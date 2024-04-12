Командующий силами НАТО в Европе назвал проблемы в подготовке украинских пилотов

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Командующий силами НАТО в Европе назвал проблемы в подготовке украинских пилотов

Украина с нетерпением ждет поставки истребителей F-16, но страны НАТО до сих пор не могут подготовить украинских пилотов, обучение сильно затянулось. Однако, этому есть объективные причины, да не одна, а целых три. Об этом заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, выступая на слушаниях в Конгрессе.

Американский генерал считает, что подготовка украинских пилотов столкнулась с тремя проблемами, которые значительно затормозили учебный процесс. По его словам, это советская школа пилотирования, английский язык и дефицит кадров. Особенно сложным Каволи назвал переход со "старых" советских истребителей МиГ-29 и Су-27 на "современный" американский истребитель F-16. Украинские пилоты, направленные на обучение, привыкли к советским истребителям и теперь им приходится переучиваться на американские.



Особенно сложно перейти от старых самолетов советской эпохи, на которых летали украинцы, которые они обслуживали и поддерживали, сложно перейти от этого к современному самолету четвертого поколения, такого как F-16

- заявил генерал.

Кроме того, большой проблемой стало отсутствие у украинских пилотов знаний английского языка, тогда как все руководства, все инструкции и все кнопки написаны на нем. Также большая часть украинских пилотов имела недостаточную базовую подготовку, их пришлось учить заново.

Также проблемой стало отсутствие у Киева достаточного количества пилотов для переучивания, командованию Воздушных сил ВСУ пришлось оставить часть летчиков на фронте. Поэтому западным инструкторам пришлось иметь дело с теми, кого дали.
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    22 комментария
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    1. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 12:02
      Судя по заглавному фото, самый главный пилот полностью подготовлен и готов к вылету)
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 12:51
        При том,что он сидит не в F16.А по сути..Шильдики переклеить?Да ладно.Советская школа пилотирования?А чем она хуже натовской?И да,откуда взяли что F16 -самолет современный?.Единственную проблему вижу-обслуживание
    2. кредо Звание
      кредо
      +8
      Сегодня, 12:03
      Ох уж эти сказочники.
      Если им верить, то украинские вояки все тупые, криволапые и бестолковые, на фоне "бравых" солдат и офицеров стран НАТО.
      Мы эти сказки уже третий год слышим от них. Приелись. fool
      1. Romario_Argo Звание
        Romario_Argo
        0
        Сегодня, 12:28
        а не проще использовать Ф-16 в беспилотной конфигурации
        американцы как раз сейчас уже такую испытывают
        на авиабазах базирования Ф-16 зато будет меньше жертв после прилетов Кинжалов, Искандеров и Цирконов
        а к вопросу использования ВСУ, АБ в Польше и Румынии - как бы НЕ прилетели уже ББ МБР
    3. Жнец Звание
      Жнец
      +1
      Сегодня, 12:04
      Это ф16 то современный? Ненамного от миг-29 ушёл по возрасту
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 12:09
        Имеется ввиду современная модификация F-16.Как у нас Миг-35.Так то Миг-29 появился позже F-16 в качестве ответа.F-16 впервые поднялся в небо в середине 70-х минувшего столетия. Сейчас этот истребитель составляет основу ВВС США и других стран. МиГ-29 поступил на вооружение в фронтовую авиацию только в середине 80-х.
        1. Лт. запаса ВВС Звание
          Лт. запаса ВВС
          0
          Сегодня, 12:10
          Цитата: OrangeBigg
          Имеется ввиду современная модификация F-16.

          А они разве ВСУ собираются современные F-16 поставлять?
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +1
            Сегодня, 12:13
            До уровня модернизации румынских F-16 хотят подтянуть F-16, передаваемые Украине.Появилась информация,что Греция свои F-16 хочет передать,потому что взамен покупают Рафаль и F-35.
        2. Комментарий был удален.
    4. обыватель Звание
      обыватель
      +2
      Сегодня, 12:05
      Проблема наверное еще в том, что укро.летунам учиться в европах хочется сильно. а погибать в реальных боях. в небе как-то не очень. Потому и затягивают как могут процесс обучения.
    5. Irokez Звание
      Irokez
      +3
      Сегодня, 12:07
      отсутствие у украинских пилотов знаний английского языка

