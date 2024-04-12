Французский политик: Передача авианосца под контроль НАТО свидетельствует о вассальной зависимости Парижа

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Французский политик: Передача авианосца под контроль НАТО свидетельствует о вассальной зависимости Парижа

Франция в настоящее время находится в фактической вассальной зависимости от Североатлантического альянса. Об этом заявил основатель французской оппозиционной партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

На своей странице в одной из западных соцсетей Меланшон отметил, что о вассальной зависимости Франции от НАТО красноречиво свидетельствует передача под оперативный контроль НАТО французского атомного авианосца "Шарль де Голль".



Ранее по инициативе правительства впервые в истории страны авианосец французских ВМС был передан под контроль НАТО в рамках миссии альянса в Средиземном море.

Меланшон последовательно выступает против милитаристской политики французских властей, предупреждая, что гипотетическая война против России может завершиться лишь полным уничтожением Франции. При этом глава оппозиционной партии подчеркивает, что президент России Владимир Путин делает то, что считает своим долгом, а Франция должна максимально дистанцироваться от всех вооруженных конфликтов. Возможную эскалацию напряженности с Москвой Меланшон называет самым настоящим безумием.

Позицию главы политсилы левого толка Меланшона полностью разделяет также и правая оппозиция. Марин Ле Пен, являющаяся ключевой фигурой в партии "Национальное объединение", после заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину выступила с резкой критикой в адрес французского лидера, готового втянуть страну в прямой военный конфликт с Россией.
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22 комментария
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  1. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 12:10
    Вроде взрослый человек и вдруг только что прозрел.
    В России о вассальной зависимости Франции уже давно знают. yes
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:12
    «Франция в настоящее время находится в фактической вассальной зависимости от Североатлантического альянса» —

    — Не только Франция,весь Евросоюз ...
  3. pin_code Звание
    pin_code
    0
    Сегодня, 12:12
    1:макрон все купленный президент (на деньги сша и транс национальных компаний.
  4. pin_code Звание
    pin_code
    0
    Сегодня, 12:14
    2:ни кто не даст стать президентом Франции ни Ле Пен, ни Меланшону.
  5. pin_code Звание
    pin_code
    0
    Сегодня, 12:17
    3:в Германии не дадут в руки штурвал (не скажу кому), а управлять пароходов бцбут шольцы и аньки. Ну и им подобные.
  6. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 12:18
    Бедный Шарль де Голль; он в гробу переворачивается...
    1. pin_code Звание
      pin_code
      +1
      Сегодня, 12:22
      Не трогайте Де Голя, он этого не заслужил. Что мог, он делал. И кстати, это была первая "цветная" раволюция в мире. Шарля Де Голя слили америкосы.
  7. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 12:18
    заявил основатель французской оппозиционной партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон

    Я бы сильно удивился, если бы оппозиционный политик вдруг стал бы хвалить действия своих противников
    Что-то я не помню, чтобы Навальный когда-то восторгался решениям Путина
    Оппозиция, она и в Африке - оппозиция
    1. pin_code Звание
      pin_code
      0
      Сегодня, 12:30
      Так и в РИ была оппозиция, и при СССР была оппозиция и сейчас есть оппозиция. Так не только навальный возмущался, и другие возмущаются. Чем? Так почитайте коммент к новостям и статьям на данном ресурсе, далеко ходить не нужно.
      1. sdivt Звание
        sdivt
        +1
        Сегодня, 12:40
        Судя по всему, вы то ли не поняли смысла моего комментария, то ли выборочно прочитали
        Попробуйте ещё раз
        1. pin_code Звание
          pin_code
          +2
          Сегодня, 12:44
          Я его понял, но увы.. С 2го раза hi
  8. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Сегодня, 12:19
    Да нет же, не от альянса, лукавство это. От США в зависимости.
    1. pin_code Звание
      pin_code
      0
      Сегодня, 12:40
      Скорее всего так и есть. Либо купили, либо есть компромат.
  9. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 12:28
    Какая то шляпа .Только сейчас стало понятно что за договор подписывают ,при вступлении в НАТО ?Там четко указано что вы теряете свои права на землю и вооружение только для французов это открытие
    1. pin_code Звание
      pin_code
      0
      Сегодня, 12:38
      В общем как-то так. Но шантаж имеет первостенное значение. Финляндия и Швеция этому пример. На 99% их лидеров вели и спонсировали США и трансы(которые корпорации).
    2. Romario_Argo Звание
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 12:40
      в принципе у Ирана есть Три (3) ДЭПЛ пр.877 Палтус,
      думаю НЕ займет много времени модернизация их торпедных аппаратов
      под применение ПКР Калибр-ПЛ
      а целеуказание выдаст МКРЦ Лиана - "нам есть с кого брать пример" - проверим как работает
      посмотрим, сколько неизвестных - ничейных ПКР выдержит корабельная ПВО НАТО и Авианосец Шарль де Голль
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +2
        Сегодня, 12:44
        Цитата: Romario_Argo
        а целеуказание выдаст МКРЦ Лиана - "нам есть с кого брать пример" - проверим как работает

        Я так тоже думаю ,мы же не участвуем .Это все Иран
        1. Romario_Argo Звание
          Romario_Argo
          0
          Сегодня, 12:49
          нет, это НЕ Иран
          - Небензя в ООН скорее всего укажет на каких то средиземноморских повстанцев
          а Иран уже скоро получит 5 дивизионов С-400 по 16 ПУ - это так к слову
          это к уже имеющимся у Ирана 4 ЗРД с 32 ПУ ЗРК С-300ПМУ2
      2. pin_code Звание
        pin_code
        +1
        Сегодня, 12:50
        Можно вообще передать ИРИ технологию постройки лодок типа палтус (не бесплатно). Они уже не новые, а для Ирана будет нормально.
        1. Romario_Argo Звание
          Romario_Argo
          0
          Сегодня, 12:51
          Иран думаю закажет у нас более новый пр.677 Лада
          экспортный Амур -950 или -1650
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:45
    А кто сегодня в Европе не вассал Сша и НАТО? Назови! Я жду! (перефразированное из "Покровские ворота" - А кто не пьет?...)
  11. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 12:52
    Цитата: APASUS
    четко указано что вы теряете свои права на землю и вооружение

    Простите, а где вы это нашли?
    Не затруднит процитировать текст или привести ссылку?

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