ФСБ рассекретила архив об уничтожении в 1943 году группы французов из «легиона по борьбе с большевизмом»
Французский лидер Эммануэль Макрон в последнее время пытается примерить на себя роль чуть ли не главного союзника киевского режима. Президент Франции, несмотря на острую критику со стороны партнеров по НАТО, даже готов отправить на Украину свои войска, чтобы оказать поддержку ВСУ в военном конфликте с Россией.
Впрочем, как говорится, история всегда повторяется. Важно лишь то, были ли сделаны выводы из предыдущих событий.
Согласно рассекреченным ФСБ РФ архивным документам, которые опубликованы Президентской библиотекой, французам уже доводилось воевать на стороне фашистского режима, в том числе взаимодействуя с украинскими националистами.
В документе приводится сообщение начальника 4-го Управления НКВД СССР Павла Судоплатова. В нем говорится, что седьмого января 1943 года бойцами органов государственной безопасности СССР была уничтожена группа французов, пытавшихся захватить населенный пункт в Брянской области.
В том же документе разведчик докладывает наркому внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову о планах вермахта провести большую операцию против партизан Клетнянских лесов, о которых стало известно от взятого в плен французского капрала.
Кроме того, от того же источника стало известно, что армейские подразделения Третьего рейха, дислоцирующиеся в районе Брянска, получают подкрепления в виде французских частей из так называемого «легиона по борьбе с большевизмом», а также украинских националистических формирований.
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