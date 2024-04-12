Замгенсека ООН заявил об «экзистенциальной угрозе» Украине, призвав при этом не атаковать Россию

Нападения на гражданское населения и гражданскую инфраструктуру запрещены международными законами. Они должны немедленно прекратиться, и мы продолжаем их решительно осуждать, когда бы они ни происходили

Представители Организации Объединенных Наций (ООН) продолжают выступать с критикой вооруженного конфликта России и Украины. Так, заместитель генсека ООН Мирослав Енча заявил об «экзистенциальной угрозе» Украине, призвав при этом не атаковать Россию.По утверждению высокопоставленного чиновника ООН, дальнейшая эскалация боевых действий на Украине создает непосредственные угрозы для стабильного существования Восточной Европы и мира в целом. Енча отметил, что ВС РРФ предпринимают масштабные атаки против энергетической инфраструктуры Украины.Еще один чиновник международной организации, руководитель по вопросам операций управления ООН по координации гуманитарных вопросов Эдем Восорну, назвал удары последних дней по объектам украинской энергетики «худшими» с момента начала боевых действий.В то же время, руководство ООН осуждает и атаки украинских формирований против объектов и жилых кварталов российских населенных пунктов. В ООН считают такие действия недопустимыми.- подчеркнул заместитель генерального секретаря ООН.Впрочем, мы видим, что международная организация свое недовольство конфликтом проявляет лишь на словах. Никаких реальных действий по его урегулированию со стороны ООН практически не осуществляется. Во многом такая ситуация связана с общим кризисом этой организации, появившейся после завершения Второй мировой войны и к настоящему времени в значительной степени изжившей себя вследствие изменения реалий международной политики и расклада сил в современном мире.