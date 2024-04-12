Американский сенатор: украинские чиновники тратят деньги США на виллы у побережья тёплых морей

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Американский сенатор: украинские чиновники тратят деньги США на виллы у побережья тёплых морей

Станок, печатающий доллары, работает в Соединенных Штатах без перерывов и выходных. Практически все эти деньги уходят на займы и помощь другим странам.

Такую мысль высказал в эфире программы «Шоу Криса Сальседо» на канале Newsmax американский сенатор от Республиканской партии Томми Табервилл, представляющий штат Алабама.

Он критикует правительство своей страны за то, что оно слишком озабочено, как выделить киевскому режиму побольше средств, которые будут попросту разворованы и потрачены впустую. Вместо того чтобы решать многочисленные внутренние проблемы, украинские чиновники тратят деньги США на виллы у побережья теплых морей по всему миру. Они теперь имеют такое количество недвижимости за рубежом, что им уже некуда тратить украденные доллары.

Сенатор призывает администрацию США прекратить обогащение иностранных коррупционеров и задуматься наконец-то о собственной стране. Табервилл считает, что расходы американских властей на Украину, мягко говоря, чрезмерны.

Политик также уверен, что принимать это государство в НАТО категорически нельзя. Он считает, что такое решение приведет к еще большим тратам средств американских налогоплательщиков, а также увеличит риск военного столкновения с Россией.

По его мнению, одной из главных причин обострения мировой напряженности являются разногласия между РФ и Западом по вопросу расширения Североатлантического альянса. Табервилл считает, что если ничего не делать, человечество может ожидать глобальный вооруженный конфликт.

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    15 комментариев
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    1. SS68SS Звание
      SS68SS
      +3
      Сегодня, 11:53
      Политик также уверен, что принимать это государство в НАТО категорически нельзя.


      Луч света в тёмном царстве.... Да будет он услышан во имя отца и сына и святого духа. АМИНЬ.
      1. krot Звание
        krot
        +1
        Сегодня, 11:58
        Американский сенатор: украинские чиновники тратят деньги США на виллы у побережья тёплых морей

        Вот за это нас и продали кастрюлеголовые.. Но только продали меньшее число, а большинство как бараны повинуются и страдают.. Судьба у них такая!
        1. Mazunga Звание
          Mazunga
          +1
          Сегодня, 12:15
          интересно как ихние патриоты с нашими патриотами на чужбинушке соседствуют все у них ровно по житухе?
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 11:56
      Американский сенатор: украинские чиновники тратят деньги США на виллы у побережья тёплых морей
      Да ладно, у них перед глазами, разных примеров, хоть отбавляй. Они попугайничают...
    3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 11:57
      «Практически все эти деньги уходят на займы и помощь другим странам» —

      — На "помощь другим странам" идёт то,что не успело осесть в США ...
    4. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 11:58
      Парадоксальная ситуация . Американцы возмущены покупкой недвижимости ,украинскими чиновниками ,на краденые деньги . А кого посадили из них ? Павла Лазаренко ,так это было лет 20 назад.
    5. faterdom Звание
      faterdom
      +1
      Сегодня, 11:59
      Не, ну а что, они должны за свои честно добытые доллары пушки и Брэдли покупать???
      Это должны дать страны Запада! И так пидманули: в НАТО и ЕС не приняли, воевать не явились, так и нечего укропатриоту в карман заглядывать.
    6. bars042 Звание
      bars042
      -2
      Сегодня, 12:00
      Вот же словоблуд. Эти виллы, твоих же подельников, а не украинских чиновников!
    7. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 12:00
      Выскажу крамольную мысль, но России даже выгодно, что вся верхушка Украины и ВСУ погрязла в коррупции и продажности.
      То что сейчас идёт бесконечное перечисление фактов разворовывания денежных средств иностранных спонсоров на Украине, а также размещаемые в интернете ролики от удравшего с Украины ворья о том, как им хорошо живётся за границей, будем надеется послужит хорошим уроком для любителей Бандеры и Шухевича, ещё пока остающихся на Украине. hi
    8. Жнец Звание
      Жнец
      +2
      Сегодня, 12:02
      Американские чиновники не меньше воруют на этом конфликте, так что всё будет продолжаться
    9. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 12:20
      украинские чиновники тратят деньги США на виллы у побережья тёплых морей
      - ну и в чем проблема? Американский сенатор не понимает почему ему не обломилось или что?
    10. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 12:23
      Вот и действующие политики начали высказывать трезвую оценку ситуации, не только те что с приставкой "экс". Авось "лёд тронется".
    11. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 12:24
      украинские чиновники тратят деньги США на виллы у побережья теплых морей по всему миру.
      Смешно, американцы только сейчас начали понимать куда уходят и на что тратятся их деньги предоставленные киеву. Вы еще у себя покопайтесь и будете очень удивлены узнав какие откаты падают в карман вашим чиновникам распределяющим деньги для украины.
    12. Факапыч Звание
      Факапыч
      +1
      Сегодня, 12:35
      Да ничего он не понимает! Это не виллы, а центры тренировок украинских солдат, цеха по сборке БПЛА и тайные склады ГСМ и снарядов. Все это чтобы запутать российскую разведку!
    13. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      0
      Сегодня, 12:40
      Штатам бы по уму включить режим экономии, чтобы у же сейчас попытаться сгладить последствия начавшегося крииса. Вместо этого они продолжают тратить как пьяный матрос. И кончится все жто крайне печально для всего мира.

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