Источник: Минобороны приняло решение прикрыть Севморпуть БПЛА большой продолжительности полёта

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Источник: Минобороны приняло решение прикрыть Севморпуть БПЛА большой продолжительности полёта

Северный морской путь и побережье Камчатки прикроют ударно-разведывательными беспилотниками большой продолжительности полета. Соответствующее решение уже принято, сообщает источник в Минобороны.

Военное ведомство приняло решение прикрыть Северный морской путь беспилотниками семейства "Иноходец" и "Форпост", способными находиться в воздухе продолжительное время, ведя разведку, а также при необходимости атаковать. Основная задача дронов будет заключаться в осуществлении контроля морского и воздушного пространства в районе Севморпути, поиск возможных нарушителей и участие в поисково-спасательных операциях.



Для размещения беспилотников будет создана сеть мест базирования со всей необходимой инфраструктурой как на полуострове Камчатка, так и вдоль Северного морского пути. На каком этапе проект пока не сообщается.

В этих районах целесообразно проводить непрерывный мониторинг. Мы должны владеть всей информацией по нахождению посторонних судов и военных кораблей в нашей экономической зоне в Арктике и особенно проходящих по Северному морскому пути без нашего разрешения и уведомления. То же самое касается Камчатки, Анадыря и прилегающих морей

- приводят "Известия" слова экс-командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца.

БПЛА "Орион" был разработан в рамках ОКР "Иноходец" по контракту с Министерством обороны. БПЛА способен оставаться в воздухе с максимальной нагрузкой до 24 часов. Высота полета - 7,5 тысячи метров. Максимальная полезная нагрузка дрона составляет 200 кг. БПЛА "Форпост" был разработан на базе израильского Searcher 2. Заявленная крейсерская скорость - до 180 километров в час, продолжительность полета — до 10 часов, беспилотник может подниматься на высоту почти 6 км.
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    5 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 10:29
      «Мы должны владеть всей информацией по нахождению посторонних судов и военных кораблей в нашей экономической зоне в Арктике и особенно проходящих по Северному морскому пути без нашего разрешения и уведомления» —

      Без нашего разрешения и уведомления посторонних судов,а тем более военных кораблей,на Северном морском пути быть не должно ...
      (Я так думаю)
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 10:31
      Источник: Минобороны приняло решение прикрыть Севморпуть БПЛА большой продолжительности полёта
      . Так все уже поняли, что большие дроны не могут летать там, где есть активное противодействие таким обьектам/летательный аппаратам.
    3. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 10:31
      Если в Орионе все системы (и спутниковая связь) работает, для морских дел вполне можно сделать большой БПЛА с ТВД типа ТВ3-117С. По классу что то типа Анка
    4. PROXOR Звание
      PROXOR
      0
      Сегодня, 10:37
      Так как Морскую авиацию похоронили на корню, то наращивание группировки БПЛА выглядит и логично и правильно.
    5. old friend Звание
      old friend
      0
      Сегодня, 10:38
      Если есть подобная возможность, почему тогда не обеспечить патрулирование крымского побережья (да и всей критическо важной для РФ части Черного моря) в режиме 24*7? Не думаю, что много таких аппаратов понадобится. Кстати, и всю границу с Украиной таким образом можно взять под плотный контроль. Даже, если будут потери от украинской ПВО, это, имхо, терпимо

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