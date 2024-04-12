Стоимость золота обновила исторический максимум
Цена на золото на мировых товарных биржах продолжает расти. Сегодня драгоценный металл в очередной раз за последний месяц обновил исторический максимум, в моменте достигнув отметки 2 412 долларов за тройскую унцию.
На момент написания статьи цена составляла 2408 долларов за тройскую унцию, что по-прежнему выше предыдущего максимума в 2400 долларов.
В целом актив продолжает стремительно расти с начала прошлого месяца. При этом уверенное преодоление психологического уровня в 2400$ за тройскую унцию лишь добавляет оптимизма инвесторам, открывая путь к дальнейшему росту актива.
Стоит отметить, что золото всегда было и остается одним из самых консервативных инструментов для инвестирования. При этом данный драгоценный металл зачастую используется в качестве «актива-убежища», когда на других рынках наблюдается неопределенность.
Именно такая ситуация сегодня сложилась на американской фондовой бирже. Индекс S&P500 уже который месяц показывает аномальный рост без значительных коррекций, также неоднократно обновив свои исторические максимумы.
Сложность ситуации заключается в том, что вышеупомянутый рост никак не согласуется с нынешним состоянием американской экономики. Исходя из этого, многие эксперты считают, что на фондовой бирже США «надувается пузырь», что в конечном счете приведет к глубокой и затяжной коррекции.
В итоге крупные инвесторы начинают фиксировать часть своих позиций на фондовом рынке, пытаясь забрать максимальную прибыль, и переводят капитал в более спокойные активы, вроде золота, чтобы там «переждать бурю». В свою очередь, рост спроса на драгоценный металл толкает его котировки вверх, что мы сегодня и наблюдаем на графике.
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