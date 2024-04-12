Ростех прикроет российские НПЗ от атак украинских беспилотников системами РЭБ

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Ростех прикроет российские НПЗ от атак украинских беспилотников системами РЭБ

Объекты топливно-энергетического комплекса России, а также другую критическую инфраструктуру прикроют от атак украинских беспилотников системами РЭБ. Об этом заявил первый замглавы Ростеха Владимир Артяков.

Последне время участились случаи атак украинских дронов на российские НПЗ, объекты энергетической инфраструктуры и т.д. Попытки прикрыть такие объекты комплексами ПВО не всегда себя оправдывают, поэтому принято решение установить системы радиоэлектронной борьбы. Как отметил Артяков, соответствующий комплекс в России есть, просто ранее он не выпускался массово.



Мы сейчас активно проводим работу по защите наших инфраструктурных объектов на территории Российской Федерации. (...) У нас есть комплекс радиоэлектронной борьбы, который эффективно работает против практически всех видов дронов и всех видов управляемых летательных аппаратов

- заявил представитель Ростеха добавив, что данный комплекс уже начали применять.

Что это за комплекс РЭБ Артяков не уточнил, также нет подробностей по его применению. Отмечается, что в Ростехе прошло совещание, на котором была поставлена задача в ближайшее время значительно нарастить производство необходимых систем РЭБ.

Ранее Зеленский отдал приказ наносить как можно больше ударов по российским НПЗ, чтобы остановить их работу, вызвав в России дефицит топлива и ГСМ. При этом глава киевской хунты не обращает внимания на приказы, идущие из Вашингтона, в которых ясно и понятно говорится о запрете ударов по российскому топливно-энергетическому сектору. Из-за ударов Украины вверх идут цены на нефть, что невыгодно США.
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    24 комментария
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    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 10:55
      А насколько всемогуща эта РЭБ?Может все же обратимся к опыту наших дедов?СМЕРШ,ВНОС итд..?
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +3
        Сегодня, 11:02
        Ростех прикроет российские НПЗ от атак украинских беспилотников системами РЭБ
        анонс так себе, в деле посмотрим.мы уже приучены не верить ни кому.
        1. krot Звание
          krot
          +3
          Сегодня, 11:05
          Ростех типа прикроет..
          А почему не прикрывают наш МИД ???
          Глава МВД Эстонии предложил признать РПЦ террористической организацией

          Эти ..балты ноги вытирают о всех россиянах, а в МИДе все утираются... "Сколько в глаза, все божья роса! " Ведут себя как терпилы..!
          Прошу прощения за оффтоп, накипело.. (((
          1. Аэродромный Звание
            Аэродромный
            +1
            Сегодня, 11:13
            Цитата: krot
            Ростех типа прикроет..
            А почему не прикрывают наш МИД ???
            Глава МВД Эстонии предложил признать РПЦ террористической организацией

            Эти ..балты ноги вытирают о всех россиянах, а в МИДе все утираются... "Сколько в глаза, все божья роса! " Ведут себя как терпилы..!
            Прошу прощения за оффтоп, накипело.. (((

            Сергей Викторович осуждает же...
            1. krot Звание
              krot
              0
              Сегодня, 11:16
              Сергей Викторович осуждает же..

              Не часто с вами я соглашаюсь!
              ..Но это по моему уже последняя капля от прибалтийских вымиратов!
            2. Голландец Михель Звание
              Голландец Михель
              +1
              Сегодня, 11:19
              Сергей Викторович осуждает же...
              И выражает озабоченность
        2. Комментарий был удален.
      2. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +1
        Сегодня, 11:24
        «Может все же обратимся к опыту наших дедов?СМЕРШ,ВНОС итд..?»©
        Я - за комплексный подход!
      3. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +2
        Сегодня, 11:39
        А насколько всемогуща эта РЭБ?Может все же обратимся к опыту наших дедов?СМЕРШ,ВНОС итд..?
        И чьи заказы будут обслуживать эти СМЕРШ,ВНОС итд...? Будут в отрыве от государства работать на благо народа?) Что бы обратиться к опыту наших дедов, нужны люди им соответствующие.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 11:44
          Ну,если подходить к обстановке реально,то мы на войне.И выполняются Приказы.Нет,я понимаю,что для тех,кто выше это-рынок,базар.Но воюют то нп они..
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            0
            Сегодня, 11:51
            И выполняются Приказы.
            Ну переименуют ФСБ или Росгвардию или создадут новую структуру, приказы изменятся? В чем смысл плодить новые карательные органы, существующих не хватает? Есть анекдот - когда бордель перестает приносить доход, то надо менять девочек, а не вывеску.
          2. кредо Звание
            кредо
            0
            Сегодня, 12:08
            Время наступило такое, что все маломальские предприятия, имеющие недвижимость и земельные участки на территории страны, должны обзавестись первым отделом и подземными убежищами. Пока не стало поздно. hi
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:07
      Ростех прикроет российские НПЗ от атак украинских беспилотников системами РЭБ
      . Делайте, время на сборы, подготовку, давно закончилось.
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +4
        Сегодня, 11:14
        Цитата: rocket757
        Ростех прикроет российские НПЗ от атак украинских беспилотников системами РЭБ
        . Делайте, время на сборы, подготовку, давно закончилось.

