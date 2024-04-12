Посол Евросоюза в Кишинёве считает, что Молдавия может войти в сообщество без Приднестровья

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Посол Евросоюза в Кишинёве считает, что Молдавия может войти в сообщество без Приднестровья

Молдавия могла бы вступить в Евросоюз и без Приднестровья. С таким заявлением выступил посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс, комментируя перспективы членства страны в европейском сообществе.

Как утверждает дипломат, существует вариант, при котором в ЕС сначала вступит Молдавия, затем уже сможет присоединиться и Приднестровье. Но Мажейкс подчеркнул, что данный вариант не является особо желательным для Евросоюза.



Мы не хотим иметь эту страну как узника политических урегулирований

- подчеркнул посол.

Опасения дипломата вполне понятны. Перспективы вступления Молдавии в ЕС без Приднестровья означают, что рано или поздно Кишинев попытается восстановить контроль над непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, в том числе и силовым путем. В этом случае не исключено, что европейские страны могут быть в этот процесс вовлечены, и опять возникнет еще один риск прямой конфронтации с Россией.

Кроме того, против вступления в Евросоюз выступает и Гагаузия – автономное территориальное образование в составе Молдавии, которое также тяготеет к более тесным отношениям с Российской Федерацией. В этом случае возможно и развитие конфликтных ситуаций в данном регионе.

Получается, что ЕС получит в своем составе нищую страну с двумя нерешенными территориальными проблемами и перспективой вооруженных конфликтов как внутри самой Молдавии, так и с Россией.
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    19 комментариев
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    1. APASUS Звание
      APASUS
      +4
      Сегодня, 10:48
      Приднестровье в Молдавии ,это как Урал в России . Весь промышленный потенциал там ,выработка энергии . Молдова может войти в ЕС ,как большая деревня .
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 11:23
        Молдавия могла бы вступить в Евросоюз и без Приднестровья.

        Да её и с Приднестровьем никто туда не возьмёт... Европейские локомотивы (Германия и Франция) и сами еле дышат, а нищебродов, которых нужно подкармливать всё больше, а если их не кормить они быстро этот Союз развалят... В общем, очередная морковка - замануха...Так что если европейцы желают станцевать на костях Евросоюза, нужно как можно быстрее принять туда Молдавию, Украину и Грузию...
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +1
          Сегодня, 11:35
          Цитата: Lev_Russia
          Да её и с Приднестровьем никто туда не возьмёт... Европейские локомотивы (Германия и Франция) и сами еле дышат, а нищебродов, которых нужно подкармливать всё больше, а если их не кормить они быстро этот Союз развалят...

          А кто эти локомотивы спрашивать будет? Как в США решат, так и сделают!
          Или может уничтожение Северных Потоков было в интересах Германии?
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 11:39
            Ну если они самоубийцы, то завсегда пожалуйста... Вот только это просто ускорит развал ЕС... Впрочем, он и так развалится, так как противоречия национальных интересов стран входящих в ЕС только нарастают...
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 10:50
      «Молдавия могла бы вступить в Евросоюз и без Приднестровья» —

      — И без Гагаузии ...
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        +4
        Сегодня, 10:55
        Пусть признают независимость Приднестровья и Гагаузии и вступают ...хоть в ЕЭС, хоть в лигу авриканских стран.....
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 10:55
        Количественный состав Молдовы в 2023 г.: 2,5 млн человек . Сокращение численности населения с 1989 года на 20% до 3,5 млн человек. Республика небольшая и численность населения уверенно уменьшается, так и молдаван там не останется. Может получиться так, что там будут проживать иноземцы из ЕС. Ранее там бывал в 80-х, цветущий край был.
        1. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          +2
          Сегодня, 11:11
          одноклассник жил там, в Молдове, офицер "интерпола" недавно вернулся домой на урал,там говорит дурдом.пенсионер уже. все пенсы на родину тянутся, а деньгу заколачивали там. но дома лучше.а семья распалась. дочь в румынии,сын в чехии ,жена ушла. вот такой итог по жизни.и стоило того ? а ведь на вечере встреч в школе, корочками кичился, а теперь никто,и звать никак.
          1. frruc Звание
            frruc
            +2
            Сегодня, 11:17
            Аэродромный
            ......дочь в румынии,сын в чехии ,жена ушла.

            У меня таких примеров целая куча. Такая картина во всех республиках бывшего СССР. Главным образом уехали инженеры, программисты и врачи.
          2. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            0
            Сегодня, 11:38
            Цитата: Аэродромный
            все пенсы на родину тянутся, а деньгу заколачивали там.

            На заработки в Молдавию? belay Однако...
      3. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 11:36
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — И без Гагаузии ...

        С языка сняли!
    3. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +3
      Сегодня, 10:54
      Примерно так же Львов может войти в состав Евросоюза. В составе Польши и пусть поляки сами с этим бандерьем "любятся".
    4. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 10:56
      Получается, что ЕС получит в своем составе нищую страну с двумя нерешенными территориальными проблемами и перспективой вооруженных конфликтов как внутри самой Молдавии, так и с Россией.
      . Опять марковка перед носом...
    5. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 11:00
      Молдавия могла бы вступить в Евросоюз и без Приднестровья. С таким заявлением выступил посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс.
      У них выход один (что они пытаются провернуть), присоединить Молдову к Румынии, без Приднестровья и Гагаузии.
      1. Pavel73 Звание
        Pavel73
        0
        Сегодня, 11:53
        Оно бы неплохо, но если для Приднестровья сам Днестр является естественной границей с Молдавией, то Гагаузия - по ту сторону Днестра...
    6. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:04
      Молдавия могла бы вступить в Евросоюз и без Приднестровья
      Вот и понимай как хочешь. То ли осознают, что в итоге Приднестровье отойдет к России, то ли решили поиграть в какую-то свою игру. Тянут в ЕС всякую шушеру, от которой потом получают только проблемы: приходится содержать и реагировать на агрессивность лимитрофов в отношении России (как пример: прибалты). Основная цель - позже затащить в НАТО и расширить плацдарм по российским границам.
    7. Лешак Звание
      Лешак
      +2
      Сегодня, 11:10
      Морковку перед мордой осла надо держать иначе остановится. Вот посол и держит, что бы молдаване шли "правильным путём".
    8. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      0
      Сегодня, 11:33
      Поддерживаю посла. И без Приднестровья и без Гагаузии. Чемодан , вокзал , еэс
    9. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 11:42
      Получается, что ЕС получит в своем составе нищую страну с двумя нерешенными территориальными проблемами
      Зато сбудется давняя мечта Румынии присоединить к себе Молдавию, а если повезёт, то ещё и часть Скакуасии

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