Стоимость золота обновила исторический максимум

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Стоимость золота обновила исторический максимум

Цена на золото на мировых товарных биржах продолжает расти. Сегодня драгоценный металл в очередной раз за последний месяц обновил исторический максимум, в моменте достигнув отметки 2 412 долларов за тройскую унцию.

На момент написания статьи цена составляла 2408 долларов за тройскую унцию, что по-прежнему выше предыдущего максимума в 2400 долларов.





В целом актив продолжает стремительно расти с начала прошлого месяца. При этом уверенное преодоление психологического уровня в 2400$ за тройскую унцию лишь добавляет оптимизма инвесторам, открывая путь к дальнейшему росту актива.



Стоит отметить, что золото всегда было и остается одним из самых консервативных инструментов для инвестирования. При этом данный драгоценный металл зачастую используется в качестве «актива-убежища», когда на других рынках наблюдается неопределенность.

Именно такая ситуация сегодня сложилась на американской фондовой бирже. Индекс S&P500 уже который месяц показывает аномальный рост без значительных коррекций, также неоднократно обновив свои исторические максимумы.



Сложность ситуации заключается в том, что вышеупомянутый рост никак не согласуется с нынешним состоянием американской экономики. Исходя из этого, многие эксперты считают, что на фондовой бирже США «надувается пузырь», что в конечном счете приведет к глубокой и затяжной коррекции.

В итоге крупные инвесторы начинают фиксировать часть своих позиций на фондовом рынке, пытаясь забрать максимальную прибыль, и переводят капитал в более спокойные активы, вроде золота, чтобы там «переждать бурю». В свою очередь, рост спроса на драгоценный металл толкает его котировки вверх, что мы сегодня и наблюдаем на графике.
  • pixabay.com
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4 комментария
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  1. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 10:11
    Il y a quelques années j'avais conseillé à une connaissance d'acheter de l'or plutôt que des voitures de luxe...
    Il s'était moqué de moi en disant : "l'or c'est "as been"..."
    Ses voitures sont restés en Ukraine lors de sa fuite alors que quelques lingots il aurait pu partir avec :-)
    A ce moment là l'or "tait à 1250 $ l'once ...
    En 1999 je demandais à un ami "spécialiste Broker" si acheter de l'or à ce moment là était une bonne affaire (249$ l'once !!!= le "spécialiste" m'a cité une expression Anglaise vouloir gagner de l'argent avec l'or c'est comme : "vouloir rattraper à la fenêtre un coffre fort qui tombe d'un immeuble, on se fait arracher les bras"
    Malheureusement pour moi...j'ai suivi les conseils du "spécialiste" :-((((
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 10:15
    Кто то в России " озолотился".В прошлом году физлицами куплено 91 тонна золота.А в 2022 г всего 22 тонны золота.И не надо говорить что золото покупают миллионеры,золото очень рискованный актив,особенно если в него вкладываться на максималке.Цену золота регулируют в Лондоне,а там ребята ушлые.
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +1
      Сегодня, 10:27
      Devant l'instabilité mondiale pour tout ceux qui peuvent l'or est un refuge.
      Lorsque nous habitions au Vietnam, ceux qui avaient un peu de monnaie le transformait immédiatement en or, souvent sous forme "d'anneaux ( qui de mémoire pesait 9 grammes)
      Pour acheter une Honda Dream 2, c'était x anneaux, vous vouliez du cash , dans une des innombrables ( à l'époque !) boutique vous ameniez vos anneaux , ils étaient vérifiés et fondu. contre du cash.
      Cela mettait aussi vos économies à l'abri de l'inflation de mémoire à l'époque le 999.99 était à 500000 Dong le ... phonétiquement cela se disait le Tchi...

      Ma femme qui est beaucoup plus pragmatique que moi me dit : en cas d'instabilité et de crise mondiale le meilleur placement c'est ...des boites de conserves ! :-)
      Et elle a raison certaines de nos conserves achetées il y 3/4 ans ont vu leur prix doublé , + 100% c'est mieux que d'avoir laisser cet argent en banque ! :-)
  3. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 10:31
    И это хорошо!
    Рост золота показатель постепенного отказа от доллара по крайней мере как средства сохранения дохода.

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