        как не вспомнить великую цитату : " времени на раскачку нет..."
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 11:20
        У нас есть комплекс радиоэлектронной борьбы, который эффективно работает против практически всех видов дронов и всех видов управляемых летательных аппаратов

        Уж слишком оптимистично звучит... А точно против всех...??? А такое бывает...??? Дрон против РЭБа, это как меч против щита - преимущество всегда на стороне атакующего, потому что он первый вносит какие-то новшества в своё оружие, а обороняющаяся сторона должна потом к ним приспосабливаться...
      3. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        +1
        Сегодня, 11:53
        Есть сомнения, что РЭБ может обеспечить полную защиту. Защита должна быть комплексной.
    3. Alemax Звание
      Alemax
      +3
      Сегодня, 11:11
      Любопытная картина.
      РЭБ есть, но он не выпускался (почему то)???
      А на фронте он что, не применим? Там РЭБ как воздух нужен. Везде и всякий.
      Что это? Диверсия? Предательство?
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 11:16
        потери от дронов очень велики. как отец говорю,сын там, всё это нужно вчера ещё было.
    4. юрий Л Звание
      юрий Л
      -1
      Сегодня, 11:13
      Чего тратить деньги на прикрытие?Все уже есть.Искандер -есть,Банковая 11( условно,понятно,что это про систему глубоких бункеров,известных до миллиметра с советского времени) с этим,зеленомордым внутри-есть,надо просто организовать встречу двух одиночеств( и ещё для парочки ,которые будут прятаться в бункерах после зеленомордого)и все ..не надо тратиться на защиту НПЗ.
    5. У.Ченый Звание
      У.Ченый
      +1
      Сегодня, 11:14
      Почему все только в будущем? Почему этого не было сделано заранее? И чем будут прикрывать, когда полетят дроны с самонаведением? Почему всегда ждут когда петух клюнет?
    6. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 11:24
      Мы сейчас активно проводим работу по защите наших инфраструктурных объектов на территории Российской Федерации. (...) У нас есть комплекс радиоэлектронной борьбы, который эффективно работает против практически всех видов дронов и всех видов управляемых летательных аппаратов

      - заявил представитель Ростеха добавив, что данный комплекс уже начали применять.
      Теперь понятно в какой связи эвакуировали половину Брянской и Курской области. Не говоря про агрессивность детей в школах с участием украинских сверстников родившихся с "эхом" от ЧАЭС.
    7. Галеон Звание
      Галеон
      0
      Сегодня, 11:39
      Нужно рассчитывать и строить эту защиту от лучших образцов натовских БПЛА, а не от того, что собирают оголтелые. Выскажу надежду, что те, кто принимают у нас решения, понимают это. Заказчик обязан ставить высокую планку таких средств, чтобы работать на будущее. Это и традиция, и личная ответственность.
    8. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 11:44
      У нас есть комплекс радиоэлектронной борьбы, который эффективно работает против практически всех видов дронов и всех видов управляемых летательных аппаратов

      В существовании самих комплексов сомнений нет
      Есть сомнения в их достаточном количестве, сопоставимом с количеством всевозможных НПЗ и иных критически-важных объектов инфраструктур в зоне потенциального воздействия беспилотных средств Украины.
      Не говоря уже об обычном гражданском секторе, жильё и прочее
    9. Умптек
      Умптек
      0
      Сегодня, 11:53
      Интересно, а у нас пробовали сконструировать что-то типа беспилотников-истребителей вражеских дронов и другой летающей вражеской нечисти? По типу длительно барражирующих по периметру охраняемой зоны и идентифицирующих цель по признаку "свой-чужой"? Что-то мало об этом информации, как об отдельном виде противовоздушной обороны.
    10. тоже-врач Звание
      тоже-врач
      0
      Сегодня, 12:16
      Борьба с беспилотниками в нашем тылу это совершенно не то, что борьба с ними на фронте. В тылу можно и связь бесперебойную наладить и вражеских ПЗРК нет.
      .
      Поэтому следует развивать прежде всего системы обнаружения беспилотников. Наземные роботизированные станции наблюдения в оптическом, радио и звуковом диапазоне. Инет есть в каждом доме, провайдеры смогут объединить эти станции в сеть без лишних затрат. Мобилизуйте их для службы в тылу.
      Станции должны быть безлюдные и их надо много. (здесь есть много идей по организации работы такой сети)
      Опять же, мигрантов на 25 км отселить, чтобы с крыш и балконов БПЛА не пускали на наши заводы по ночам.
      .
      РЭБ же системы постоянно включёнными держать не будешь. Да и обойти их несложно. Например, переходя в зоне РЭБ на инерциальные системы наведения. Есть и более эффективные решения обхода РЭБ. Поэтому место РЭБ в обороне минимально и включаться они должны только при угрозе на часы и минуты.
      .
      А сбивать беспилотники в тылу следует с вертолётов. Мелочь просто струёй от винта, а покрупнее обычных пулемётов хватит. Обзор хороший, можно дополнительно радиооптическую какую станцию под брюхо подвесить... Вражеской ПВО нет, никто вертолёт не завалит.
      В идеале: дешёвые безлюдные микросамолёты типа У-2 и микровертолёты с движком от Жигулей. При наличии системы обнаружения и наведения на цель ...
      .
      Созданная такая система пригодится и после войны как средство сдерживания вероятного агрессора. Деньги на её создание даром не пропадут.

      .
      Впрочем, при имеющихся возможностях никакая оборона эффективна не будет. Для меня загадка, почему укры до сих пор не завалили нас дронами и не уничтожили вообще всё-всё-всё. Единственно, повальное укро-воровство приходит на ум. Но надеяться на это нельзя.
      Поэтому единственно реальная оборона - это уничтожение бандеровского режима и смертная казнь всех его функционеров и активистов.

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