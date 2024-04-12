Ростех прикроет российские НПЗ от атак украинских беспилотников системами РЭБ
Объекты топливно-энергетического комплекса России, а также другую критическую инфраструктуру прикроют от атак украинских беспилотников системами РЭБ. Об этом заявил первый замглавы Ростеха Владимир Артяков.
Последне время участились случаи атак украинских дронов на российские НПЗ, объекты энергетической инфраструктуры и т.д. Попытки прикрыть такие объекты комплексами ПВО не всегда себя оправдывают, поэтому принято решение установить системы радиоэлектронной борьбы. Как отметил Артяков, соответствующий комплекс в России есть, просто ранее он не выпускался массово.
- заявил представитель Ростеха добавив, что данный комплекс уже начали применять.
Что это за комплекс РЭБ Артяков не уточнил, также нет подробностей по его применению. Отмечается, что в Ростехе прошло совещание, на котором была поставлена задача в ближайшее время значительно нарастить производство необходимых систем РЭБ.
Ранее Зеленский отдал приказ наносить как можно больше ударов по российским НПЗ, чтобы остановить их работу, вызвав в России дефицит топлива и ГСМ. При этом глава киевской хунты не обращает внимания на приказы, идущие из Вашингтона, в которых ясно и понятно говорится о запрете ударов по российскому топливно-энергетическому сектору. Из-за ударов Украины вверх идут цены на нефть, что невыгодно США.
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