НАТО наращивает число полётов разведывательной авиации у западных и северных границ России
Страны НАТО продолжают наращивать количество полетов разведывательной авиации у границ России. Количество самолетов увеличилось не только со стороны Черного моря, но и над Северной Европой. По данным международных мониторинговых ресурсов, основную роль в этом играют Соединенные Штаты.
В марте 2024 года мониторинговые ресурсы отметили увеличение количества разведывательных полетов стран НАТО у западных и северных границ России. Основная масса полетов проводится над территориями стран Прибалтики и Скандинавии, а также над нейтральными водами Баренцева моря, куда в основном залетают крупные стратегические разведывательные самолеты Boeing RC-135W Rivet Joint Великобритании и США. Их очень интересует Северный флот России, а также стратегические подводные ракетоносцы.
Также у границ России крутятся шведские самолеты радио и радиотехнической разведки на базе бизнес-джетов Gulfstream G-IV(SP), они ближе всех подходят к российской территории, работая как на Балтике, так и в воздушном пространстве Финляндии.
Норвежские патрульные противолодочные самолеты Boeing P-8A Poseidon работают, в основном, вдоль побережья самой Норвегии, пытаясь отследить российские атомные субмарины на входе в Атлантику. Также над Норвегией и Швецией периодически появляются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3B Sentry Нидерландов.
По мнению экспертов, кроме атомных субмарин Северного флота, НАТО очень интересует система российской ПВО, прикрывающая западное и северное направление. Также внимательно отслеживаются полеты боевой и транспортной авиации в этом регионе.
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