НАТО наращивает число полётов разведывательной авиации у западных и северных границ России

8
НАТО наращивает число полётов разведывательной авиации у западных и северных границ России

Страны НАТО продолжают наращивать количество полетов разведывательной авиации у границ России. Количество самолетов увеличилось не только со стороны Черного моря, но и над Северной Европой. По данным международных мониторинговых ресурсов, основную роль в этом играют Соединенные Штаты.

В марте 2024 года мониторинговые ресурсы отметили увеличение количества разведывательных полетов стран НАТО у западных и северных границ России. Основная масса полетов проводится над территориями стран Прибалтики и Скандинавии, а также над нейтральными водами Баренцева моря, куда в основном залетают крупные стратегические разведывательные самолеты Boeing RC-135W Rivet Joint Великобритании и США. Их очень интересует Северный флот России, а также стратегические подводные ракетоносцы.



Также у границ России крутятся шведские самолеты радио и радиотехнической разведки на базе бизнес-джетов Gulfstream G-IV(SP), они ближе всех подходят к российской территории, работая как на Балтике, так и в воздушном пространстве Финляндии.


Норвежские патрульные противолодочные самолеты Boeing P-8A Poseidon работают, в основном, вдоль побережья самой Норвегии, пытаясь отследить российские атомные субмарины на входе в Атлантику. Также над Норвегией и Швецией периодически появляются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3B Sentry Нидерландов.

По мнению экспертов, кроме атомных субмарин Северного флота, НАТО очень интересует система российской ПВО, прикрывающая западное и северное направление. Также внимательно отслеживаются полеты боевой и транспортной авиации в этом регионе.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    8 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. sanches-nk Звание
      sanches-nk
      0
      Сегодня, 09:38
      Именно поэтому они не вступают в прямой конфликт, иначе вся их система разведки и наведения будет целью номер один. И тут уже не разлетаешься, только на предельных дистанциях, а там много не увидишь.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 09:40
      НАТО очень интересует восстановление нашего военного потенциала на границах с Скандинавией.Ранее в Карелии у нас практически ни чего не было.Рутина.
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 10:00
        НАТО наращивает число полётов разведывательной авиации у западных и северных границ России
        ну так и наши пилоты должны "непрофессионально" там работать в " опасной близости".
    3. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 09:46
      НАТО наращивает полёты разведывательной авиации на западных и северных границах России
      . Нагнетают, на минималке.... все как всегда.
    4. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 09:56
      Два дня назад произошла ситуация, когда два итальянских истребителя, взлетавшие из Польши, опасно приблизились к российскому самолету и спровоцировали его изменить курс. Позже утверждалось, что самолет-разведчик не ответил на вызовы и его пришлось физически заставить изменить курс. Это могла быть трагедия.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 10:09
        У вас на фото оборонный манёвр турбовинтового самолёта.Пилоты максимально сбрасывают скорость и смотрят как этот реактивный летак изголяется ,чтобы удержаться рядом в воздухе.По другим данным ,итальянцы подлетели к разведчику и убедившись что это русские ,улетели от греха подальше - на базу.Рутина от 29 марта.
    5. nobody75 Звание
      nobody75
      -1
      Сегодня, 10:00
      Понимают, что чухонцев бить пойдем... Но сделать ничего не могут.
      С Уважением
    6. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 10:41
      Страны НАТО продолжают наращивать количество полетов разведывательной авиации у границ России
      На то и НАТО, чтобы разжигать и поддерживать конфликты по всему миру. А Россия для блока всегда была врагом №1, которого необходимо победить для своего благополучного существования.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»