Эстонские власти захотели запретить РПЦ на территории страны

47
Эстонские власти захотели запретить РПЦ на территории страны

Руководство Эстонии собирается признать Русскую православную церковь (РПЦ) «террористической организацией». Об этом заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

По словам руководителя МВД Эстонии, он намерен обратиться с соответствующим предложением к Рийгикогу (эстонскому парламенту). Позицию министра приводит информационный ресурс ERR.

Ранее стало известно, что Эстонская православная церковь (ЭПЦ) отказалась от предлагаемого ей властями страны разрыва канонических связей с Русской православной церковью. В ЭПЦ отметили, что исторически и духовно связаны с РПЦ.

Если деятельность РПЦ в Эстонии будет запрещена, то ЭПЦ в любом случае придется прервать связи с Московским патриархатом. Иного варианта для церкви не будет, учитывая перспективы давления со стороны эстонских спецслужб. Власти страны обещают не закрывать храмы ЭПЦ, но требуют прекращения взаимодействия с РПЦ.

Не исключено, что по украинскому сценарию Таллин сейчас попытается создать параллельную структуру, которая бы попыталась переманить к себе православных верующих. Эта структура будет находиться под полным контролем эстонских спецслужб и следовать в духе официальной позиции властей страны.

Поэтому вполне вероятно, что уже сейчас эстонские власти ведут работу среди православного духовенства страны, пытаясь найти подходящие для воплощения в жизнь такого сценария кандидатуры.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    47 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +6
      Сегодня, 09:29
      Предлагаю запретить эстонию.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 09:33
        Китай уже отменил лимитрофов - даже из своего таможенного списка стран удалил.
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 09:33
        Предлагаю запретить эстонию.

        Да её и так никто в упор не видит... Вот поэтому ей и приходится так громко лаять на Россию, чтобы её заметили...
      3. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        +3
        Сегодня, 09:57
        Предлагаю запретить эстонию.

        А как вам запрет России (РПЦ) в сторону Абхазии с её Ново-Афонским монастырем, который остался вне всякой канонической принадлежности хоть к одной из православных церквей. Просились к нам в РПЦ, но мы отказали, не желая ссориться с Грузинской православной церковью, из под которой они сбежали после войны за независимость. Просились под Константинопольского предателя православия, Варфоломея, но и он им отказал по той же причине. Говорят, на Афоне какой-то монастырь согласился дружить с ними, неофициально.... Это все к вопросу о единстве в православии, которого никогда не было ранее, а сейчас особенно.
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          +1
          Сегодня, 10:00
          Это все к вопросу о единстве в православии, которого никогда не было ранее, а сейчас особенно.
          Это в принципе к любым верования относится.
          1. Сабуров_Александр53 Звание
            Сабуров_Александр53
            0
            Сегодня, 10:07
            Согласен, но после раскола у католиков на протестантские церкви, большинство оставшихся верующих под Папой Римским блюдут дисциплину в подчинении, но загнивая изнутри. А так, формально Папа глава единой католической церкви и веры. Далай-Лама глава всех буддистов, чего нет в православии... я об этом.
        2. bayard Звание
          bayard
          +2
          Сегодня, 10:20
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Это все к вопросу о единстве в православии, которого никогда не было ранее, а сейчас особенно.

          Предлагаю вернуть Красный Флаг в качестве Государственного и завязывать с мракобесием на государственном уровне . Со всеми видами подобного мракобесия . Красный Флаг , это не только Знамя Победы , но и Великокняжеский (и просто княжеский) стяг русских князей . А ещё это флаг восставшего праведного Человечества против нечестивого Захаки (из Авесты и "Шах-Намэ"\"Книга Царей") , если кто-то о древности и преемственности возразит .
          А трёхцветный власовский "прапор" - символ не просто вассала , но и подвассала . Флаг Суверенного Государства обязан быть одноцветным . Таким для нас всегда был флаг Красного Цвета . Ибо Красный Цвет - символ Законной Власти и полного государственного суверенитета .
          Под власовской тряпкой суверенитета не стяжать .
          А под Красным Знаменем мы в мгновение ока все свои земли соберём .
          Миром правят Знаки и Символы . И пренебрегать этой данностью недопустимо .
          Наш законный Государственный Флаг - Красный .
          Хотим собрать и сплотить коалицию против против в конец ошалевших Врагов Человечества ? . . . Хотим ??
          Поднимаем Красный Стяг русских князей и всего Праведного Человечества .
          Каким и был Государственный Флаг Советского Союза !
          1. Сабуров_Александр53 Звание
            Сабуров_Александр53
            0
            Сегодня, 10:34
            Так просто? Поменять флаг и пол проблемы сама рассосется?

