США разрешили Норвегии передать Украине списанные американские истребители F-16

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США разрешили Норвегии передать Украине списанные американские истребители F-16

Украина получит не только датские и голландские истребители, но и норвежские, США разрешили Норвегии отправить свои самолеты Киеву. Об этом пишет Nettavisen.

По данным издания, ссылающегося на собственные источники, Киев может получить 22 норвежских истребителя, снятых с вооружения ВВС страны. Правда, исправны из них всего 12 самолетов, но когда это пугало Украину, тем более, что передача планируется на безвозмездной основе.



Отмечается, что кроме самих истребителей, Норвегия может передать Украине двигатели, вспомогательные материалы, тренажеры, запчасти и другое оборудование. Это тоже якобы США разрешили передать. В Киеве уже решили, что 12 исправных самолетов они введут в эксплуатацию, а десять будут использовать в качестве доноров запчастей. К тому же, может еще один самолет из всех остальных соберут.

Про исправные F-16 издание пишет, что их еще в 2021 году должны были продать американской компании для тренировки пилотов, но передумали решив, что на Украине они нужнее. Пока никаких данных о сроках передачи нет, просто имеется информация, и она даже не официальная.

Соглашение о продаже с Draken International, похоже, не будет реализовано, а самолеты, которые должны были быть использованы для тренировок в США, вместо этого будут задействованы для защиты воздушного пространства Украины

- пишет норвежское издание.

В конце января Норвегия отправила несколько истребителей F-16 в Данию для подготовки украинских пилотов.
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    9 комментариев
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    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      -1
      Сегодня, 12:45
      На горизонте просматривается возможность потренироваться на украинских F-16.,После чего для многих может быть дойдет что ставку ВКС надо будет делать не только на тяжёлые Су-57,Су-35,но и на более дешёвые и как следствие этого многочисленные Су-75.
      1. Пионер1984 Звание
        Пионер1984
        0
        Сегодня, 12:51
        Думаете война продлится до того времени когда Су-75 примут на вооружение?
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 12:53
          Надеюсь что она хотя бы сподвигнет принять правильное решение в качестве ставки на Су-75 в недалёком будущем.
    2. APASUS Звание
      APASUS
      -1
      Сегодня, 12:47
      Списанные самолеты передавать Украине и в чем перемога то ? В том что к проблемам с противником, еще прибавятся проблемы технического состояния машин . Выручили ,так выручили
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 12:50
        Смысл есть.На F-16 можно подвесить те же JASSM,AIM-120D и ещё много чего ещё.SDB (англ. Small Diameter Bomb)с дальностью 110 км.

        1. incoggnoto Звание
          incoggnoto
          0
          Сегодня, 12:54
          это добавит и минусов, репутационные потери для Штатов, так как очевидно мы будем сбивать 16
    3. Дилетант Звание
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 12:49
      Об этом пишет Nettavisen

      Правильное название статьи: По сообщению норвежского интернет-издания....
    4. Сергей Т19 Звание
      Сергей Т19
      0
      Сегодня, 12:51
      Уже идёт третий год СВО а истребители все вот вот должны передать. Что то мне подсказывает что они их так и не получат.
    5. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 12:53
      иев может получить 22 норвежских истребителя, снятых с вооружения ВВС страны
      Еще не передали, а в киеве уже расписали, как будут использовать. Живут мечтами, а когда те не сбываются очень переживают и ищут виновных.

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