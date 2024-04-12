Российского военнослужащего приговорили к восьми годам за дезертирство из зоны СВО

В России вынесен приговор за дезертирство согласно поправкам в Уголовный кодекс, принятым Госдумой РФ перед началом частичной мобилизации в 2022 году. Пресс-служба Южно-Сахалинского гарнизонного суда сообщает, что военнослужащий ВС РФ приговорен к восьми годам лишения свободы за самовольное оставление места службы.Уголовное производство было начато по статье 337 УК РФ. Суд удовлетворил требование обвинения. Вышеупомянутый срок российский военнослужащий будет отбывать в колонии общего режима. При этом приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.Согласно информации, предоставленной судом, участник СВО из Сахалина, несущий службу на территории ДНР, 26 февраля прошлого года самовольно оставил расположение и вернулся домой. При этом в свою часть, к которой он приписан, дезертир прибыл почти через год – 6 февраля 2024-го.Напомним, что в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание за дезертирство до 10 лет лишения свободы.Ранее сообщалось об еще одном деле, заведенном против военнослужащего ВС РФ из Сахалина. Как сообщает пресс-служба 1-го Восточного окружного военного суда Сахалина, гражданин Д. В. Пунтусов обвиняется в добровольной сдаче в плен и дезертирстве в период мобилизации. Приговор, судя по всему, пока не вынесен. Никаких подробностей дела в инстанции не сообщают.

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