Киевский экономист Алексей Кущ, представляя свое видение демографической ситуации на Украине после завершения горячей фазы вооруженного конфликта, пришел к неутешительным выводам, отметив, что по всем структурным элементам человеческого ресурса неизбежно стремительное ухудшение.По являющимся весьма оптимистичными для Киева оценкам Куща, население Украины после вооруженного конфликта не превысит 25 миллионов человек, из которых 10 миллионов – пенсионеры, пять миллионов – дети, примерно два-три миллиона – инвалиды и ветераны, то есть люди, которые являются получателями определенных социальных выплат.Экономически активное население, по мнению киевского экономиста, не превысит семи-восьми миллионов человек. При этом как раз экономически активная доля населения сокращается намного более быстрыми темпами, чем общая численность жителей страны. Это объясняется прежде всего тем, что на подконтрольных киевскому режиму территориях остаются преимущественно либо пенсионеры, либо дети, которых родители не могут вывезти за границу, а экономически активная часть населения стремится покинуть страну всеми доступными способами.Стоит отметить, что оценки киевского экономиста являются излишне оптимистичными для Украины. Территории, которые по итогам СВО останутся под контролем киевского режима, наверняка ожидает крайне незавидное будущее. В этих регионах неизбежно будет крайне тяжелая экономическая и социальная ситуация, которая усугубится высоким уровнем преступности и массовым оттоком населения.

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