На Авдеевском направлении российские войска продвигаются к Очеретино – важному транспортному узлу
Западнее Авдеевки активные действия происходят на участке дороги между Уманским и Нетайлово. Там ситуация складывается для ВСУ не очень хорошо.
По информации военкора Юрия Котенка, участок трассы находится под огневым контролем российских военных. Сейчас они теснят противника в районе Нетайлово, расположенном в направлении Карловки.
Также поступают сообщения о продвижении к Яснобродовке, которая находится в той же стороне. Есть также информация, что часть Уманского уже контролируют наши подразделения. Переход данного участка под контроль ВС России имеет важное значение, так как после этого ВСУ, вероятно, придется отступать на значительное расстояние – до Карловки, где располагается следующий ближайший укрепрайон противника.
Успехи российских военных на Авдеевском участке фронта подтверждают и украинские источники. Так, один из них сообщает о продвижении наших войск севернее Бердычей. Ряд наших и вражеских ресурсов сообщает, что здесь ВС России заняли участок шириной до полутора километров, продвинувшись на расстояние от 500 до 800 метров. По ряду признаков, дело идет к освобождению села.
В Семеновке враг упорно сопротивляется, но постепенно теряет позиции.
Также на Авдеевском направлении российские войска продвигаются к Очеретино – важному транспортному узлу. Авиация и артиллерия ВС России наносят удары по позициям противника, которые находятся в поселке.
Незадолго до этого российским военным удалось закрепиться в промзоне села Новокалиново. Враг подтягивает туда свои резервы, пытаясь выбить наши подразделения и вернуть свои позиции.
- Минобороны РФ
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