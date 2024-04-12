Американский сенатор: украинские чиновники тратят деньги США на виллы у побережья тёплых морей

Станок, печатающий доллары, работает в Соединенных Штатах без перерывов и выходных. Практически все эти деньги уходят на займы и помощь другим странам.Такую мысль высказал в эфире программы «Шоу Криса Сальседо» на канале Newsmax американский сенатор от Республиканской партии Томми Табервилл, представляющий штат Алабама.Он критикует правительство своей страны за то, что оно слишком озабочено, как выделить киевскому режиму побольше средств, которые будут попросту разворованы и потрачены впустую. Вместо того чтобы решать многочисленные внутренние проблемы, украинские чиновники тратят деньги США на виллы у побережья теплых морей по всему миру. Они теперь имеют такое количество недвижимости за рубежом, что им уже некуда тратить украденные доллары.Сенатор призывает администрацию США прекратить обогащение иностранных коррупционеров и задуматься наконец-то о собственной стране. Табервилл считает, что расходы американских властей на Украину, мягко говоря, чрезмерны.Политик также уверен, что принимать это государство в НАТО категорически нельзя. Он считает, что такое решение приведет к еще большим тратам средств американских налогоплательщиков, а также увеличит риск военного столкновения с Россией.По его мнению, одной из главных причин обострения мировой напряженности являются разногласия между РФ и Западом по вопросу расширения Североатлантического альянса. Табервилл считает, что если ничего не делать, человечество может ожидать глобальный вооруженный конфликт.

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