            А под Красным Знаменем мы в мгновение ока все свои земли соберём .

            А вы точно уверены про мгновение ока? Я даже не стану говорить про бывшие республики СССР, тут внутри самой России нет ничего похожего на единство под Красным флагом. А самое главное, что конкретно будет под ним, у нас сразу народятся истинные патриоты и все как на подбор умные? Ну вы и фантазер! Или развивайте мысль с уточнениями, как в мгновение ока такое состряпать.
            1. Аэродромный Звание
              Аэродромный
              0
              Сегодня, 10:41
              пущай рпц и воюет с ними.
    2. Болторез Звание
      Болторез
      -1
      Сегодня, 09:30
      Церковь имеет влияние разве что на две-три сотни бабок( в платках, не на счетах). И чего они хотят добиться?
      1. Romario_Argo Звание
        Romario_Argo
        +4
        Сегодня, 09:33
        чего они хотят

        появления в эстонии партизанского военизированного батальона РПЦ имени русского монаха-воина, инок Троице-Сергиевского монастыря Александра Пересвета
        с ядром из православных бойцов СпН ССО и матчастью МО ВСРФ поможет
        1. Болторез Звание
          Болторез
          +2
          Сегодня, 09:35
          партизанского военизированного батальона
          Откуда возьмете партизан? В Эстонии всех все в принципе устраивает как есть, судя по непроисходящему там.
          1. Romario_Argo Звание
            Romario_Argo
            +2
            Сегодня, 09:42
            1-е = деньги,
            2-е = посты в гос.аппарате будущей новой эстонской республики
            - это уже власть и статус - а это уже большие деньги
            "из грязи в князи" - как раз через партизанщину
            вопрос, только кто первый - тот и выиграет джек-пот
            1. Болторез Звание
              Болторез
              0
              Сегодня, 09:51
              посты в гос.аппарате будущей новой эстонской республики
              Шкура неубитого медведя не греет, это раз. Второе- зачем менять вoзможность ездить без визы в 187 стран мира, владеть боевым оружием и получать неплохие зарплаты в евро на ценных специалистов на своих улицах и получки в 700 евро?
              власть и статус - а это уже большие деньги
              Верьте или нет- но в Эстонии чиновники живут на зарплату и в итоге выходит лучше для всех. А вы априори смотрите на посты в госаппарате как на кормушку. Это по вашему правильно?
              1. Romario_Argo Звание
                Romario_Argo
                +2
                Сегодня, 09:54
                я бы не был так категоричен
                на территории РФ уже сформировано украинское правительство в изгнании
                аналогия такая же как и с Тихановской и Беларусью
                тоже самое будет и в Прибалтике
                главное что РФ официально признает правительство Эстонии и Украины в изгнание (!)
                законодательство РФ главенствует над международным по конституции РФ
                1. Болторез Звание
                  Болторез
                  -1
                  Сегодня, 09:56
                  аналогия такая же как и с Тихановской и Беларусью
                  И результат будет точно таким же- нулевым, не считая усмешек.
                  1. Romario_Argo Звание
                    Romario_Argo
                    +1
                    Сегодня, 09:58
                    я бы так НЕ думал.
                    мы признаем новую пророссийскую власть Эстонии и Украины в изгнании
                    по их просьбе и договору о военной помощи - можем легитимно ввести ВС РФ в ту же Эстонию
                    а эти не до развитые в европе пускай ржут дальше laughing
                    1. Болторез Звание
                      Болторез
                      +1
                      Сегодня, 10:05
                      можем легитимно ввести ВС РФ в ту же Эстонию
                      В таком случае НАТО вполне легитимно ответит на агрессию. Если украина еще рассматривается как российские задворки, то с прибалтикой немного по другому.
                      1. Romario_Argo Звание
                        Romario_Argo
                        0
                        Сегодня, 10:08
                        думаю, что страны НАТО, как: США, Германия, Англия и Франция
                        - не полезут в этот ад
                        так что прибалты и поляки просто расходный материал как и украина
                        1. Болторез Звание
                          Болторез
                          +1
                          Сегодня, 10:11
                          - не полезут в этот ад
                          Они его устроят. Потому что сдать своих давних союзников= расписаться в бессилии и тогда желающие оттяпать кусок полезут со всех щелей.
                        2. Romario_Argo Звание
                          Romario_Argo
                          0
                          Сегодня, 10:12
                          Они его устроят

