Молдавия могла бы вступить в Евросоюз и без Приднестровья. С таким заявлением выступил посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс, комментируя перспективы членства страны в европейском сообществе.Как утверждает дипломат, существует вариант, при котором в ЕС сначала вступит Молдавия, затем уже сможет присоединиться и Приднестровье. Но Мажейкс подчеркнул, что данный вариант не является особо желательным для Евросоюза.- подчеркнул посол.Опасения дипломата вполне понятны. Перспективы вступления Молдавии в ЕС без Приднестровья означают, что рано или поздно Кишинев попытается восстановить контроль над непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, в том числе и силовым путем. В этом случае не исключено, что европейские страны могут быть в этот процесс вовлечены, и опять возникнет еще один риск прямой конфронтации с Россией.Кроме того, против вступления в Евросоюз выступает и Гагаузия – автономное территориальное образование в составе Молдавии, которое также тяготеет к более тесным отношениям с Российской Федерацией. В этом случае возможно и развитие конфликтных ситуаций в данном регионе.Получается, что ЕС получит в своем составе нищую страну с двумя нерешенными территориальными проблемами и перспективой вооруженных конфликтов как внутри самой Молдавии, так и с Россией.

Мы не хотим иметь эту страну как узника политических урегулирований

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»