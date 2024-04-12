На Авдеевском направлении российские войска продвигаются к Очеретино – важному транспортному узлу

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На Авдеевском направлении российские войска продвигаются к Очеретино – важному транспортному узлу

Западнее Авдеевки активные действия происходят на участке дороги между Уманским и Нетайлово. Там ситуация складывается для ВСУ не очень хорошо.

По информации военкора Юрия Котенка, участок трассы находится под огневым контролем российских военных. Сейчас они теснят противника в районе Нетайлово, расположенном в направлении Карловки.



Также поступают сообщения о продвижении к Яснобродовке, которая находится в той же стороне. Есть также информация, что часть Уманского уже контролируют наши подразделения. Переход данного участка под контроль ВС России имеет важное значение, так как после этого ВСУ, вероятно, придется отступать на значительное расстояние – до Карловки, где располагается следующий ближайший укрепрайон противника.


Успехи российских военных на Авдеевском участке фронта подтверждают и украинские источники. Так, один из них сообщает о продвижении наших войск севернее Бердычей. Ряд наших и вражеских ресурсов сообщает, что здесь ВС России заняли участок шириной до полутора километров, продвинувшись на расстояние от 500 до 800 метров. По ряду признаков, дело идет к освобождению села.

В Семеновке враг упорно сопротивляется, но постепенно теряет позиции.

Также на Авдеевском направлении российские войска продвигаются к Очеретино – важному транспортному узлу. Авиация и артиллерия ВС России наносят удары по позициям противника, которые находятся в поселке.


Незадолго до этого российским военным удалось закрепиться в промзоне села Новокалиново. Враг подтягивает туда свои резервы, пытаясь выбить наши подразделения и вернуть свои позиции.
  • Минобороны РФ
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8 комментариев
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  1. Anarchist Звание
    Anarchist
    +1
    Сегодня, 09:57
    ситуация складывается для ВСУ не очень хорошо.
    А нужно очень нехорошо. Прям невероятно плохо. Чтобы ах хохлокапут наступил.
    И это случится рано или поздно. Но хотелось бы пораньше.
    1. Army General Звание
      Army General
      -1
      Сегодня, 10:10
      очень медленно,
      это дает украм скопить резервы итд.
  2. Army General Звание
    Army General
    -1
    Сегодня, 10:09
    Если на карту смотреть то очень медленно с начала года.
    Как так то???
    Почему нет умелых генералов???
    1. Рус_80 Звание
      Рус_80
      0
      Сегодня, 10:14
      Ну вы то наверняка умелый? Надеюсь, не диванный?
      1. Army General Звание
        Army General
        -1
        Сегодня, 10:15
        братуха. я могу командовать армиями,
        в компьютерных стратегиях очень крутой.
        1. Пионер1984 Звание
          Пионер1984
          0
          Сегодня, 10:17
          В играх не гибнут реальные люди,разве что какой то "чудик клавиатурный" от истощения помрёт.
          1. Army General Звание
            Army General
            -1
            Сегодня, 10:18
            таки да,
            ноя много научился в компе. И могу командовать и победить украинские силы там где они стоят.
            Главное умелость сноровка и тактика.
  3. Army General Звание
    Army General
    0
    Сегодня, 10:38
    Первая Армия в мире очень медленно идем против укров.

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