Глава киевского режима показал кадры строительства оборонительных сооружений ВСУ в приграничных областях Украины

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Глава киевского режима показал кадры строительства оборонительных сооружений ВСУ в приграничных областях Украины

Страх перед дальнейшим российским наступлением заставил киевский режим активизировать работу по строительству новых фортификационных сооружений. Сегодня глава киевского режима Владимир Зеленский показал кадры строительства оборонительных сооружений в ВСУ в приграничных областях Украины.

Судя по всему, Зеленский сам побывал на строительстве ряда подобных объектов в приграничных областях Украины. Он проверил ход выполнения работ по строительству окопов, блиндажей, огневых точек и иных компонентов оборонительных линий.



Как утверждают украинские источники, оборонительные линии возводятся в Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины. Все эти регионы являются приграничными и киевский режим допускает вероятность наступления на них российских войск в самом обозримом будущем.


При этом основной целью нового наступления, по мнению ряда украинских политиков и высокопоставленных военных чинов, может стать город Харьков как один из крупнейших промышленных центров страны.


Показательно, что представители киевского режима уже перестали рассуждать о «скором захвате Крыма». Вместо этого их внимание теперь сосредоточено на обороне. Между тем, эксперты отмечают, что украинские оборонительные линии слабы и не являются четой российским.


В прошлом году «линия Суровикина» (генерал армии Сергей Суровикин на момент ее создания осуществлял общее руководство специальной военной операцией ВС РФ) смогла сдержать украинские формирования в попытке проведения контрнаступления на ряде участков фронта. Но смогут ли сдержать натиск нашей армии куда более слабые украинские укрепления – большой вопрос.
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    5 комментариев
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    1. Яро Полк Звание
      Яро Полк
      +2
      Сегодня, 10:33
      Глава киевского режима показал кадры строительства оборонительных сооружений в ВСУ в приграничных областях Украины
      Шойгу показал производство ФАБ 3000.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:38
        Можно бомбу, это уж совсем радикально, а так и кроме этого различных средств поражения таких креплений более чем достаточно...
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 10:36
      Не хватает сверху " Города". С цибулькой,чечнычком, укропчиком.. ( как рагули на майдане сеяли))
    3. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 10:37
      Бабла стырят, не меряно... но это их дела.
      А укрепы, бункера и прочее... все это одноразовое, по теперешним временам.
    4. dimy44 Звание
      dimy44
      0
      Сегодня, 10:41
      смогут ли сдержать натиск нашей армии куда более слабые украинские укрепления
      С чего автор решил, что они "куда более" слабые? Они спокойно себе строят. В свое время они просчитались, не придав значения нашим укреплениям, так что не надо...

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