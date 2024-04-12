Эстонские власти захотели запретить РПЦ на территории страны
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Руководство Эстонии собирается признать Русскую православную церковь (РПЦ) «террористической организацией». Об этом заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.
По словам руководителя МВД Эстонии, он намерен обратиться с соответствующим предложением к Рийгикогу (эстонскому парламенту). Позицию министра приводит информационный ресурс ERR.
Ранее стало известно, что Эстонская православная церковь (ЭПЦ) отказалась от предлагаемого ей властями страны разрыва канонических связей с Русской православной церковью. В ЭПЦ отметили, что исторически и духовно связаны с РПЦ.
Если деятельность РПЦ в Эстонии будет запрещена, то ЭПЦ в любом случае придется прервать связи с Московским патриархатом. Иного варианта для церкви не будет, учитывая перспективы давления со стороны эстонских спецслужб. Власти страны обещают не закрывать храмы ЭПЦ, но требуют прекращения взаимодействия с РПЦ.
Не исключено, что по украинскому сценарию Таллин сейчас попытается создать параллельную структуру, которая бы попыталась переманить к себе православных верующих. Эта структура будет находиться под полным контролем эстонских спецслужб и следовать в духе официальной позиции властей страны.
Поэтому вполне вероятно, что уже сейчас эстонские власти ведут работу среди православного духовенства страны, пытаясь найти подходящие для воплощения в жизнь такого сценария кандидатуры.
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