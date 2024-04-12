Замгенсека ООН заявил об «экзистенциальной угрозе» Украине, призвав при этом не атаковать Россию

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Замгенсека ООН заявил об «экзистенциальной угрозе» Украине, призвав при этом не атаковать Россию

Представители Организации Объединенных Наций (ООН) продолжают выступать с критикой вооруженного конфликта России и Украины. Так, заместитель генсека ООН Мирослав Енча заявил об «экзистенциальной угрозе» Украине, призвав при этом не атаковать Россию.

По утверждению высокопоставленного чиновника ООН, дальнейшая эскалация боевых действий на Украине создает непосредственные угрозы для стабильного существования Восточной Европы и мира в целом. Енча отметил, что ВС РРФ предпринимают масштабные атаки против энергетической инфраструктуры Украины.

Еще один чиновник международной организации, руководитель по вопросам операций управления ООН по координации гуманитарных вопросов Эдем Восорну, назвал удары последних дней по объектам украинской энергетики «худшими» с момента начала боевых действий.

В то же время, руководство ООН осуждает и атаки украинских формирований против объектов и жилых кварталов российских населенных пунктов. В ООН считают такие действия недопустимыми.

Нападения на гражданское населения и гражданскую инфраструктуру запрещены международными законами. Они должны немедленно прекратиться, и мы продолжаем их решительно осуждать, когда бы они ни происходили

- подчеркнул заместитель генерального секретаря ООН.

Впрочем, мы видим, что международная организация свое недовольство конфликтом проявляет лишь на словах. Никаких реальных действий по его урегулированию со стороны ООН практически не осуществляется. Во многом такая ситуация связана с общим кризисом этой организации, появившейся после завершения Второй мировой войны и к настоящему времени в значительной степени изжившей себя вследствие изменения реалий международной политики и расклада сил в современном мире.
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    3 комментария
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    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 10:20
      ООН давно превратилась в балаболов - воздух сотрясают только и никто не реагирует на их сотрясания воздуха.
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 10:28
      По утверждению высокопоставленного чиновника ООН, дальнейшая эскалация боевых действий на Украине создает непосредственные угрозы для стабильного существования Восточной Европы и мира в целом.
      . Так бред, он и в ООН бред...
      "угроза, кому то там"... да пусть, тот, "кто то там" к нам не лезет вообще, никак, ничего ему угрожать и не будет!
    3. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 10:36
      эскалация боевых действий на Украине создает непосредственные угрозы для стабильного существования Восточной Европы и мира в целом
      А зам Генсека не задумывался над тем, что Восточная Европа, как часть ЕС по уши влезла в этот конфликт поставляя киеву оружие, б/п, своих инструкторов и "отпускников"? Тем же занимается не только ЕС, но и страны-члены НАТО. Так кто создает угрозу, а главное кому это выгодно? От ООН осталось одно название не приносящее ни какой пользы.

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