      Такое ощущение, что англосаксы считают, что английский язык знает весь мир. Да и надписи на приборах и в программном обеспечении могли бы и на Русском (пардон Суржике написать). И кстати переводчик переводит каким языком Русским или Окраинским? Если Русским, то это предательство со стороны переводчика он пропутинец, на фронт его в окопы.
    6. faterdom Звание
      faterdom
      +1
      Сегодня, 12:14
      Проблема не в пилотах, а в том, что кинуть последний козырь в виде авиации НАТО и обгадиться на весь мир - это уже для всего НАТО и для США риск - вопрос тогда в том, что "нет у вас методов против Кости Сапрыкина".
      Джавеллины, Байрактары, Гепарды, Насамсы, Пэртиоты, Леопарды, Брэдли, Абрамсы, Химерсы - уже не вундервафли, "переламывающие ход войны".
      Что осталось неразвенчанным? Флот, бьющийся с хуситами (довольно безрезультатно) и авиация в виде F-16, а то и F-15 (их небратья тоже потребуют) - основные массовые самолеты НАТО.
      F-35 и 22 не берем, первый боятся хоть где высунуть под наши радары. Чтоьы не сдуть с него ореол "невидимости" которую продают за весьма видимые деньги, а 22 у самиз американцев сотня с небольшим, из больше не производят, и американцы их никому не дают.
      То есть, развенчать еще и авиацию НАТО, как таковую, как оружие превосходства в воздухе американцы стесняются, ведь дальше крыть нечем, кроме ядерного апокалипсиса, который они стремятся избежать, уж ради Украины да и Европы целиком устраивать не будут.
      1. Andy_nsk Звание
        Andy_nsk
        0
        Сегодня, 12:47
        самиз американцев сотня с небольшим, из больше не производят, и американцы их никому не дают.

        Ну да, 185 шт. - это "сотня с небольшим" :)))
        1. faterdom Звание
          faterdom
          0
          Сегодня, 12:52
          Вы может знаете сколько из них боеготовых? Я лично не знаю, но если 2/3, то это очень хорошая цифра.
    7. sdivt Звание
      sdivt
      +1
      Сегодня, 12:15
      Цитата: Irokez
      И кстати переводчик переводит каким языком

      А как вы думаете, когда Зеленский встречается с кем-то из представителей стран СНГ - на каком языке они разговаривают?) На русском! С их-то русофобностью)) Смешно, но - факт
    8. olhon Звание
      olhon
      0
      Сегодня, 12:22
      , Дернуть за яйца, должно быть обозначено как слава укроине.
    9. Grossvater Звание
      Grossvater
      +1
      Сегодня, 12:25
      со "старых" советских истребителей МиГ-29 и Су-27 на "современный" американский истребитель F-16.

      Ух ты! А мужики то не знают!
    10. Серик Бур Звание
      Серик Бур
      0
      Сегодня, 12:28
      Украинские пилоты, направленные на обучение, привыкли к советским истребителям и теперь им приходится переучиваться на американские.

      Ускоренные курсы - взлет , а посадка, разницы нет - все одно итог один - в гости к бандере.
    11. Alex66 Звание
      Alex66
      0
      Сегодня, 12:29
      Украинские летчики не настолько тупые, как думают в НАТО, просто кто же хочет помирать раньше времени. Дольше учишься больше проживешь.
    12. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 12:33
      Конечно ,идешь так по улице за хлебом в каком нибудь Краматорске .Останавливается бус ТЦК и ты уже доброволец ,пилот F-16
    13. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 12:37
      Цитата: faterdom
      кинуть последний козырь в виде авиации НАТО и обгадиться на весь мир

      Дело не в самой авиации, да и не так уж она плоха, дело в количестве.
      Партия из 5-10-20 машин - это заведомо списанные потери, такая партия хороша разве что против вообще не имеющей средств ПВО армий. Как и разовые партии из 20-30 танков, какими бы они не были, или Пэтриотов, или чего-то ещё.
      А последний козырь, как мне думается, это вовсе не один какой-то вид вооружений, а комплексный ввод сил НАТО на Украину, под видом, допустим, миротворческого контингента
      Но тут есть нюансы. Ввести такой контингент на Украину - это отмашка на Третью Мировую.
      Решатся они на это? Не решатся?
      И, опять же, продолжить военные действия против уже против контингента НАТО - это отмашка на Третью Мировую, но уже с нашей стороны.
      И вопросы остаются прежними. Решимся? Не решимся?

      Вот это и будет последний козырь,
      И очень не хочется его увидеть
    14. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 12:40
      советская школа пилотирования, английский язык и дефицит кадров
      Понятно: языка хозяина не знают, с метрической на дюймовую систему измерения переходят трудно, так еще и кадров не хватает (многих уже приземлили в конфликте). Ну прямо напрашивается, что при необходимости придется своих "добровольцев" посылать.
    15. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 12:41
      Воздушный флот у чубатых был, добрые черти сбагрили им всю советскую технику, и его уже нет. Банда не хочет повторить, затягивая поставку супер летакыв до выборов, а там чёрт его знает, как повернется.

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