Российский концерн анонсировал рост производства боеприпасов и оружия более чем в 2 раза

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Российский концерн анонсировал рост производства боеприпасов и оружия более чем в 2 раза

Российская Федерация стремительными темпами наращивает производство вооружений и боеприпасов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Такая ситуация стала возможной благодаря интенсификации труда и появлению у заводов нового оборудования.

Российский концерн «Калашников» анонсировал рост производства боеприпасов и оружия более чем в 2 раза. Соответствующая публикация появилась в официальном Telegram-канале компании. По утверждению представителей концерна, возможность производства современных вооружений является прямым следствием появления у него новых единиц станкового оборудования.

В 2024 году концерн получит 450 новых станков. Речь идет о станках с ЧПУ, фрезерных, механообрабатывающих, резьбо-шлифовальных и иных станках. Все они устанавливаются на открывшихся участках оружейного производства. В 2023 году появление 125 станков позволило увеличить производство оружия и боеприпасов. Теперь ожидается, что производство станет еще более интенсивным, чем прежде.

Увеличение мощностей — это важный стратегический показатель в развитии предприятия. Потенциал завода, благодаря наращиванию технологических мощностей, позволяет нам не только производить линейку традиционного вооружения, но и создавать новые виды специальной продукции. Причем, спрос на все наши изделия стабильно высокий

- заявил президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.

Кроме появления новых станков в распоряжении российских оружейных предприятий, рост темпов производства связан и с более интенсивной работой предприятий. Некоторые из них перешли на трехсменный режим работы, набираются новые кадры – рабочие и инженерные. В плане перехода к производству военного времени наша страна демонстрирует куда большие успехи, чем большинство западных государств.
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    5 комментариев
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    1. Ю-81 Звание
      Ю-81
      0
      Сегодня, 10:19
      Станочки то чьего производства?
      1. Germanboy Звание
        Germanboy
        +1
        Сегодня, 10:25
        Главно что они сейчас есть и приносят пользу ВПК России!
        1. Ю-81 Звание
          Ю-81
          +1
          Сегодня, 10:27
          Пользу ВПК России принесло бы создание производства станков и иного оборудования на собственной территории с привлечением на работу собственного населения.
          1. KukuRuzvelt Звание
            KukuRuzvelt
            0
            Сегодня, 10:41
            Так анонсировали же производство роботизированных систем, вроде даже уже что-то сделали.
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 10:42
      Российский концерн анонсировал рост производства боеприпасов и оружия более чем в 2 раза
      .
      Всё как и раньше...
      Первый год, промышленность выпускает кое что.
      Второй год, то, что надо.
      Третий год, все, что угодно!!!
      Эбычный пример мобилизационным экономики...
      Всё как и раньше.

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