                          это линейная интерпретация - так в реальности НЕ бывает
                          англосаксам нужен многоходовый схематоз - ибо это тогда не будут они
                          опять же это только ваше мнение
                          а у нас для этих вопрос и договорняков есть МИД
                        3. Болторез Звание
                          Болторез
                          +1
                          Сегодня, 10:14
                          нас для этих вопрос и договорняков есть МИД
                          Последние 10 лет показавший полную некомпетентность и дилетантизм, увы и ах.
                        4. Romario_Argo Звание
                          Romario_Argo
                          -3
                          Сегодня, 10:17
                          полную некомпетентность

                          и снова здрасте,
                          если Вам о чем то не доложили - значит узнаем из учебников лет через 50
                          тогда бы и наш МИД не был бы МИДом
                        5. Болторез Звание
                          Болторез
                          +1
                          Сегодня, 10:21
                          узнаем из учебников лет через 50
                          Не нужно 50 лет, чтобы увидеть жесткие просчеты. Numero uno-официальное признание правительства кидал с банковой.
              2. carpenter Звание
                carpenter
                0
                Сегодня, 10:18
                Цитата: Болторез
                Верьте или нет- но в Эстонии чиновники живут на зарплату и в итоге выходит лучше для всех.

                При окладе депутата Ригикогу в 4000 евро, плюс представительские 1500 евро, можно жить. А если председатель какой то комиссии и того более. Пенсия тоже будет немалая, после одного срока в парламенте.
                1. Болторез Звание
                  Болторез
                  +2
                  Сегодня, 10:23
                  При окладе депутата Ригикогу в 4000 евро
                  В два с половиной (всего лишь) раза выше зарплаты строителя. Дантист больше зарабатывает. Сравните с российскими депутатами, которые еще и берут не стесняясь.
                  1. carpenter Звание
                    carpenter
                    +1
                    Сегодня, 10:26
                    Цитата: Болторез
                    Сравните с российскими депутатами, которые еще и берут не стесняясь.

                    Да и у нас берут, но "рамсы не путают", меру держат.
                    1. Болторез Звание
                      Болторез
                      +1
                      Сегодня, 10:27
                      "рамсы не путают", меру держат.
                      Это уже огромный плюс, согласитесь.
                      1. carpenter Звание
                        carpenter
                        +1
                        Сегодня, 10:31
                        Цитата: Болторез
                        "рамсы не путают", меру держат.
                        Это уже огромный плюс, согласитесь.

                        Конечно плюс, когда не зарываются.
                        1. Болторез Звание
                          Болторез
                          0
                          Сегодня, 10:35
                          Конечно плюс
                          Между прочим могу отметить, что в Эстонии нет ни одной мечети. Культурный центр ислама есть, но это все же не то.
      2. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        +1
        Сегодня, 09:43
        И чего они хотят добиться?

        Того же, чего добиваются все другие православные церкви в мире - независимости в окормлении паствы. И кстати, в Эстонии самой первой, после Перестройки, возник раскол, который удалось на время пригасить эстонцу Ридигеру (Алексию II), путем радела православных приходов на две независимые части.
        Тут можно больше удивляться, что среди подавляющего лютеранского большинства верующих в Эстонии, есть православные эстонцы и не обязательно русские по крови. Вот именно они были главными противниками оставаться под РПЦ (Москвы).
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 10:30
          Цитата: Сабуров_Александр53
          среди подавляющего лютеранского большинства верующих в Эстонии, есть православные эстонцы

          Православие у нас, самая большая конфессия, больше чем лютеранская. Есть храм католический и храм греко-католический, ну и конечно синагога.
      3. Валерий Мамай Звание
        Валерий Мамай
        +2
        Сегодня, 09:56
        По словам министра (Ляэнеметсa), подчиненность Москве ЭПЦ МП, имеющей 100 000 прихожан, представляет угрозу безопасности Эстонии.
        Так что не три бабушки
        1. bayard Звание
          bayard
          0
          Сегодня, 10:38
          На Донбассе в 2014 г. появилась Русская Православная Армия . И знаете , хорошо воевала .
      4. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 10:23
        Цитата: Болторез
        Церковь имеет влияние разве что на две-три сотни бабок( в платках, не на счетах).

