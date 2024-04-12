Командующий силами НАТО в Европе назвал проблемы в подготовке украинских пилотов

Особенно сложно перейти от старых самолетов советской эпохи, на которых летали украинцы, которые они обслуживали и поддерживали, сложно перейти от этого к современному самолету четвертого поколения, такого как F-16

Украина с нетерпением ждет поставки истребителей F-16, но страны НАТО до сих пор не могут подготовить украинских пилотов, обучение сильно затянулось. Однако, этому есть объективные причины, да не одна, а целых три. Об этом заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, выступая на слушаниях в Конгрессе.Американский генерал считает, что подготовка украинских пилотов столкнулась с тремя проблемами, которые значительно затормозили учебный процесс. По его словам, это советская школа пилотирования, английский язык и дефицит кадров. Особенно сложным Каволи назвал переход со "старых" советских истребителей МиГ-29 и Су-27 на "современный" американский истребитель F-16. Украинские пилоты, направленные на обучение, привыкли к советским истребителям и теперь им приходится переучиваться на американские.- заявил генерал.Кроме того, большой проблемой стало отсутствие у украинских пилотов знаний английского языка, тогда как все руководства, все инструкции и все кнопки написаны на нем. Также большая часть украинских пилотов имела недостаточную базовую подготовку, их пришлось учить заново.Также проблемой стало отсутствие у Киева достаточного количества пилотов для переучивания, командованию Воздушных сил ВСУ пришлось оставить часть летчиков на фронте. Поэтому западным инструкторам пришлось иметь дело с теми, кого дали.