто хотят чтобы воевал кто-то другой.
    8. Everevil Звание
      Everevil
      0
      Сегодня, 09:51
      ...хотя значительная часть населения Украины поддерживает власти в вопросе вооруженного конфликта, но погибать на фронте люди не хотят

      Всё, что нужно знать о селюковом менталитете. Свидомость, как она есть yes

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