Новый законопроект киевского режима об ужесточении мобилизации может привести к противоположному результату. Ведь большинство украинских мужчин не хочет воевать и пытается избежать мобилизации в ВСУ любыми способами.Сложившаяся ситуация давно не является секретом и для западных средств массовой информации. В той же американской прессе неоднократно писали и о кадровом дефиците в ВСУ, и о нежелании украинцев идти на военную службу по мобилизации.- пишет американская газета The Washington Post.Как утверждает издание, хотя значительная часть населения Украины поддерживает власти в вопросе вооруженного конфликта, но погибать на фронте люди не хотят. Им проще выделять деньги волонтерам, оказывать информационную поддержку, но в роли мобилизованных солдат украинцы себя не представляют.Издание отмечает, что украинская армия столкнулась с нехваткой многих тысяч солдат. Из-за этого невозможно проводить полноценную ротацию, а ведь тысячи военнослужащих воюют уже больше двух лет, находясь в отрыве от своих семей.С другой стороны, нельзя забывать и о том, что ужесточение мобилизации может способствовать дальнейшей демографической катастрофе на Украине. Сейчас украинские женщины стараются вывозить своих сыновей подросткового возраста за пределы страны, пока они не достигли совершеннолетия и не попали под действующий запрет на выезд из страны мужчин призывного возраста.

Ужесточение мобилизации на Украине может привести к паническим настроениям в обществе

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