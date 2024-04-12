ФСБ рассекретила архив об уничтожении в 1943 году группы французов из «легиона по борьбе с большевизмом»

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ФСБ рассекретила архив об уничтожении в 1943 году группы французов из «легиона по борьбе с большевизмом»

Французский лидер Эммануэль Макрон в последнее время пытается примерить на себя роль чуть ли не главного союзника киевского режима. Президент Франции, несмотря на острую критику со стороны партнеров по НАТО, даже готов отправить на Украину свои войска, чтобы оказать поддержку ВСУ в военном конфликте с Россией.

Впрочем, как говорится, история всегда повторяется. Важно лишь то, были ли сделаны выводы из предыдущих событий.



Согласно рассекреченным ФСБ РФ архивным документам, которые опубликованы Президентской библиотекой, французам уже доводилось воевать на стороне фашистского режима, в том числе взаимодействуя с украинскими националистами.

В документе приводится сообщение начальника 4-го Управления НКВД СССР Павла Судоплатова. В нем говорится, что седьмого января 1943 года бойцами органов государственной безопасности СССР была уничтожена группа французов, пытавшихся захватить населенный пункт в Брянской области.

В том же документе разведчик докладывает наркому внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову о планах вермахта провести большую операцию против партизан Клетнянских лесов, о которых стало известно от взятого в плен французского капрала.

Кроме того, от того же источника стало известно, что армейские подразделения Третьего рейха, дислоцирующиеся в районе Брянска, получают подкрепления в виде французских частей из так называемого «легиона по борьбе с большевизмом», а также украинских националистических формирований.
  • архивное фото
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9 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 12:06
    Французы понимают только силу . Значит надо поднять вопрос опять о выплате репараций французами ,как пособникам фашистов
  2. РусГр Звание
    РусГр
    +1
    Сегодня, 12:10
    Этих тварей Российская Империя спасла от поражения в ПМВ! Нет благодарности у них как и совести!
    1. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 12:21
      Согласно рассекреченным ФСБ РФ архивным документам....

      Не понимаю, что здесь секретного. Французский легион (638 пехотный полк) принимал участие в наступлении на Москву в 1941 г.
    2. Кмон Звание
      Кмон
      0
      Сегодня, 12:36
      В ПМВ основную тяжесть войны вынесли французы. Это скорее нам следовало благодарить их за помощь чем наоборот.
  3. Grossvater Звание
    Grossvater
    +3
    Сегодня, 12:11
    Если ничего не путаю конечно, численность ВСЕГО французского Сопротивления составляла +/- 40 000 человек. При этом надо учитывать, что больше половины из них были бежавшие из лагерей военнопленные. Англичане, поляки, греки... Наших много было. Т.е. собственно френчей было фиг да маленько. При этом на Советско-Германском фронте только в плен было взято 26 000 французов. Были ещё Бискайский крест, дивизия Шарлемань и много другое.
    1. Кмон Звание
      Кмон
      +1
      Сегодня, 12:41
      Всего за годы войны в войсках вермахта и СС французов состояло не более 20 тысяч человек. В рядах Сражающейся Франции уже к концу 1940 года было 27 тысяч человек.
      Если же учитывать все коллаборационистские организации и формирования то и тут подсчёт явно не в пользу стран Оси. В определённый период (вторая половина 1940 — по конец 1942) количество французских коллаборационистов действительно превышает число сил Сражающейся Франции и сил Сопротивления.
      Но по мере освобождения территории Франции проводимые мобилизации позволили быстро организовать большую армию.

      В свете этих данных вырисовывается картина политики стран союзников и Оси. Если нацисты использовали население оккупированных территорий в качестве рабочей силы, а военные силы комплектовали только за счёт добровольцев. То союзники напротив проводили широкую мобилизацию, быстро аккумулировали человеческие ресурсы и за счёт этого быстро сформировали армию.

      Так после освобождения Марокко, Алжира и Туниса среди населения была проведена мобилизация, давшая армии 118 000 солдат европейского и 160 000 арабо-берберского происхождения. Вместе с уже имевшимися 224 000 численность французских сил достигла внушительной величины.

      Только в 1943 году германское руководство решило более широко привлечь французское население к участию в войне. Но размеры этого призыва несоизмеримы с выше приведённым примером.

      Приводимые на большинстве сайтов цифры в 100 тысяч французов в вермахте и наличии 23136 французов пленённых СССР легко объясняются. В большинстве своём эти люди из оккупированных Эльзаса и Лотарингии. Являясь этническими немцами, они до 1940 года были французскими гражданами, а затем были призваны на службу в немецкую армию. Т.е. французы они скорее формально, а реально немцы.
  4. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 12:15
    Любого француза, появившегося с оружием в руках на нашей земле, уничтожать немедленно и безжалостно. Но, из песни слов не выкинешь . Были и другие французы. Я служил в полку Нормандия-Неман...
  5. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 12:24
    для кого это интересно было секретом?)))я про Шарлемань годов с 88 слыхал да и Виши на слуху бывал
  6. Кмон Звание
    Кмон
    +1
    Сегодня, 12:39
    Да это вроде общеизвестные факты. Впрочем справедливости ради во всех оккупированных немцами странах находились как коллаборационисты, так и сопротивление, не только во Франции.

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