        Я хожу в Никольскую церковь каждое воскресенье, бабок мало, в основном люди среднего возраста и молодежь.
    3. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +2
      Сегодня, 09:33
      А не обьявить ли нам правительство Эстонии террористической организацией?
      1. Лешак Звание
        Лешак
        0
        Сегодня, 10:06
        Это будет прям сразу после объявления верхушки укрорейха террористической организацией - то есть никогда.
    4. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 09:38
      L'Estonie veut mettre sa "democratie" au niveau de celles de l'occident...
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 09:46
        Цитата: YanniKounnar
        L'Estonie veut mettre sa "democratie" au niveau de celles de l'occident...
        читаете по русски, а ответить в лом ? да , все лимитрофы строят " демократию" по образу и подобию хозяина.
    5. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 09:44
      Руководство Эстонии собирается признать Русскую православную церковь (РПЦ) «террористической организацией»
      Это уже переходит все границы разумного (про моральную сторону не говорю, т.к. ее там давно нет) и является прямым вызовом России. Пора запрещать прибалтов на дипломатическом уровне.
    6. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 09:48
      Эстонские власти захотели запретить РПЦ на территории страны
      . Ну так БЕСЫ, НЕЧИСТЬ... их корежит не по детски.
      Пытаются зачистить территорию, для своих не чистых делишек.
      1. Romario_Argo Звание
        Romario_Argo
        +1
        Сегодня, 10:04
        в ЦРУ не понимают наш менталитет и нашу духовность
        так что война против нашей РПЦ - это безумие
        это заведомо проигрышное деяние Американского дьявола
        со всего мира польются ручейки в Эстонию православных воинов против нечести
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 10:26
          У всего есть начало, у всего есть конец!
          Нечисть никогда не побежала на земле окончательно... приходит ЧЕЛОВЕК и всю нечисть сметают туда, где ей и место!
          На земле ей не место!
    7. Холостой_пистон Звание
      Холостой_пистон
      +1
      Сегодня, 09:50
      Всё нормально, наш МИД выразит возмущение.
    8. Александр_Давыденко Звание
      Александр_Давыденко
      +1
      Сегодня, 09:53
      В очередной раз убеждаюсь, что чернь - неблагодарна! Кем были Латвия, Эстония, Литва? Землями Ливонского ордена, Речи Посполитой, Шведского королевства,и Российской империи, которые назывались Эстляндия, Лифляндия, Курляндия, и в которых немецкие бороны и польские шляхтичи эксплуатировали местное население! Россия на этой территории отменила крепостное право раньше других еще в 1817-19 гг при Александре I. А дворянство этих земель сохраняло свои права и привилегии вплоть до революции 1917 года. Взять хотя бы советский период их истории, когда СССР стремился сделать из них витрину социализма! Плохое, значит мы помним, а хорошее - забываем! Подлая, неблагодарная чернь!
    9. Игнатий555 Звание
      Игнатий555
      0
      Сегодня, 09:59
      Это очень серьезный шаг со стороны эстонии, поэтому мы должны ответить. Например запретом импорта товаров со стороны этого очередного государства 404 и запретом использования ее портов при доставки груза как в Россию, так и для транзитных грузов. Китай и за меньшее литву вычеркнул из стран импортеров, а мы в очередной раз ..................не предпримем никаких действий ибо евро лобби в нашей стране еще очень сильно, а некоторым и лень матушка мешает .
    10. Север35 Звание
      Север35
      0
      Сегодня, 10:05
      Этм делам уже 1000 лет, как оторвали западных славян обратив в католичество, из них же создали для вражды польско, польско-литовское княжества, как и сейчас Украину. За православием правда, а правды запад боится как огня.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»