Российский концерн анонсировал рост производства боеприпасов и оружия более чем в 2 раза
Российская Федерация стремительными темпами наращивает производство вооружений и боеприпасов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Такая ситуация стала возможной благодаря интенсификации труда и появлению у заводов нового оборудования.
Российский концерн «Калашников» анонсировал рост производства боеприпасов и оружия более чем в 2 раза. Соответствующая публикация появилась в официальном Telegram-канале компании. По утверждению представителей концерна, возможность производства современных вооружений является прямым следствием появления у него новых единиц станкового оборудования.
В 2024 году концерн получит 450 новых станков. Речь идет о станках с ЧПУ, фрезерных, механообрабатывающих, резьбо-шлифовальных и иных станках. Все они устанавливаются на открывшихся участках оружейного производства. В 2023 году появление 125 станков позволило увеличить производство оружия и боеприпасов. Теперь ожидается, что производство станет еще более интенсивным, чем прежде.
- заявил президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.
Кроме появления новых станков в распоряжении российских оружейных предприятий, рост темпов производства связан и с более интенсивной работой предприятий. Некоторые из них перешли на трехсменный режим работы, набираются новые кадры – рабочие и инженерные. В плане перехода к производству военного времени наша страна демонстрирует куда большие успехи, чем большинство западных государств.
Информация