Эстонские власти захотели запретить РПЦ на территории страны

Руководство Эстонии собирается признать Русскую православную церковь (РПЦ) «террористической организацией». Об этом заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.По словам руководителя МВД Эстонии, он намерен обратиться с соответствующим предложением к Рийгикогу (эстонскому парламенту). Позицию министра приводит информационный ресурс ERR.Ранее стало известно, что Эстонская православная церковь (ЭПЦ) отказалась от предлагаемого ей властями страны разрыва канонических связей с Русской православной церковью. В ЭПЦ отметили, что исторически и духовно связаны с РПЦ.Если деятельность РПЦ в Эстонии будет запрещена, то ЭПЦ в любом случае придется прервать связи с Московским патриархатом. Иного варианта для церкви не будет, учитывая перспективы давления со стороны эстонских спецслужб. Власти страны обещают не закрывать храмы ЭПЦ, но требуют прекращения взаимодействия с РПЦ.Не исключено, что по украинскому сценарию Таллин сейчас попытается создать параллельную структуру, которая бы попыталась переманить к себе православных верующих. Эта структура будет находиться под полным контролем эстонских спецслужб и следовать в духе официальной позиции властей страны.Поэтому вполне вероятно, что уже сейчас эстонские власти ведут работу среди православного духовенства страны, пытаясь найти подходящие для воплощения в жизнь такого сценария кандидатуры.

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