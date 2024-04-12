Глава киевского режима показал кадры строительства оборонительных сооружений ВСУ в приграничных областях Украины
Страх перед дальнейшим российским наступлением заставил киевский режим активизировать работу по строительству новых фортификационных сооружений. Сегодня глава киевского режима Владимир Зеленский показал кадры строительства оборонительных сооружений в ВСУ в приграничных областях Украины.
Судя по всему, Зеленский сам побывал на строительстве ряда подобных объектов в приграничных областях Украины. Он проверил ход выполнения работ по строительству окопов, блиндажей, огневых точек и иных компонентов оборонительных линий.
Как утверждают украинские источники, оборонительные линии возводятся в Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины. Все эти регионы являются приграничными и киевский режим допускает вероятность наступления на них российских войск в самом обозримом будущем.
При этом основной целью нового наступления, по мнению ряда украинских политиков и высокопоставленных военных чинов, может стать город Харьков как один из крупнейших промышленных центров страны.
Показательно, что представители киевского режима уже перестали рассуждать о «скором захвате Крыма». Вместо этого их внимание теперь сосредоточено на обороне. Между тем, эксперты отмечают, что украинские оборонительные линии слабы и не являются четой российским.
В прошлом году «линия Суровикина» (генерал армии Сергей Суровикин на момент ее создания осуществлял общее руководство специальной военной операцией ВС РФ) смогла сдержать украинские формирования в попытке проведения контрнаступления на ряде участков фронта. Но смогут ли сдержать натиск нашей армии куда более слабые украинские укрепления – большой вопрос.
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